En el Mes del Corazón, conozca más sobre enfermedades cardiovasculares

¿Qué mejor ocasión que septiembre, reconocido como el Mes del Corazón, para aprender más sobre la salud y el cuidado de este órgano vital? Es un tema que nos concierne a todos, pues las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en el mundo.

Así lo afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, que indica que estas enfermedades son responsables de 17 millones de muertes al año, es decir, del 31 % del total de los fallecimientos en el planeta, porcentaje que duplica la mortalidad generada por todos los tipos de cáncer unidos.



Colombia no es la excepción a la regla. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)2, de las 242.609 muertes registradas en 2019 en el país, las enfermedades cardiovasculares fueron causantes de más de 55.000: 38.475 correspondieron a enfermedades isquémicas del corazón, es decir, cuando se obstruyen las arterias que suministran sangre a este órgano principal; 15.543 a enfermedades cerebrovasculares, y alrededor de 4.000 a otros eventos relacionados con fallas en el funcionamiento del sistema circulatorio.



A pesar de lo alarmantes que son estas cifras, sorprende el gran desconocimiento de la población mundial con respecto a la salud del corazón. Muestra de ello fue un estudio global desarrollado por Bayer en 2018, el cual evidenció que solo el 23% de los encuestados sabía de los padecimientos que afectan a las arterias y venas, y que apenas el 19% conocía la enfermedad arterial coronaria, causante de los infartos3.



Por eso, lo mejor es regresar a lo básico: ¿qué son, exactamente, las enfermedades cardiovasculares?



De acuerdo con la OMS4, estas enfermedades, también conocidas como ECV, son un grupo de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos que se generan por un decrecimiento u obstrucción del flujo de la sangre en las venas y arterias del cuerpo.



Estos padecimientos pueden desencadenar afectaciones en órganos principales como el corazón o el cerebro, y generar traumatismos en extremidades como brazos y piernas, que incluso pueden terminar en amputaciones.



Pero ¿qué favorece su aparición? Comúnmente se piensa que las enfermedades cardiovasculares solo se presentan en adultos mayores; no obstante, es importante tener en cuenta que hay factores de riesgo que pueden hacer que personas de cualquier edad las padezcan.

Es el caso de la acumulación de placa de colesterol en las arterias (ateroesclerosis), la diabetes, la hipertensión, el abuso del alcohol, el tabaquismo, entre otros factores, como afirma la Asociación Americana del Corazón5.



El sedentarismo, por ejemplo, es un factor sobre el cual es necesario llamar especialmente la atención, pues con la pandemia muchas personas han disminuido o eliminado el ejercicio físico de su vida diaria.



Asimismo, hay que tener en cuenta que no todas las enfermedades cardiovasculares son iguales. De hecho, se pueden encontrar dos subgrupos principales con sus propias particularidades.



Por un lado, están las enfermedades arteriales coronarias, que ocurren cuando los vasos sanguíneos que suministran sangre, oxígeno y nutrientes al corazón se inflaman e incrementan los depósitos de colesterol que limitan el flujo sanguíneo. Todo esto causa síntomas como dolor en el pecho y dificultad para respirar. Además, si la acumulación de placa es extensa, puede generar una angina inestable o un ataque al corazón.



Por otro lado, se encuentran las enfermedades arteriales periféricas, que tienen como común denominador un proceso de obstrucción que se presenta en las arterias de las piernas o en las que conducen la sangre al cerebro. Si la reducción del flujo sanguíneo se presenta en el cerebro, puede ocurrir un accidente cerebrovascular. Asimismo, si son las piernas las que no reciben el flujo sanguíneo suficiente, se produce un dolor recurrente al caminar y, tal vez, una consecuencia tan grave como la amputación de una extremidad.



Cabe resaltar que entre el 1 % y el 3 % de los pacientes con una enfermedad arterial periférica sufren una amputación de alguna de sus extremidades, cifra que llega hasta el 5 % si se trata de personas diabéticas, según explica la Fundación Británica del Corazón6. Estos porcentajes pueden parecer bajos, pero representan la mayor causa de amputaciones en el mundo.



Todo este panorama nos revela que hay grandes desafíos en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. “Son la principal causa de fallecimientos y un problema de salud pública a nivel mundial. Por esta razón, es importante fomentar la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud de todas las personas, impulsando hábitos de vida saludables, consultas a profesionales de la salud y adherencia a tratamientos médicos aprobados por las agencias reguladoras”, explica el doctor Julio Zuluaga, asesor médico de Bayer en el Área Cardiopulmonar.



En este sentido, es muy importante que la población mundial aprenda a reconocer signos de alerta como dolores de pecho, falta de aire, fatiga desproporcionada, desmayos y sensación de taquicardia. Igualmente, es esencial que individual y colectivamente adoptemos hábitos de vida saludables, por ejemplo, hacer ejercicio, conservar un peso conveniente, mantener una dieta sana, evitar el tabaco y las bebidas alcohólicas, controlar el estrés, ir al médico con regularidad y, en caso de prescripción de medicamentos, tomarlos puntualmente.



