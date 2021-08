Enel-Codensa sigue consolidando su proceso de transformación digital

En una era donde la conectividad, la tecnología y los nuevos procesos para facilitar las tareas diarias de la humanidad han llegado a niveles inimaginables, cada vez más compañías de suman a este propósito con el desarrollo de soluciones innovadoras y de gran utilidad.



Tal es el caso de la App Enel-Codensa, que marca uno de los primeros pasos que está dando esta compañía hacia la consolidación en su proceso de transformación digital, teniendo como eje la mejora en la experiencia del cliente.

Así, a través de esta valiosa herramienta, sencilla de usar, los clientes pueden acceder de forma rápida a la oferta de nuevos productos, servicios y beneficios y, al mismo tiempo, ser partícipes de la gestión del servicio.



De acuerdo con Carlos Mario Restrepo, gerente de Mercado de Enel-Codensa, la organización ha entendido muy bien la necesidad de interactuar de manera ágil, sencilla y eficiente con sus usuarios y, por ello, el proceso de transformación digital que ha venido implementando tiene como propósito fortalecer su atención al cliente a través de canales digitales y gracias a ello hoy celebra alcanzar el millón de descargas, lo que para él es el resultado de este proceso.



“La digitalización es uno de los pilares de nuestra estrategia corporativa; una estrategia que pone en el centro al cliente y que vela por ofrecerle la mejor experiencia de usuario. Por eso, desde Enel-Codensa trabajamos en el constante desarrollo de soluciones que nos permitan fortalecer la relación de nuestros usuarios con el servicio de energía, siendo la App Enel-Codensa uno de los principales canales para potencializar este fin”, afirma Restrepo, quien además aclara que esta APP hace parte de un ecosistema de canales digitales en el que también están el e-mail, el chat de atención, ‘Elena’, redes sociales y la página Web, donde se pueden hacer transacciones de manera autogestionada o asistida.



Grandes beneficios



Según el directivo, entre los principales beneficios que otorga esta innovación para los usuarios de Bogotá y Cundinamarca están el conocer el detalle de la factura, el valor que se debe pagar por el consumo de energía y el correspondiente a los productos y servicios que los clientes tienen con la compañía.



Así mismo, consultar el historial de consumo, realizar el pago de la factura de manera fácil, segura y a un solo clic a través del botón de pagos PSE, reportar fallas o emergencias asociadas al suministro de energía, y conocer el estado de restablecimiento del servicio, al igual que reportar problemas con el alumbrado público.



La App también permite consultar diariamente los trabajos de mantenimiento que se realizan para mejorar la calidad del servicio y que pueden generar la suspensión de la energía en los hogares, generar un convenio de pago para ponerse al día con la factura de energía, solicitar un plazo para pago, ingresar la lectura del medidor, en el caso que no nuestro personal no haya podido acceder al interior de la vivienda, consultar la información de los centros de servicio Enel-Codensa. Su ubicación y los horarios de atención, y recibir notificaciones sobre el servicio de energía e información relevante.



Con respecto a lo que él destaca acerca de los servicios que ofrece esta plataforma tecnológica a los usuarios, manifiesta la facilidad y la posibilidad de autogestión por parte del cliente.



“Ya no hay necesidad de esperar al teléfono o desplazarse a un centro de servicio para realizar una solicitud o un trámite. A través de este canal el cliente puede gestionar su necesidad a cualquier hora y desde cualquier lugar”, precisa Restrepo.



De esta manera, hoy los trámites más frecuentes son la consulta de factura, y en este caso el cliente puede descargar la factura actual y el histórico de los últimos 24 meses; el pago de la misma y el reporte de falla en suministro.



Cabe anotar que la aplicación está disponible para su descarga tanto en Android como en IOS, por lo que cualquier persona puede acceder a ella gratuitamente. Una vez el cliente tenga descargada la aplicación deberá realizar un proceso de registro, el cual puede realizar a través de un formulario o a través de social login (Gmail o Facebook). Adicional cuenta con registro biométrico, con el fin de hacer más fácil el acceso a la aplicación.



“Queremos ser una empresa digital siempre conectada con nuestros clientes, a través de interacciones y procesos ágiles, brindando la mejor calidad de servicio y apalancada en un ecosistema tecnológico de vanguardia”, recalca Carlos Mario Restrepo con relación a lo que busca Enel-Codensa con la implementación de estos avances e innovaciones.