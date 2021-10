EPM pone en venta sus acciones en UNE e Invertelco

La Junta Directiva de EPM ha determinado iniciar los trámites para la enajenación de su participación en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y en Inversiones Telco S.A.S.

La decisión, que se tomó el pasado 25 de mayo, está motivada por varias razones. Entre ellas, sobresale el alto nivel de riesgo del negocio de las telecomunicaciones, el cual es mucho mayor que el de los servicios públicos domiciliarios que presta EPM. Estos últimos, además, cuentan con una rentabilidad más alta que la inversión en UNE e Invertelco.



De esta manera, los recursos a obtener por estas desinversiones entrarán a complementar las fuentes de financiación del plan de inversiones y elimina el riesgo de tener que reasignar al negocio de las telecomunicaciones dineros inicialmente destinados al fortalecimiento de sus servicios.



Otra razón que motiva la salida de EPM es que, en este momento, hay una mayor posibilidad de venta exitosa y a mejor precio, en la que podrán participar más inversionistas interesados.



Esto es importante, pues EPM podrá invertir el dinero recaudado por la venta de acciones en iniciativas propias que formen parte vital de negocios estratégicos como Hidroituango, cuya obra ya avanza en un 85%.



“Los recursos de las ventas permitirán soportar una parte de las necesidades de dinero para desarrollar el plan de inversiones actual de EPM, el cual es de $11,2 billones para los años 2021 a 2023”, afirma la entidad.



¿Pierde EPM el control de la empresa?



Esta es la pregunta que muchas personas se están haciendo. No obstante, es necesario aclarar que EPM no controla ni a UNE ni a Invertelco.



Para entenderlo, es preciso remontarse al 14 de agosto de 2014, cuando UNE se fusionó con Millicom Spain Cable S.L. Es cierto que en esa negociación, EPM e INDER quedaron con la mayoría accionaria, pero fue Millicom, que desde ese momento, ostenta el control administrativo y operacional de la empresa.



Lo que viene



Aunque la venta de acciones de UNE e Invertelco son independientes, cada proceso seguirá los mismos pasos. En primer lugar, el Concejo de Medellín será el encargado de autorizar la venta. La Alcaldía, de acuerdo con sus facultades, presentó el pasado 26 de julio el Proyecto de Acuerdo No. 65 ante el Concejo para su debate, con el fin de obtener su autorización para las enajenaciones accionarias.



En segundo lugar, en caso de obtener la autorización, se iniciará el proceso de venta de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 226 de 1995, el cual constará de dos etapas. En la primera de ellas, las acciones serán ofrecidas a personas y entidades que cumplan con condiciones especiales, como ser trabajadores activos, pensionados y extrabajadores de UNE e Invertelco, sindicatos y fondos de pensiones, entre otras. En la segunda etapa, las acciones no vendidas serán ofrecidas al público general.



Si quedan acciones por vender después de las dos etapas, estas deberán ser ofrecidas a Millicom de acuerdo con su derecho de preferencia.



En caso de que dicha compañía no ejerza ese derecho, EPM estará en la libertad de realizar una venta conjunta del 100% de las acciones propiedad de Millicom y EPM, en UNE e Invertelco. Sea cual sea el caso, EPM reitera que es y seguirá siendo una empresa 100% pública.



“Continuaremos al servicio de la gente, con nuestro propósito superior de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, a través del desarrollo de los territorios en los que tenemos presencia y aportando a la calidad de vida de millones de personas”, concluye la entidad.