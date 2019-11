¿Errores arbitrales? Así se vivió la tercera fecha de la Liga Águila

Errores, jugadas sorprendentes y empates vibrantes, protagonizaron los encuentros que se llevaron a cabo para cumplir con la tercera fecha de la Liga Águila.

Con una jugada discutida, y un penalti que no debió ser, el América de Cali venció 1-0 al Deportivo Cali, y se convirtió en el líder del grupo B. La falta en el área se generó en el minuto 28, y fue contra Duván Vergara. El jugador cayó porque supuestamente el arquero Johans Wallens, lo derribó, y el juez central, Carlos Betancur , pitó penal. Minutos después de que se acabara el partido, el equipo ‘azucarero’ emitió un comunicado en protesta de lo ocurrido:

El Comité Ejecutivo de la Asociación Deportivo Cali se permite manifestar a la opinión pública en general, que UNA VEZ MÁS, el equipo se ve perjudicado por las irresponsables decisiones de los árbitros.



En el clásico jugado el día de hoy en el estadio Pascual Guerrero, el señor Carlos Betancurt se inventó una pena máxima por una simulación del jugador del América, Duván Vergara. Jamás hubo penal y Vergara debió ser amonestado y deberá ser amonestado por la simulación.



Además de lo anterior, el jugador Michael Rangel irrespetuosamente corre a celebrar el gol producto del penal inventado, provocando al banco del Deportivo Cali. Sin ninguna duda debió ser expulsado.

UNA VEZ MÁS nos quitan puntos ganados limpiamente en el terreno de juego".

Un solo gol bastó para que Santa Fe venciera a Alianza Petrolera y lograra otros tres puntos en el grupo B. En el minuto 2 con 20 segundos, el marcador se abrió , gracias al remate de Jhon Velásquez hacia el arco. El resto del partido, mantuvieron sus jugadas sin demostrar que había intención alguna de anotar otro gol.

Pero los pronósticos para la cuarta fecha del fútbol colombiano ya están listos. Las casas de Apuestas en Colombia, le están dando la oportunidad a los amantes y aficionados de este deporte, de armar sus resultados tal y como los sueñan. Los resultados de los próximos encuentros durante la cuarta fecha de la Liga Águila, podrán predecirse a través de apostarle al ganador; elegir el favorito del torneo, equipo local ganador, visitante o empate. Es decir, si usted asiste o no a la cancha, podrá arriesgarse y ser parte del juego.

Por un lado, están las denominadas ‘Cuotas especiales’, ‘Cuotas mejoradas’, y ‘Supercuotas’, disponibles para algunos eventos en especial. Por el otro, existen nuevas promociones, como ‘Freebets’ o apuestas gratis, y ‘Cashback’, en las cuales se podrá obtener el importa apostado como saldo de la cuenta en caso de no resultar la apuesta como ganadora.

Pero retomando los enfrentamientos, Nacional y Junior empataron 2-2 en un juego emocionante. Todo indicaba que el Junior de Barranquilla sería el ganador del encuentro, hasta que Vladimir Hernández logró el 2-2. Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio, mantiene la esperanza de llegar a la final.

Finalmente, el Cúcuta sumó su primer punto al empatar 0-0 con Tolima en el estadio General Santander, dejando a los ‘pijaos’ como líderes del cuadrangular A.

Cuarta fecha:

Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo

Alianza Petrolera vs. Independiente Santa Fe

Junior vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. América de Cali