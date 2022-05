Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas hace parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la Asamblea General de las Naciones Unidas que se esperan sean cumplidos a cabalidad para el año 2030.

En medio de ese contexto, la clave está en lograrlo con soluciones pensadas para los hogares, empresas y grandes consumidores, y en ese sentido, EPM, una compañía que desde 1955 se ha enfocado en prestar servicios de energía eléctrica, gas por red, agua y saneamiento, con los más altos estándares internacionales de calidad, apoya el reemplazo de la energía convencional por energía proveniente de fuentes renovables, para aportar a la reducción de emisiones por consumos de energía y a la sostenibilidad ambiental en el país.



“En EPM nos consideramos promotores de las energías limpias y el cuidado del medioambiente; y dentro del tema de las energías renovables no convencionales hemos hecho apuestas desde hace algunos años. Para empezar, fuimos pioneros en la energía renovable no convencional con un parque eólico en La Guajira. Posteriormente, incursionamos en soluciones de energía solar y hemos visto una muy buena evolución de parte del ecosistema y nuestros clientes. Hoy en día, no nos hemos quedado atrás y le hemos apostado fuertemente a las energías limpias, contamos con un portafolio integral con tecnologías de punta y soluciones pensadas a la medida de las expectativas de nuestros usuarios”, afirma Fabio Andrés Rivera, gerente de ofertas comerciales de EPM.

Cambie su mundo con la energía solar de EPM

En línea con lo anterior, EPM aporta a la sostenibilidad, al desarrollo tecnológico y a la transición energética en los territorios en los que actúa, por medio de soluciones integrales que les permitan a sus clientes obtener la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades del hogar o sus procesos comerciales e industriales, ahorrando costos y con un factor diferenciador en el cuidado del medioambiente: una energía generada a partir de fuentes renovables no convencionales y paneles solares.



La primera de las soluciones solares integrales está pensada para los hogares y las empresas, ya que desde el año 2019, EPM ha venido ofreciendo su servicio de energía solar a nivel nacional y consiste en la posibilidad que tienen los hogares y las empresas de generar su propia energía con paneles solares. El servicio incluye el diseño, suministro, instalación y mantenimiento de un sistema solar fotovoltaico, de acuerdo con cada necesidad energética. Lo pueden adquirir los hogares (viviendas tipo casa), empresas y zonas comunes de unidades residenciales o comerciales en cualquier lugar del territorio colombiano.



“Con esta solución no solo contribuimos al cuidado del medioambiente y a la disminución de la huella de carbono, los hogares y las empresas también pueden suministrar la energía que necesitan para su día a día, recibir beneficios tributarios reduciendo en algunos puntos su declaración de renta, monitorear su consumo mediante una aplicación y financiar el costo de dicha solución pagando la respectiva cuota dentro de la factura de servicios públicos”, continúa Rivera agregando que “en caso de no consumir toda la energía que genere el sistema, pueden vender los excedentes a su operador de red”. Con dicha solución, EPM atiende a clientes residenciales, comerciales, unidades residenciales e instituciones y, a la fecha, tiene casi 180 soluciones negociadas, equivalentes a más de 1.100 kWp instalados y al consumo de energía de más de 800 hogares en un año, lo que es similar a tener casi 11 mil árboles sembrados, con lo que se dejan de emitir más de 200 toneladas de CO2 cada año.



La segunda solución que hace parte del portafolio de EPM es la venta de energía solar para grandes consumidores. Se trata de un modelo de contratos de venta de energía a largo plazo que EPM le ofrece a los grandes consumidores de energía desde el año 2018 a nivel nacional y que les da la posibilidad de pagar por la energía proveniente del sistema solar fotovoltaico y de complementar el consumo de energía de la red convencional, sin realizar inversiones en activos ni en su mantenimiento, liberando presupuesto para invertir en la cadena productiva de su negocio.



“Con respecto a los grandes consumidores, lo más importante es que no necesitan hacer una inversión, es decir, nosotros somos quienes realizamos la inversión asociada al sistema solar y nos encargamos de su operación, mantenimiento y supervisión en línea. Asimismo, ellos pagan por consumo a precios competitivos y estables en el tiempo y pueden acceder a la plataforma de monitoreo remoto para consultar la producción de energía solar y otros parámetros”, explica Rivera.



En este esquema, en el que EPM apoya el reemplazo de la energía convencional por energía proveniente de fuentes renovables, aportando a la reducción de emisiones por consumos de energía y a la sostenibilidad ambiental de las compañías del país, tiene más de 30 soluciones aceptadas con una potencia acumulada de más de 20 MWp, superando el 50 por ciento de ellas en territorios por fuera de Antioquia, consolidando la cobertura nacional de la oferta. Las soluciones aceptadas evitan la emisión de más de 4.200 toneladas de CO2 cada año, lo que equivale a la siembra de casi 226.000 árboles y al consumo de alrededor de 15.600 hogares en un año. Algunos de sus clientes son Parque Comercial el Tesoro, Plaza Mayor Medellín, Hino Motors Manufacturing Colombia, la Universidad Lasallista, el centro comercial Ventura Plaza y la Fuerza Aérea Colombiana.



Adicionalmente, EPM ofrece a sus clientes energía certificada como verde, es decir, aquella que es generada con fuentes 100 por ciento renovables.

Mejorando la calidad de vida de los colombianos

Como parte de la misma línea de soluciones solares o de energía, EPM cuenta con una iniciativa dirigida a las zonas apartadas del país, con la cual busca cumplir con su propósito empresarial de contribuir a un mundo mejor e incluyente.



“EPM siempre ha aportado a mejorar las condiciones de vida en los territorios donde tiene presencia; ahora estamos llegando con kits solares a zonas apartadas, interconectadas y no interconectadas al sistema y hemos colocado un buen número de estos en zonas de Antioquia como Yondó y Urabá, por mencionar algunas. Además, hemos logrado llevar calidad de vida a cientos de colombianos en distintos rincones del país”, finaliza Rivera.

