Escucha en Casa: la campaña para personas con dificultad auditiva

Como parte del aislamiento en el que se encuentra el país, y debido a la aparición y prevención de la expansión del COVID-19, millones de colombianos, se han visto en la necesidad de compartir y pasar más tiempo en familia, lo que quiere decir, que la comunicación, se ha vuelto un factor esencial, o por el contrario, un obstáculo, sobre todo, cuando se trata de tenerla con adultos mayores o personas que padecen de una dificultad auditiva.

Por lo general, y cuando se trata de los adultos mayores, las visitan son cortas y se convierten simplemente en el saber y comprobar, que estos se encuentran en condiciones normales, sin embargo, y gracias a la situación actual, quienes ahora conviven con ellos, han podido brindarles más atención; apreciar esa necesidad que tienen de enfrentarse a una condición como lo es el tener una dificultad auditiva; y entender que definitivamente no es un problema de la edad, sino una derivación de lo que se sufre, el hecho de subirle el volumen al televisor; pedir que le repitan varias veces lo mismo; y captar una cosa, cuando le han dicho otra. Hoy, esta pérdida auditiva denominada hipoacusia, se traduce en un problema familiar, y enciende las alarmas para encontrarle una pronta solución.

2 2

Como respuesta a ello, la Clínica Escucha con sedes a nivel nacional, tomó la decisión de romper esas barreras sociales, llevar a cabo una reingeniería, y plasmar esas soluciones en una campaña denominada ´ESCUCHA EN CASA´, para ayudar y asistir a quienes se encuentran en sus hogares y lo requieren. A través de una aplicación, la persona podrá acceder a un diagnóstico, y después, convertir con otra aplicación, su dispositivo móvil en un asistente auditivo como alternativa provisional, pero, ¿cómo es realmente todo el proceso?



Como primera medida, debe llamar a la Clínica Escucha y reservar una cita para recibir orientación en una primera consulta por telemedicina, la cual también incluye una cita para ser atendido sin costo alguno (en caso de padecer una dificultad auditiva) en una de las sedes de la Clínica a nivel nacional, o a domicilio, por un valor adicional con todos los protocolos y la prevención del caso.

3 3

En el call center, le prestarán la asistencia y capacitación para realizar el test auditivo uSound by Samsung. Cabe anotar, que aunque este, no reemplaza una prueba clínica, es un recurso que existe para determinar, si el paciente tiene o no una posible pérdida auditiva, y saber en qué nivel se encuentra. A su vez, al terminar el examen, el usuario recibirá una georeferenciación para que sepa qué centro auditivo tiene cerca. Luego de estos pasos, la aplicación descargada, ´Escucha en Casa´, por medio de esta, convertirá el celular utilizado en un asistente, que le permitirá oír mejor, y obtener una comunicación más asertiva como una alternativa provisional, hasta que en una cita oficial de la Clínica Escucha, reciba un dispositivo auditivo oficial.





Así las cosas, si usted o un familiar desea saber si padece una dificultad auditiva, o comprobar la circunstancia de la misma, puede comunicarse con el call center de la Clínica Escucha, para que a través de la red de audiólogos de la Institución, uno de sus miembros profesionales lo atienda. Recuerde que escuchar es poder oír, y además, entender.

Para mayor información visite nuestra página web www.clinicaescucha.com o síganos en nuestras redes sociales:

Whatsapp

Youtube