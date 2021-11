España da la bienvenida a todos los colombiano

El pasado 29 de octubre se comunicó la inclusión de Colombia en el listado de terceros países cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea a través de fronteras exteriores. De esta manera, para entrar en España los colombianos no necesitan ningún certificado sanitario. Esto significa que pueden viajar sin necesidad de tener un certificado de vacunación, diagnóstico o recuperación.

No obstante, debido a la permanente actualización de los datos relativos a las restricciones y medidas provocadas por el COVID-19, se considera imprescindible, antes de viajar, consultar siempre los requerimientos y recomendaciones de entrada en https://travelsafe.spain.info/es/, así como ponerse en contacto con los organismos públicos y autoridades nacionales competentes.



Asimismo, recuerde que es obligatorio antes de entrar en España, e incluso si está en tránsito, disponer del código QR que obtendrá al rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), disponible en Spain Travel Health (SpTH).



Cabe destacar que, en España, al día 18 de noviembre de 2021, el 89% de la población diana (aquella población a la que se le puede administrar la vacuna del Sars-CoV-2, es decir, los mayores de 12 años) ha recibido el esquema completo de vacunación. Se trata, por tanto, de un destino seguro, que además ofrece una gran cantidad de atractivos para el turista. A continuación, se exponen cinco razones que hacen que España sea el lugar ideal para sus siguientes vacaciones.

Arte y cultura, un país lleno de maravillas artísticas.



Conocer España significa viajar en el tiempo y sorprenderse con monumentos que van desde un imponente acueducto del antiguo Imperio romano hasta castillos medievales o la arquitectura más vanguardista. Siglos de mezcla de culturas han hecho de este un país fascinante con una de las herencias artísticas más asombrosas del mundo. Si viaja, quedará encantado con las historias que oculta cada obra de arte y conservará para siempre recuerdos que compartir con los suyos.



Algunas de las obras más bellas de artistas como Velázquez, Picasso, Dalí o Gaudí están ahí. Merece la pena descubrirlo todo a través de visitas guiadas originales, buscando las huellas de genios en museos como el Prado o visitando bajo las estrellas los palacios de la Alhambra de Granada. Experiencias que van mucho más allá de lo monumental.

Gastronomía y enología, infinitas razones para comer bien



Por sabrosa, por saludable, por tradicional, por creativa, por variada, porque se puede descubrir de tapas, porque se disfruta en restaurantes populares y en elaboraciones de alta cocina. La gastronomía de España es famosa en el mundo entero, como demuestra el reconocimiento internacional a sus chefs. Además, es saludable y un ejemplo de dieta mediterránea.



El aceite de oliva es el ingrediente estrella; el jamón ibérico, un orgullo nacional; y los vinos españoles, el acompañante ideal para brindar. El Rioja es el caldo español más internacional, pero descubrirá opciones que sumar a su bodega a lo largo de todo el país.

Turismo urbano: visita ciudades, descubre su vida



Viajar a una gran ciudad española es mucho más que visitar monumentos y museos. Es pasear por calles llenas de ambiente, mezclarse con sus gentes y formar parte de su vida. Es disponer de cientos de planes que hacer, disfrutar de su amplia agenda cultural, encontrar rincones sorprendentes que no espera y aprovechar los amplios horarios de sus zonas comerciales para pasar días de ‘shopping’.



Las opciones de ocio en las ciudades se renuevan constantemente: actividades al aire libre, nuevos locales, novedades gastronómicas, espectáculos y festivales, rutas temáticas. Aproveche las buenas conexiones internacionales de las ciudades españolas y redescúbralas con cada visita.

Días de ‘shopping’ para crear estilo



Amplios horarios, grandes zonas comerciales peatonales, firmas internacionales, diseñadores locales, showrooms exclusivos, servicios personalizados, tiendas originales y productos 100% artesanales llenos de encanto. Elija su estilo y marque tendencia con todas las comodidades en España.



Las grandes ciudades tienen sus principales zonas de tiendas muy identificadas y en ellas es fácil encontrar ateliers y novedosas ‘concept stores’. Los mercadillos abundan en todo el país y algunos son muy especiales, como los de Ibiza o la Costa del Sol. Además, encontrará productos gastronómicos y artesanías que le encantarán y recuerdos especiales que llevar a casa o regalar. Nuestro principal consejo: deje espacio en su maleta para las compras.

Naturaleza, paisajes que conectan



Sorprendente, diversa y llena de contrastes, la naturaleza de España produce un efecto maravilloso. Son paisajes en los que respirar hondo, olvidar las obligaciones y ocuparse únicamente de vivir el momento.



Montañas, volcanes, marismas, bosques, ríos, valles, acantilados, lagos. Hay muchos entornos en España que lo harán sentir como nuevo. Espacios naturales únicos y diferentes. Algunos como, por ejemplo, la sierra de Tramontana, el Parque Nacional del Teide o los Pirineos, están declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hay que verlo para creerlo.