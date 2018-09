EPM seguirá siendo de los colombianos

El país no debe olvidar que Hidroituango es una mega obra proyectada para generar 2.400 megavatios y que aunque su entrada en operación se ha retrasado unos 36 meses, producto de la emergencia sucedida el pasado 28 de abril, sus ocho máquinas de 300 megavatios cada una llegarían a producir en su plenitud el 17 por ciento de la energía de todo el país.



Esa afirmación de las directivas de EPM viene acompañada de un mensaje contundente confirmando que la venta de algunos de sus activos en ningún momento implica la privatización de la compañía y en cambio, producirá los recursos necesarios para garantizar su sostenibilidad, pues es claro que de no haber ocurrido la contingencia del proyecto Ituango, tampoco habría sido necesario vender.



Por lo tanto, EPM considera que esta es la decisión más acertada para hacerle frente al cálculo de $7 billones que dejarán de recibir en su flujo de caja mientras la hidroeléctrica entra en funcionamiento. Dicha cifra sería la suma de entre $3,5 y $4 billones que no entrarán a sus arcas por el retraso, otros $2 billones por las nuevas inversiones que necesita la hidroeléctrica y alrededor de $1 billón para atender a las comunidades afectadas por la calamidad.



No obstante, el Grupo EPM reportó un EBITDA de $4,7 billones en 2017 y en 2018 sería de $5,1 billones, confirmando su fortaleza empresarial. Para Hidroituango se adquirió una deuda aproximada de $5 billones y se contaba con los ingresos de la hidroeléctrica para honrar esos compromisos a partir de 2019.

Qué se debe vender

​La venta de activos de EPM pretende obtener entre $3,5 y $4 billones y fue concebida para garantizar la solidez de la organización, mantener la calidad en la prestación de los servicios públicos para las comunidades y ampliar la cobertura a nuevas viviendas y empresas.



Del portafolio de inversiones de la compañía fueron escogidas tres opciones llamativas para el mercado y con grandes probabilidades de generar los recursos necesarios, dado el gran atractivo económico que tienen para los compradores.



La primera es la venta de la participación accionaria en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), que actualmente es del 10.17 por ciento y está calculada en $1,5 billones, dependiendo de la cotización en bolsa al momento de la operación.



Es una movida prioritaria para EPM, pues se trata de convertir en flujo de caja un ahorro disponible, altamente apetecido y capaz de generar liquidez inmediata, que no pasa de ser una inversión minoritaria en una transportadora de energía reputada, donde EPM nunca podrá participar más allá del 15 por ciento, pues se lo impide la regulación nacional, así como otras participaciones accionarias minoritarias no materiales en Colombia.



Tanto para ISA como para las demás participaciones minoritarias, EPM se ampara en la Ley 226 de 1995 de enajenación de la propiedad accionaria estatal, para que el Concejo de Medellín les avale la venta de estos bienes. La compañía asegura que luego de tres debates, el escenario es más propicio y la Corporación empieza a comprender que es necesario mantener intacto su grado de inversión, prescindiendo de activos no estratégicos para atender en los siguientes tres años inversiones de infraestructura que, incluyendo Hidroituango, se estiman en $11,7 billones.

Por último, se contempla la venta del 100 por ciento de Aguas Antofagasta (Adasa), la Sociedad Parque Eólico Los Cururos y otros negocios asociados en Chile.



El traspaso de activos se hará acompañado de bancas de inversión y significaría entre $3,5 y $4 billones para EPM, que espera con todo el paquete conjurar la crisis de aquí al 2021, cuando los aseguradores de Hidroituango entregarían cerca de $2,5 billones por lucro cesante y daño emergente.



Proyectos aplazados y reducción de costos



​Si bien en los próximos tres años la empresa prevé importantes inversiones en su infraestructura de aguas, energía, gas y residuos sólidos para garantizar la operación de los servicios públicos con calidad, continuidad y cobertura, se decidió desplazar la ejecución de inversiones para la construcción de proyectos de generación de energía y otras inversiones no prioritarias de infraestructura de servicios públicos por valor de $2 billones.

Desde EPM se ha trazado un esfuerzo organizacional que responderá a una meta de ahorros en optimización de la operación, con eficiencias correspondientes a $1 billón, en el periodo de 2018 a 2021.



En cuanto al estado actual de la Hidroeléctrica Ituango, hay que esperar que el comportamiento de la hidrología nacional les permita cerrar las compuertas del túnel que inunda Casa de Máquinas e ingresar en unos cuatro meses para evaluar el estado real de la obra. Una vez entre en operación la central hidroeléctrica y el nivel de endeudamiento sea bajo, EPM volverá a tener la capacidad de inversión para continuar con la estrategia de crecimiento que venía presentando hasta 2017.

La solidez de EPM

• Entre 2014 y 2017 los activos del Grupo EPM crecieron unos $12,1 billones

• De esos recursos, $10,3 billones corresponden a EPM matriz

• El 76 por ciento de esos $10,3 billones se destinó a cobertura y adecuada prestación de servicios

• El 18 por ciento se destinó a crecimiento inorgánico o inversiones en empresas

• El 6 por ciento restante, a otras inversiones

• Entre tanto, EPM entregó al municipio de Medellín $5,2 billones en transferencias

• El 72 por ciento de ellas fueron transferencias ordinarias y extraordinarias

• El otro 28 por ciento por la fusión de UNE y la venta de acciones de Isagen.