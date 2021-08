¿Está alimentando bien a su peludo?

Los perros, al igual que los humanos, necesitan una alimentación completa y balanceada, eso incluye vitaminas y minerales. Sin embargo, muchos tenedores de perros por desconocimiento o venta mediante engaño, fallan en su intento de proveerle a su mascota una alimentación adecuada. En consecuencia, las dos principales razones de consulta veterinaria son alergias de piel y problemas gastrointestinales (vómitos y diarreas).

Aquí le contamos lo que usted debe saber sobre las alternativas que existen para que elija bien:



• La comida no natural (concentrado)



El concentrado no es comida de verdad. Sus ingredientes son subproductos. El pollo no es pollo, sino harina de pollo; lo mismo pasa con el salmón, el cordero, la res, etc. Además, está cargado de químicos (saborizantes y conservantes) que disminuyen los años de vida del animal. ¿Qué pasaría con su salud si usted comiera harina procesada con químicos todos los días?





• La comida natural

Hay tres opciones: BARF (cruda), deshidratada y horneada. No basta con que sea natural para ser buena, tiene que contener ingredientes de calidad, con todos los nutrientes y en las proporciones exactas. De estas opciones naturales, el alimento horneado es el mejor. El horneado elimina el riesgo microbiológico de contaminación que existe en la BARF y mantiene los atributos de sabor que pierde el deshidratado al extraerle el agua. El alimento no solo debe ser saludable, también debe ser delicioso para que ellos coman con gusto.