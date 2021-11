ERP: el aliado de las empresas en su proceso de transformación digital

Lo que el 11 de marzo del 2020 fue declarado por parte de la Organización Mundial de la Salud como pandemia por la aparición del covid-19, se convirtió dentro del sector empresarial en un acelerador de la transformación digital, de lo que da cuenta la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) al indicar que, el 62,7 por ciento de las empresas en Colombia ya han avanzado en incorporar tecnologías emergentes dentro de sus procesos.

Las entidades que en su momento no estaban preparadas para afrontar los distintos cambios que trajo consigo dicha emergencia sanitaria, tuvieron que enfrentarse a una serie de retos y desafíos que no solo les provocaron gastos, sino que afectaron directamente a cada uno de sus empleados. Y es que de acuerdo con Informa Colombia, en mayo del 2020 se cerraron 33.545 organizaciones en cinco de las principales ciudades del territorio nacional.



Aunque lo anterior es el reflejo de un panorama complejo, las empresas que ya habían dado ese paso hacia la evolución tecnológica y contaban con un sistema de planificación de recursos empresariales, mantuvieron activa su operación y mejoraron su productividad gracias a la facilidad de acceso a la información.



En medio de ese contexto, el software como servicio (SaaS) fortaleció el teletrabajo o trabajo en casa y posicionó a aquellas empresas implementadoras de aplicaciones en la nube que benefician y atienden las necesidades de las compañías, de tal manera que, las ayudan a ahorrar tiempos de ejecución, reportes, costos y contrataciones.

Ejemplo de ello es Keep It Simple, una multinacional con presencia en Estados Unidos, Colombia, Perú, México, Ecuador y Chile que contribuye a la implementación de estrategias en organizaciones a nivel global y fomenta la optimización de procesos y la adopción de tecnologías que permiten simplificar las operaciones y mantener el enfoque práctico y dinámico que el entorno y el mercado laboral exigen.



Dentro de sus múltiples capacidades y servicios, Keep It Simple es partner de Oracle NetSuite desde hace 15 años y especialista en implementar dicho negocio en la nube, mientras les garantiza a sus clientes el cumplimiento de los beneficios que ofrece este modelo de negocio con el éxito de todos los procesos que normalmente se ejecutan dentro de una compañía.



Oracle NetSuite es una suite creada para las empresas en crecimiento de cualquier sector que permite ejecutar operaciones y procesos 100 por ciento en la nube, facilitando la monitorización en tiempo real del rendimiento financiero, inventarios, cadena de suministro, compras, combinando indicadores claves de rendimiento con inteligencia de negocios para la toma de decisiones, acelerando el crecimiento y la productividad y minimizando los procesos manuales evitando errores humanos.







Keep It Simple: al servicio de la tecnología



El compromiso y profesionalismo del personal que hace parte de Keep It Simple, junto a sus servicios, el soporte que presta y el entrenamiento que brinda para cada uno de sus productos, son el resultado de clientes 100 por ciento satisfechos, y en ese sentido, su labor como implementadora de Oracle NetSuite ha ayudado a los negocios a mantenerse ágiles ante los cambios, alojar los datos de manera segura, ahorrar gastos de actualizaciones, infraestructura y mantenimiento, conectarse con proveedores, consolidarse financieramente en otros países, mejorar la productividad de los empleados, entender lo que está pasando en tiempo real dentro de la entidad, acceder en cualquier momento y desde cualquier dispositivo y tener un margen mínimo de errores en su implementación.



“Si hablamos de los beneficios podemos nombrar muchos. Principalmente, al ser Oracle NetSuite un sistema de software como servicio, no hay que incurrir en costos de infraestructura o tecnología, Oracle NetSuite como proveedor hace todo el mantenimiento y actualización del hardware y software, siempre se está en la última versión. Por otro lado, permite ahorrar tiempo de productividad de los empleados, por ejemplo, un reporte contable del cierre financiero de una empresa tarda unos 15 días en consolidarse, mientras que con Oracle NetSuite solo al dar algunos clics, el reporte saldrá de manera automática y en tiempo real, aumentando la producción del equipo financiero en un 40 por ciento y el cierre de libros contables en un 50 por ciento”, afirma Freddy Roa, CEO de Keep It Simple, agregando que “Según Gartner, empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información, el 75 por ciento de las implementaciones de ERP fallan, pero gracias a que NetSuite cuenta con más de 20 años de experiencia y es el sistema pionero en la nube con más de 20.000 clientes, nosotros como implementadores hemos logrado evitar procesos traumáticos y la suite de NetSuite continua siendo líder en el cuadrante mágico de Gartner para Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises por cuatro años consecutivos”.

Keep it simple Foto: Keep it simple

Una oportunidad de crecimiento para las startups latinoamericanas



Este sistema que se puede aplicar a todo tipo de industria influye directamente en las startups en el momento en el cual se deben enfrentar a las rondas de inversión. Por lo general, los inversionistas interesados necesitan analizar números y cifras exactas, por lo que para los startups, la implementación de un ERP como Oracle NetSuite se convierte en una herramienta valiosa que les da la oportunidad de expandirse a nivel internacional con datos 100 por ciento verídicos y en tiempo real, opciones de multimoneda y varios idiomas.



“Expandirse globalmente requiere cumplir con los requisitos establecidos en cada país y consolidar la información de cada compañía. Esta suite permite tener a tan solo un clic, la trazabilidad de todo tipo de transacciones, proyectos y movimientos, diferenciados por entidad y con distintas monedas, sin importar la cantidad de información o transacciones que se realicen a través del tiempo. Un caso de éxito es nuestra experiencia con el tema de la floricultura, un proceso que puede ser automatizado para establecer paso a paso lo que ocurre desde que cortan una flor hasta que la venden en el comercio y nosotros personalizamos el ERP a esa necesidad puntual”, dice Roa.



Por último, vale la pena aclarar que Oracle NetSuite cuenta con todo el respaldo tecnológico y la seguridad de Oracle y que los más de 15 años que lleva Keep It Simple siendo partner, se traducen en conocimiento, experiencia y garantía de una herramienta que ha sido aliada de empresas y startups en pleno crecimiento.

Para más información ingrese a https://kisgrowth.com/es/netsuite