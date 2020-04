Es momento de aprender sobre las minas antipersonal

La presencia de artefactos explosivos es una realidad que permanece en más de 700 municipios colombianos, y que a la fecha, ha cobrado más de 11.800 víctimas en lo que se refiere a minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas. Durante décadas, en diferentes rincones de Colombia, se han creado iniciativas y planes con el mismo objetivo: reducir y mitigar esta gran amenaza.

Para explicar un poco el panorama que se vive dentro del territorio nacional, es necesario abordar las cifras que han arrojado los diferentes registros oficiales. Según estos análisis, del total de víctimas civiles de artefactos explosivos en Colombia, 1.216 corresponden a menores de edad, siendo la población más sensible a las municiones sin explosionar, en las que los niños y niñas, equivalen al 62 por ciento del total de los afectados por este tipo de artefactos. Entre enero y febrero de este año, se han registrado 24 víctimas. Estas cifras ratifican la urgencia de sensibilizar sobre el riesgo, y tomar acciones urgentes que protejan a la población más vulnerable.



Pero disminuir este tipo de accidentes es una labor compleja y constante, sin lugar a dudas, posible, pero que exige que se lleve a cabo a través de la educación. De esta manera, adultos, niños, y niñas, aprenderán a identificar los peligros asociados, y a adquirir comportamientos seguros, que los ayuden a reducir los riesgos, y a cuidar sus vidas.



Como buen ejemplo de este arduo trabajo, existe ´Pasos Seguros´, una alianza integrada por la Fundación Antonio Restrepo Barco ,la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Discovery Communications, y Computadores para Educar, que busca avanzar en la Educación en el Riesgo contra Minas Antipersonal (ERM) de forma innovadora, incluyendo por primera vez, el uso de tecnologías de la información y la comunicación, para lograr un mayor impacto. Pasos Seguros, viene trabajando en la implementación de diversas estrategias, que generen conciencia pública a nivel nacional, y que tengan eco en todos los territorios del país. Adicionalmente, adelanta acciones directas en 44 municipios de Norte de Santander, Arauca, Meta, Nariño, Valle del Cauca y Chocó; seis de los departamentos que registran mayor afectación en materia de accidentes por minas antipersonal.

Pasos Seguros Foto: Pasos Seguros

En consecuencia, y dentro del marco de la conmemoración del Día internacional para la sensibilización sobre el peligro de las minas antipersonal, y en medio del aislamiento por el COVID-19, Pasos Seguros, quiere hacer un llamado muy especial para proteger la vida de los niños y niñas en Colombia, y para que cada uno de nosotros, apliquemos el principio de “Yo me cuido y cuido a los demás”, como parte de las medidas para minimizar el riesgo por estos artefactos. Es entonces el espacio de encuentro de las familias, el escenario perfecto para identificar entre todos, cuáles son los riesgos a los están expuestos en su comunidad, e informarse sobre esos comportamientos seguros que pueden salvar vidas.



“Hoy más que nunca, todos los colombianos debemos tener comportamientos seguros y seguir las recomendaciones de las autoridades. En general, no sabemos identificar una zona de riesgo, y no tenemos conocimiento de cómo actuar ante la presencia de algún artefacto explosivo, por eso con Pasos Seguros, queremos salvar vidas y concientizar a las personas, de cómo pueden prevenir accidentes”, asegura Alfonso Otoya, director de la Fundación Antonio Restrepo Barco.

Pasos Seguros Foto: Pasos Seguros

Claves e indicaciones para disminuir los riesgos

La comprensión y adopción de las siguientes indicaciones en las familias y comunidades, permitirá minimizar el riesgo por artefactos explosivos, protegiendo a la población infantil, y garantizando sus desplazamientos -cuando ello esté permitido-, hacia sus instituciones educativas, sitios de recreación o lugares de residencia.



● Los caminos o lugares seguros son donde generalmente pasan muchas personas, o donde hasta el momento, no han ocurrido accidentes o incidentes. Donde a la fecha se sabe que no hay presencia de minas antipersonal, municiones sin explosionar, o trampas explosivas.

● Pregúntele a varias personas de la comunidad por los caminos y lugares más seguros. Únicamente utilice estos caminos y visite estos lugares.

● Viaje de día, salga de día y regrese de día.

● Evite salir del camino seguro para tomar atajos, coger frutas, buscar sombra, agua, o señal de celular.

● No recoja objetos desconocidos que llamen su atención, pueden ser trampas explosivas.

● Comuníquese con las autoridades al identificar algún objeto sospechoso.

● Si va en bote, utilice las rutas y puertos seguros.

● Evite hacer sus necesidades fisiológicas fuera de los caminos o lugares seguros.

● Manténgase informado de lo que pasa en su comunidad, vereda o municipio.

● Las niñas y niños deben jugar únicamente en lugares seguros identificados por la comunidad, y deben informar siempre a sus padres o cuidadores en dónde y con quién están.