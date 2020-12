En tiempos de pandemia, controlar las enfermedades crónicas es clave

Hoy, uno de los riesgos más grandes a los que se enfrentan los pacientes que padecen de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión no es la covid-19 como tal, sino la falta de control y seguimiento de su estado de salud.

La pandemia ha causado gran temor en estas personas y no son pocas las que han optado por descuidar sus tratamientos, dejar de consumir los medicamentos y aplazar de manera indefinida los controles.



La doctora Sandra Núñez, directora médica de Novo Nordisk, advierte: “Es importante que los pacientes tengan en cuenta que su enfermedad no da tregua, por lo que es necesario mantener el manejo que se le venía dando antes de la emergencia sanitaria”.



La especialista señala que, si una persona con diabetes o con obesidad olvida el tratamiento que debe seguir y deja a un lado los cambios relacionados con un estilo de vida saludable y aplaza de manera indefinida las visitas al médico tratante, las posibles complicaciones derivadas por el coronavirus pueden incrementarse.



“Padecer este tipo de patologías crónicas no incrementa el riesgo de contagio, que es igual al de cualquier persona. Lo que sí se incrementa es el riesgo de complicaciones o desenlaces fatales en caso de covid-19, con importantes dificultades al momento de una eventual hospitalización”, afirma la doctora Núñez.



Lo anterior representa un enorme desafío para el sistema de salud, ya que individuos con enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión o diabetes que se enferman críticamente con coronavirus pueden requerir camas y equipos de transporte especiales cuya disponibilidad puede ser escasa en algunos centros hospitalarios del país.



Menos urgencias, más citas



La situación puede llegar a ser realmente crítica cuando los pacientes bajan la guardia con la pandemia como excusa, dejando pasar los controles médicos y alterando la posología recomendada por sus especialistas.



Incluso, cuando presentan síntomas relacionados con sus condiciones médicas, deciden aplazar cualquier revisión por miedo al coronavirus.



También se ha identificado que muchos pacientes escuchan voces no profesionales que les recomiendan tratamientos o acciones que van en contra de los consejos médicos.



Ese es un error que puede ser muy costoso.



“Lo más preocupante es que muchos han dejado de controlar sus enfermedades y olvidado los buenos hábitos alimenticios y de ejercicio físico. Los médicos y especialistas nos aseguran que muchos de sus pacientes no han vuelto a cumplir sus controles”, dice la directora médica de Novo Nordisk.



Eso ha provocado que a los servicios de urgencias de los centros hospitalarios lleguen personas con enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión descompensadas, exponiéndose, de paso, a contraer el coronavirus.



“Los pacientes deben saber que asistir a una cita médica programada es mucho más seguro que esperar a ir a urgencias. En los consultorios se respetan los protocolos sanitarios, existe distanciamiento y las aglomeraciones son inexistentes. La recomendación es que no dejen de asistir a las citas de control que se requieran”, manifiesta la doctora Núñez.



Y agrega que “para los pacientes con diabetes que realizan su automonitoreo en casa es posible agendar tele consulta con su médico para hacer el respectivo seguimiento”.



Hay que aclarar que el riesgo de contagio se presenta en mayor grado en reuniones familiares o sociales, donde se relajan las medidas de bioseguridad, y restaurantes donde el uso del tapabocas es limitado.



Por eso, especialmente para las personas con enfermedades crónicas es necesario seguir, de manera estricta, recomendaciones como el uso de tapabocas, careta, lavado permanente de manos y exigir la separación de dos metros con otras personas.



Recomendaciones finales



En resumen, las enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión requieren de un control permanente, el consumo continuo de medicamentos según las indicaciones, mantener sus buenos hábitos de alimentación y de ejercicio. Esto no es negociable.



“El control debe ser una costumbre diaria, porque si la persona deja de tomar sus medicamentos la enfermedad puede avanzar, empeorando su estado de salud”, señala la doctora Sandra Núñez.



Si se logra que los pacientes entiendan que deben retomar todo el manejo relacionado con su condición, las enfermedades crónicas estarán de nuevo bajo control y su calidad de vida presentarán una mejora notablemente.



La mejor manera de ayudar al sistema de salud y a los médicos es cuidarse, acudir a consultas de control para no sobrecargar el sistema con situaciones de urgencia que pudieron ser evitadas siguiendo las indicaciones médicas.