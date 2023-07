Con el propósito de contribuir a la transición hacia una economía del conocimiento, productiva y sostenible, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio de Colombia Productiva y en alianza con otras entidades como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, presentó el programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, el cual, a la fecha, lleva cuatro ciclos completos de intervención.

En medio de ese contexto, Catalina Giraldo y Santiago Palacio, cofundadores de Makler Inmobiliarios, una entidad que desde hace 10 años presta servicios de avalúos, acompañamiento en compra y venta de propiedad raíz y gestión de riesgos, tomaron la decisión de pertenecer a dicho programa para continuar con su expansión y desarrollo a través del manejo de nuevas herramientas.



“Luego de haber constituido nuestra empresa quisimos pertenecer al programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad porque vimos la oportunidad de contar con nuevas herramientas que nos permitieran lograr un crecimiento sostenible en el tiempo”, afirma Catalina Giraldo, cofundadora de Makler Inmobiliarios.



Cuando Catalina y Santiago comenzaron su primer ciclo dentro del programa, llegaron con desafíos relacionados a la exigencia de sus clientes en el tema de entregas, tiempos, calidad e información, sobre todo en aspectos relacionados con avalúos. Lo anterior, les permitió, una vez analizaron la situación, encontrar la manera de cumplir con sus promesas de servicio y valor.



Continuando con la cofundadora, afirma que hoy el mercado es cada vez más exigente frente a la rapidez y prestación del servicio, lo que se convierte en una necesidad que se debe suplir dentro de cualquier tipo de negocio. “Nosotros estábamos acostumbrados a ir atendiendo las solicitudes y urgencias diarias, pero al recibir asesoría dentro del programa, nos dimos cuenta de que debíamos organizar un tráfico diario para atender a los clientes de una manera más estratégica. Ya lo implementamos y ahora nos encontramos frente a la meta de utilizar productos de Office para empresas, integrando aplicaciones y trabajando en línea”, explica.



Por su parte, Santiago Palacio, también cofundador de Makler Inmobiliarios, agrega que pueden decir que mejoraron en su productividad. “Mejoramos la productividad al cumplirles a nuestros clientes en los tiempos estipulados, ahora somos más oportunos y eficientes y tenemos más capacidad de atender otras solicitudes. Inicialmente, nos habíamos propuesto mejorar la productividad en un ocho por ciento por medio del programa, pero superamos la meta y llegamos al diez por ciento”, dice.



Por resultados como los mencionados, Catalina y Santiago les recomiendan a quienes tienen empresas con más de dos años de estar legalmente constituidas, no dudar en ser parte de Fábricas de Productividad y Sostenibilidad.



“Ojalá todas las empresas tuvieran la oportunidad de participar en este tipo de programas porque a través de una visión externa, las ayudan a ver necesidades que no se ven en el día a día y las oportunidades que trae consigo el hacer; en Fábricas de Productividad y Sostenibilidad los llevan a hacer las cosas y por ello hay que aprovecharlo. Y es que para nadie es un secreto que el camino de los emprendedores y empresarios es muy solitario y que a veces nosotros mismos no les prestamos mucha atención a los beneficios que podemos recibir”, concluye Palacio.

Otros datos de Fábricas de Productividad y Sostenibilidad

Cierre del ciclo cuatro en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Foto: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

El programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad lleva cuatro años de historias y, en ese sentido, desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, entidad que lo ejecuta para el departamento, se hace un llamado para convocar a los empresarios a que se inscriban al programa y al nuevo ciclo que empezó el pasado 4 de julio.



La Cámara, como agencia de desarrollo de la región con jurisdicción en 69 municipios de Antioquia, estructura servicios y programas en articulación con cerca de 350 entidades públicas y privadas para la creación y el fortalecimiento empresarial; y tiene como propósito superior trabajar para que las empresas y entidades sociales y culturales de la región crezcan.



“En este programa pueden participar empresas de cualquier tamaño, cada tamaño tiene un valor de subsidio diferente en donde la compañía solo paga un porcentaje y lo demás es cubierto por la Cámara de Comercio donde se encuentre registrada la empresa y Colombia Productiva. Por otro lado, funciona bajo un modelo que se conoce como extensionismo tecnológico, un modelo en el que la empresa recibe a un consultor experto en productividad en algunas de las nueve líneas enfoque que tenemos: gestión comercial, sostenibilidad ambiental, logística, productividad laboral, eficiencia energética, productividad operacional, sofisticación, transformación digital y gestión de calidad”, argumenta Laura Pineda, jefe de Proyectos de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.



Y es que Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, para cumplir con sus retos planteados, se propuso desde un inició mejorar el ocho por ciento de productividad de toda empresa que sea intervenida por su equipo. De hecho, al hablar de las mejoras, entre un 20 y 30 por ciento se ven reflejadas en tiempo de valor agregado, reducción de tiempos de ciclo, eliminación de reprocesos, reducción de desperdicios, incremento en ventas, apertura de nuevos canales o expansión, entre otros.



“En este punto es clave hablar del balance del programa de los últimos cuatro años en Antioquia. Hemos tenido 1.237 intervenciones de crecimiento, impacto y desarrollo de capacidades de la región, con un promedio de mejora en productividad del 32,8 por ciento (...) Acompañar a las empresas para que sean más productivas es bastante significativo; pasamos de 175 empresas en el ciclo uno a cubrir 322 en el ciclo dos, luego de 314 empresas en el ciclo tres a 426 en el ciclo cuatro y, ahora, en el ciclo cinco, estamos en 550 empresas; este impacto ha sido muy importante y es un esfuerzo que debe seguir”, continúa Pineda.



Por último, para ser parte de Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, los interesados residentes en Antioquia deben inscribirse haciendo clic aquí. Una vez hayan diligenciado el formulario, Colombia



Productiva validará el cumplimiento de los requisitos, así como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia validará los cupos y los contactará para confirmar si son beneficiados del programa.