Empresas que quieran ser exitosas deben parecerse más a los jóvenes

Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, lideró el foro ‘Bogotá Nuevas Generaciones 2021’, que tuvo lugar en las instalaciones de Ágora, como parte de una serie de iniciativas con las que la entidad busca acercar a jóvenes del país con el sector privado, para que juntos construyan el desarrollo que Colombia necesita.



En entrevista con El Tiempo, el presidente de la CCB resaltó el valor que tiene escuchar e integrar las inquietudes, preocupaciones y propuestas de las nuevas generaciones para la transformación del país, encabezada por el sector privado, y resumió las estrategias a las que debería recurrir el empresariado colombiano para alcanzar el éxito en una sociedad con nuevos retos y en la que los jóvenes están teniendo un protagonismo nunca antes visto.

¿Por qué la CCB decide abrir estos espacios de diálogo entre jóvenes y empresarios?



Hoy, las empresas necesitan de la participación juvenil para poderse transformar de acuerdo a las necesidades del entorno y los jóvenes necesitan del sector privado para construir sus oportunidades. Por ello son necesarios ejercicios donde nos escuchemos para activar las transformaciones que nos lleven a la creación de oportunidades, pues es ahí donde nacen iniciativas como los talleres y conversatorios con jóvenes, el foro ‘Bogotá: Nuevas Generaciones’ y la iniciativa ‘Acciona’.



Esta última, que le ha dado la oportunidad de opinar y construir propuestas a cerca de 35.000 jóvenes, concluirá con una agenda de 10 puntos que ellos consideran fundamental para que el sector privado se tome en serio y los ayude a hacerla realidad. A partir de estas iniciativas queremos convertir a los jóvenes en parte fundamental de nuestra actividad.



¿Por qué es tan importante integrarlos al proceso de transformación liderado por las empresas?



Hoy no se puede estar ajenos a la necesidad de transformación de las empresas, y en lo digital, por ejemplo, es más fácil hacer apropiación de tecnología a través de los jóvenes que con personas mayores que tienen dificultades de alfabetización digital.



Cuando uno ve las necesidades de las empresas se encuentra con que, quiénes las pueden resolver, son precisamente los atributos de los jóvenes. En algunas circunstancias pareciera que son antagonistas las posiciones entre sector privado y juventudes, pero lo que uno encuentra es exactamente lo contrario: ellos pueden aportar lo que el sector privado busca en el mercado y, al mismo tiempo, es evidente que en un ejercicio democrático no hay posibilidad de tener oportunidades si no es sobre la base de la existencia y funcionamiento pleno del sector privado.



¿Qué decirles a esos jóvenes inquietos frente a la actual situación del país y el futuro laboral?



Vivimos en una sociedad compleja, desigual, con un número muy grande de personas con dificultades. Muchos en nuestro país tienen motivos suficientes para manifestarse en contra de las instituciones, para estar molestos con las condiciones en las cuales opera su vida, sus negocios, sus oportunidades.



Pero la revolución hoy no consiste en tirar piedra, incendiar sistemas de transporte o denigrar de todo cuanto existe. Lo revolucionario en nuestra época es crear empresa, pedir crédito para pagar nóminas y que la gente tenga qué llevar a casa, jugársela por entender que integrar jóvenes al mundo laboral es una oportunidad y no un riesgo, tomar la decisión de crear ambientes laborales con diversidad y equidad a favor de la mujer. En todo esto es donde yo creo que hay una gran oportunidad y confluyen intereses de sociedad, jóvenes y sector privado, para construir oportunidades. Eso solo lo vamos a lograr trabajando de la mano.

¿Qué puentes pueden tenderle los empresarios a los jóvenes para concretar la integración?



Yo creo que es un ejercicio de doble vía. No se trata de ver a los jóvenes solo como destinatarios de política pública o como sugerencias de los empresarios, es también el sector privado oyendo lo que necesitan para involucrarse en la vida laboral y para que se creen esquemas de formación que permitan generación de ingresos mientras se trabaja y estudia. Ahí es donde se crean alianzas que nos ayudarán a salir adelante.



Tenemos que construir oportunidades entre todos, pues hay fuentes de trabajo, necesidades de formación, instituciones esforzándose para formar de acuerdo a los requerimientos del mercado y un talento muy importante en la juventud, que podría ser la fuente de muchas de las soluciones que necesitamos.



¿Cómo considera que está hoy la relación entre jóvenes y empresas?



Yo creo que los jóvenes a veces perciben que los empleadores son unos explotadores o que las empresas son depredadoras ambientales y creo que no hay ninguna dimensión que justifique esa perspectiva. Hay casos aislados de gente que se comporta mal en todas las dimensiones, pero los empleadores y los empresarios son, en esencia, grandes generadores de valor y esa es la percepción que yo entiendo que la ciudadanía tiene de ellos.



En las últimas encuestas el empresariado fue calificado como uno de los tres sectores con mayor favorabilidad positiva que negativa en el país; ese mérito se lo tiene bien ganado porque se la jugaron durante esta pandemia convirtiéndose en la tabla de salvación de muchas personas que, si no fuera por las empresas, no habrían tenido la posibilidad de tener un ingreso.



¿Qué aconsejarles a las empresas respecto al reto que representan las formas de pensar de las nuevas generaciones?



Las conversaciones que tuvimos en el foro nos llevan a una reflexión: las necesidades de las empresas se parecen mucho más a las expectativas de los jóvenes de lo que estábamos creyendo. Los jóvenes van a satisfacer más rápido sus expectativas acercándose al sector empresarial y las empresas van a ser mejores si adecuan su manera de actuar a las expectativas de ellos. Hoy las empresas deben ser ágiles, no tienen horario de ocho a cinco, buscan flexibilidad para llegar a los clientes, necesitan de apropiación tecnológica ágil, y todo eso lo proporcionan las nuevas generaciones.



Hay una muy interesante conclusión en todo esto: una empresa que quiera ser exitosa tiene que parecerse más a ellos y menos a los fundadores, porque esa es la única manera de lograr éxito empresarial en esta sociedad en la que estamos.



¿Cuál es la invitación que les hacen para que se acerquen a la CCB y desarrollen sus proyectos?



Somos una entidad que nos solo trabaja por los empresarios, sino que construye un entorno adecuado para los negocios. Contamos con un portafolio amplio para que, de manera gratuita, las personas se puedan acercar y cumplir su sueño de convertirse en empresarios. También ofrecemos alternativas para que los empresarios puedan encontrar el talento que requieren.



En esencia, la CCB es un actor fundamental de la sociedad que trata de ayudar a impulsar política pública y esto significa promover determinados comportamientos de las autoridades para transformar la realidad en la que estamos; por ejemplo, alrededor de los esquemas de contratación laboral, apropiación de tecnología u oportunidades que beneficien la participación de los jóvenes.



La invitación es a que se acerquen con propuestas y demandando los servicios que la CCB tiene disponibles. Tenemos una gran oferta para jóvenes empresarios de Bogotá y de Cundinamarca que quieran crear su empresa y cumplir su sueño de generación de ingresos a través del desarrollo acertado de su idea de negocio.