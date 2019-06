¿En qué consiste una asistencia en viaje?

Una asistencia al viajero contiene una serie de soluciones- en su mayoría médicas- habilitadas para funcionar en otros países. Es decir, que funcionan similar a la atención médica que se recibe en el país de residencia, solo que el servicio está orientado a asistir específicamente en caso de que ocurra una emergencia estando en el exterior, y lo mejor aún sin desembolsar dinero.

Si por ejemplo fue contratada una asistencia para viajar a Europa durante tres meses, y se quiere iniciar un tratamiento odontológico, la asistencia no lo va a cubrir. Pero en cambio, si se presenta una emergencia odontológica producto de un accidente, la persona puede contar con todas las garantías del servicio.



Además de urgencias odontológicas, otros ejemplos de asistencias que hay son: medicamentos, asistencia médica en caso de accidente o enfermedad, y traslado sanitario.

Pero, no solo es posible gozar de asistencias relacionadas con cuidar la salud, también se podrán contratar productos con asistencia en caso de: retraso o cancelación de vuelo; hurto o extravío de equipaje y documentos; asistencia legal en caso de ser responsabilizado por un accidente; cobertura en estado de embarazo hasta la semana 32; asistencia médica por accidente en la práctica de deportes extremos; entre otros.

¿Por qué es recomendable contar con una asistencia en viaje?



Porque muchas veces no es claro cómo es el sistema de salud de otros países, si es público o privado, costoso o económico, de calidad o no. En este sentido es recomendable contar con una asistencia de ASSIST CARD, ya que en caso de que ocurra un imprevisto, habrá a disposición un equipo de profesionales las 24 horas dispuesto a ayudar y asesorar.



Lo único que hay que hacer en caso de necesitar ser asistido, es comunicarse con la central de emergencia e informar lo sucedido para recibir las indicaciones sobre cómo proceder. En el caso de contratar ASSIST CARD, hay que recordar que además de tener la vía telefónica, es posible comunicarse por la web o descargar la app “Telemed”, en la que inclusive está la opción de tener una videollamada con un médico o pediatría en su mismo idioma.

Además de ser recomendable, algunos países como CUBA, y los del territorio SCHENGEN, la contemplan dentro de sus normas migratorias. Así que es bueno verificar si el país o destino que se va a visitar, recomienda o exige la contratación de una asistencia en viaje.



Cabe recordar que antes de contratar una asistencia, hay que saber los siguientes datos: destino, días de viaje, pasajeros y estado de salud e itinerario. Hay coberturas especiales según el tipo de viaje.



Algunos ejemplos de las eventualidades más comunes en el exterior son:

• 3 días de internación en España USD 10000

• Un traumatólogo en Sydney USD 3000

• Un traslado sanitario desde París USD 130000

• Una otitis en el Caribe USD 1000

• Una apendicitis en New York USD 150000

• Una gastroenteritis en Brasil USD 2000

• Neumonía en Rusia USD 14000

• Intoxicación en China USD 5000

• Colocación de yeso en Suiza USD 5000

• Consulta pediátrica por insolación en Miami USD 3000

• Traslado de Puket a Bangkok USD 3000

• Esguince de tobillo en Londres USD 6000

• Médico al hotel en New York USD 450

Si tiene más consultas sobre la importancia o los tipos de planes, no dude en contactar a uno de los asesores.