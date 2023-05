Un revés en la salud puede llegar de un momento a otro y modificar un poco el panorama. Le sucedió a Adriana Vargas, una mujer que experimentó ciertas situaciones médicas que marcaron un antes y un después, no solo en su vida, sino también en la de su familia.

Su historia está relacionada con su “ángel de cuatro patas”, Tati, ya que el asma estuvo cerca de alejarla para siempre de este amor incondicional, real y leal.



“Recuerdo cuando Tati llegó a la casa. Era tan frágil y chiquita que me cabía en las palmas de las manos”, cuenta con emoción Adriana, una paciente con asma que hoy tiene 41 años y se dedica a la psicología clínica.



Y es que era la primera vez que Adriana y sus dos hijos tenían una mascota. Así que fue algo completamente nuevo para ellos, y de inmediato la perrita se convirtió en la adoración de la familia. “¿Cómo no quererla? Aunque estuviéramos tristes, con su nobleza y su alegría siempre lograba sacarnos una sonrisa”, destaca, reflejando en su voz cariño y gratitud.

El panorama cambió.

Para cuando llegó Tati, Adriana ya sabía que tenía asma. “Me diagnosticaron la enfermedad más o menos a los 24 años. Me daban muchas gripas. También sentía fatiga, ahogo y ruidos en el pecho”, menciona.



Sin embargo, esos síntomas siempre se pudieron controlar sin demasiados problemas. Era cuestión de usar el inhalador o tomar algunos antihistamínicos, y listo. No obstante, con el paso del tiempo, Adriana empezó a notar que sus problemas respiratorios se hacían cada vez más frecuentes.



“Empecé a descompensarme. Una vez incluso tuvieron que internarme en cuidados intensivos. Después de muchos exámenes, los médicos determinaron que lo que yo padecía era un asma alérgica”, explica.



Lo primero que le preguntó el neumólogo después del diagnóstico era si tenía mascotas en casa. “Sí, Tati”, respondió Adriana. “Pues lamento informarle que ya no puede vivir más con su perrita”, le dijo el especialista.

La separación

Recibir esta noticia no fue nada fácil. Su Tati, su “ángel de cuatro patas”, como le llama ella, era la razón por la cual su asma se había agudizado hasta el punto de volverse incontrolable.

La mejor opción que encontró Adriana fue dejar a Tati con su hermano. “Así por lo menos podía visitarla. Es que el vínculo que uno establece con los animalitos es muy fuerte como para simplemente dejarlos botados o regalárselos a cualquiera”, afirma la psicóloga de 41 años.



A pesar de los cambios, ya no era lo mismo. La mujer, por cuenta de la alergia, no podía estar más de cinco minutos en casa de su hermano.



Los cambios también se vieron de puertas para afuera, pues el rendimiento académico de sus hijos empeoró; empezaron a bajar su rendimiento en el colegio y se volvieron taciturnos. Adriana, por su parte, veía que su condición de salud empeoraba a pesar que había tomado la decisión de alejar a su “Tati”, al igual que su estado anímico.



Un día decidió que no aguantaba más, así que decidió tomar cartas en el asunto. Y es aquí donde Adriana es ejemplo de que “querer es poder”.



La mujer decidió invertir para mejorar su plan de salud, lo que le permitió un acceso más expedito a los especialistas. Las pruebas con los alergólogos le confirmaron que, efectivamente, era altamente vulnerable a los perros. Ella les contó su historia y les explicó que su prioridad era que su mascota regresara a casa.



Los médicos decidieron, entonces, cambiar el enfoque. Ya no se concentrarían en controlar las consecuencias de la enfermedad, sino en atacar sus causas. Para ello, le formularon un tratamiento innovador, un biológico que complementaron con inmunoterapias.



“Hay que tener paciencia porque los resultados no son inmediatos. Sin embargo, la posibilidad de tener de vuelta a Tati me daba fuerzas. También sentía la ilusión de mis hijos, que no me dejaban desfallecer y me animaban; me decían que siguiera luchando”, rememora la psicóloga clínica.



Los cambios empezaron a ser visibles. Adriana no tuvo que volver a ser hospitalizada. Además, cuando visitaba a Tati en casa de su hermano podía quedarse cada vez más tiempo. Les contó sobre sus avances a los especialistas, quienes decidieron practicarle nuevos exámenes.



“Le tenemos excelentes noticias”, le dijeron, “su perrita ya puede volver a casa”.



Fue como si nunca se hubiera ido. Tati regresó moviendo la cola, con la nobleza y la felicidad habitual. El hogar recuperó la armonía del pasado. Los chicos volvieron a sacar buenas notas; incluso el mayor fue admitido en la universidad para estudiar psicología, siguiendo el legado familiar.

Una historia que deja huella

La historia de Adriana demuestra que es posible marcar un antes y un después. Ella empezó a motivarse para hacer cosas que no había podido por el asma. Por ejemplo, empezó a hacer deporte todos los días y cambió los buses y los taxis por la bicicleta.



“La esperanza de volver a tener a Tati en casa representó una transformación radical en mi vida. Yo estaba pasada de kilos, pero ahora me siento plena, en forma, más resistente y, por supuesto, más feliz. Fue como renacer, pues me había acostumbrado simplemente a paliar la enfermedad, y eso no estaba bien”, había que controlarla de raíz, explica.



Adriana reconoce que batallar contra el asma no es un camino fácil. Es necesario tener disciplina y paciencia, y asesorarse de especialistas en la enfermedad que puedan encontrar el tratamiento adecuado. Adriana lo logró. Hoy, cuando llega a casa y siente la alegría de su “ángel de cuatro patas”, Adriana sabe que valió la pena no dejarse vencer y seguir luchando.



