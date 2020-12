En esta Navidad, el mejor deseo es felicidad

A lo largo de este año, nos hemos privado de vivir toda clase de emociones y nuevas experiencias como ir al concierto de nuestro artista favorito, visitar un nuevo restaurante, descubrir un destino diferente o disfrutar un plan con quienes más queremos, es por eso que desde ya debemos pensar en los 12 deseos para comenzar el 2021 con pie derecho y recuperar el tiempo y las emociones junto a familiares y amigos.

Hacer más fotografías de la ciudad en la noche, grabar videos musicales más emocionantes, ver la próxima serie en una pantalla de otro planeta, guardar toda clase de fotografías, tener estilo, ayudar al medio ambiente, hablar más con nuestros padres, ser más proactivos, viajar más guardando los mejores recuerdos, adquirir más conocimientos, desarrollar nuevos proyectos y hacer más pausas activas con juegos, son los 12 deseos que nos devolverán a la vida el próximo año, y lo mejor de todo es que en www.tiendasishop.com/co ya se encuentra el nuevo iPhone 12, el último lanzamiento de Apple con la mejor tecnología que puede tener un teléfono móvil inteligente.



Una gran novedad de este súper dispositivo es que viene en cuatro versiones que se acomodan al estilo de vida de cada persona: el iPhone 12 (modelo estándar), el iPhone 12 Mini (un móvil de tamaño reducido, ideal para quienes prefieren ‘smartphones’ muy poderosos pero compactos en mano), el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max, estos últimos con prestaciones Premium y cualquiera de ellos en nuevos colores como: azul y verde y clásicos como ngro, blanco y rojo.



El iPhone 12 cuenta con una pantalla Súper Retina XDR, de 6,1 pulgadas, amplia y sin interrupciones, no cuenta con el tradicional botón de inicio; así, todos podemos disfrutar de una pantalla de borde a borde. Los colores se ven mucho más intensos y la tecnología HDR permite disfrutar videos en alta definición, fotos con mayor detalle y casi el doble del brillo máximo comparado con el iPhone 11.



Los primeros recuerdos luego de destapar el primer regalo



Tomarse una foto grupal antes de que termine el año es la mejor forma de guardar un bello recuerdo. ¿Lo mejor? No importa qué tan oscura sea la escena, la cámara dual del iPhone 12 permite capturar hasta un 27% más de luz en fotos o videos con el siempre útil ‘Modo Noche’.



Si se trata de grabar el video más emotivo que nos permita darle los buenos deseos a quienes no pueden estar en nuestras celebraciones, la cámara del iPhone 12 permite ‘videoselfies’ por Facetime con alto detalle gracias a la tecnología Dolby Vision, lo que permite videos más nítidos y con un mejor nivel de exposición. Precisamente, la experiencia Dolby Vision permite capturar, editar y compartir videos directamente desde el iPhone, por lo que no hará falta tener un computador cerca para embellecer cada recuerdo y compartirlo con nuestros contactos.



¡A abrir regalos divertidos!



Ninguna tarea, app o videojuego le quedará grande al iPhone 12, pues su chip A14 Bionic es el más veloz en un iPhone. Este chip viene con una tecnología que tiene la capacidad de procesar varias operaciones al mismo tiempo, sin afectar el rendimiento ni la duración de la batería.



Por ejemplo, los más aficionados a los videojuegos disfrutarán de una experiencia con una calidad profesional, mientras se extiende la duración de la batería para que la diversión no termine pronto.



Disfrutar sin preocupaciones



El ajetreo característico de esta época del año o la curiosidad de los más pequeños de la familia no serán una preocupación para los usuarios del iPhone 12, pues su carcasa de aluminio aeroespacial es hasta cuatro veces más resistente a caídas o golpes.

Igualmente, el vidrio está protegido por la innovadora tecnología de nanocristales de cerámica ‘Ceramic Shield’, que ofrece la mayor durabilidad vista en un iPhone.



Disfrutemos sin preocupaciones, aún más con el Plan iPhone for life de Davivienda

​

Todos pueden adquirir el iPhone 12, sin excusas, más teniendo en cuenta los planes de financiamiento que ofrece Davivienda, el cual permite pagar el 25% menos en cuotas y con una tasa de interés del 0%, con posibilidad de diferir hasta en 24 cuotas.



Así las cosas, el iPhone 12 mini podrá estar en sus manos pagando desde $118.718; el iPhone 12, desde $ 134.344; por su parte el iPhone Pro podrá tener cuotas desde $168.719 mensuales, mientras que el iPhone 12 Pro Max con cuotas mensuales desde $184.344.



Y si usted o uno de sus conocidos ya cuenta con el iPhone 12, en cualquier iShop a nivel nacional o en www.tiendasishop.com/co encuentra el accesorio ideal de audio, video, protección o conectividad que además de cuidar su iPhone, aumentará las posibilidades de comenzar el año ¡Divirtiéndose en familia!