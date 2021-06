Equirent: el ‘renting’ de vehículos también puede ser sostenible

Con más de 27 años en el mercado, Equirent se ha convertido en un verdadero especialista del ‘renting’ (o arrendamiento) de vehículos. A través de líneas de negocio tan innovadoras como tecnológicas, personas y empresas tienen a su alcance soluciones de movilidad para el mundo actual.

De entrada, las personas que eligen la figura de ‘renting’ de Equirent ahorran dinero, ya que evitan gastos en bienes de alta depreciación como los vehículos. Además, trae beneficios tan apetecibles como estrenar un auto (en promedio, cada tres o cuatro años), sin cuota inicial ni intereses y con solo pagar un canon mensual.



Del lado de las empresas, los beneficios del ‘renting’ son mucho mayores e, incluso, permiten optimizar costos e inversiones en activos claves para el negocio, dado que esta figura permite destinar el presupuesto al desarrollo de su objeto social, mientras dejan en manos de expertos (como Equirent) la gerencia y administración de sus flotas de vehículos.

El ‘Renting’ ambiental ya es una realidad



La responsabilidad ambiental en cada operación es una de las consignas que guía el día a día de Equirent, una compañía que, en años recientes, ha fortalecido su Política Ambiental con el objetivo de prevenir y mitigar todo impacto al medioambiente.



En cumplimiento de eso, la firma experta en ‘renting’ de vehículos cuenta con controles periódicos como mantenimientos preventivos, correctivos y revisión tecnomecánica; una flota vehicular no mayor, en promedio, a tres años de uso; procedimientos de lavado en seco, y adquisición de flotas de vehículos eléctricos e híbridos.



Precisamente, empresas de la talla de Ecopetrol han encontrado en Equirent su mejor aliado en materia de movilidad sostenible.



Luego de más de 10 años trabajando junto a la petrolera más importante del país, Equirent cuenta con indicadores de gestión como un 98,8% de disponibilidad, 99,3% de fiabilidad y 98,7% en el cumplimiento de entregas (certificados por Ecopetrol).



Los anteriores indicadores corresponden al estricto cumplimiento en la administración de una flota de más de 667 vehículos y a la reciente sustitución de 23 autos de combustible por 23 carros 100% eléctricos. Dichos automóviles eléctricos son modelos e0 de la marca BYD (uno de los fabricantes más reconocidos en el mundo por sus tecnologías sostenibles para vehículos y baterías).



Cabe destacar que los vehículos eléctricos son la mejor alternativa en términos de consumo y uso responsable, dado que al no usar combustible fósil no generan emisiones de dióxido de carbono al ambiente, lo que contribuye a tener un aire más limpio para las plantas, los animales y las personas. Además, sus motores son bastante silenciosos y no tienen restricciones de Pico y Placa o de Día sin carro en ciudades principales.



Según señalaron directivos de Equirent, su flota de vehículos eléctricos está distribuida en diferentes latitudes del país; como Barrancabermeja, Cartagena y Neiva. Y es que la transformación hacia la movilidad sostenible no se detiene allí, puesto que la compañía tiene prevista una segunda entrega con 26 vehículos eléctricos adicionales que tendrán presencia en regiones como la Orinoquia y el pie de monte llanero.

Equirent trae el ‘Car sharing’ corporativo



Además de brindar el mejor servicio a sus clientes, otro de los principios estratégicos de Equirent ha sido la innovación en soluciones de movilidad.



Es por ello que Equirent no solo contribuyó a la transformación de la flota de vehículos de Ecopetrol, sino que innovó su gestión a través de un modelo de ‘car sharing’ corporativo, implementado en 2020



En esta figura de ‘renting’, Equirent se encarga de la administración de una flota empresarial, donde un mismo vehículo puede ser utilizado por varios usuarios (de forma independiente o grupal), con solo realizar una solicitud a través de una sencilla app. Con este modelo, los pasajeros no deberán preocuparse de cargar consigo las llaves del vehículo, pues la app permite quitar o poner el seguro a sus puertas.



El ‘car sharing’ corporativo de Equirent ya funciona en diferentes ciudades de Colombia y evidencia logros como: 12 autos en Neiva, los cuales han reducido 77,6 toneladas de emisiones de CO2 o 10 autos en Barrancabermeja, que han reducido 55,2 toneladas de emisiones de CO2. Próximamente, este servicio será implementado en Villavicencio y Cartagena.



De la misma forma en que Ecopetrol se sumó al ‘car sharing’ corporativo de Equirent, otras compañías ya lo están haciendo. Destaca el caso de Jerónimo Martins (organización dueña de los supermercados Ara), que iniciará pronto un plan piloto de seis vehículos en ‘car sharing’, permitiendo los traslados de sus empleados entre Bogotá, Funza y Gachanchipá.

‘Sello Verde de Verdad’



Uno de los mayores orgullos de Equirent es contar con el reconocimiento ‘Sello Verde de Verdad®’ (SVDV), otorgado por la firma CO2CERO (empresa de consultoría colombiana especializada en sostenibilidad) gracias a las gestiones ambientales voluntarias realizadas por la compañía de ‘renting’ en los últimos cuatro años.



Según explicaron directivos de Equirent, este reconocimiento se logró mediante la neutralización de emisiones de CO2 de alcance 1, es decir, las emisiones directas producidas por utilización de combustible.



La neutralización de las emisiones de CO2 liderada por Equirent, a través de la inversión en bonos de carbono, permite que zonas como la Orinoquia sean compensadas ambientalmente, teniendo en cuenta que es un área que está experimentando rápidos cambios en los ecosistemas como consecuencia de actividades extractivas, agrícolas, ganaderas y por fuertes periodos de sequía ocasionados por el cambio climático.



A través de la nominación de 4.138 bonos de carbono (desde marzo de 2020 a la fecha), Equirent neutralizó más de 441.214 galones de combustible, equivalentes a 3.829 toneladas de CO2, lo cual corresponde al 80,92% de las emisiones de alcance 1 que produce anualmente la empresa.



De igual manera, las numerosas certificaciones que posee Equirent ratifican su compromiso con la excelencia. En la actualidad, la firma experta en ‘renting’ cuenta con las siguientes certificaciones emitidas por Bureau Veritas (líder mundial en servicios de prueba, inspección y certificación).



Estas son: ISO 90001 2015, ISO 14001 2015, ISO 45001 2018, ‘Check In’ y ‘Safe Guard’. Estas dos últimas certificaciones, cabe destacar, le otorgaron a Equirent el estatus de ‘Sitio seguro’, al cumplir con estrictos protocolos de bioseguridad en todos sus procesos, principalmente en la prevención de contagios de covid-19.



