Empresarios, a renovar la matrícula mercantil antes del 31 de marzo

Para cumplir el propósito de apoyar el tejido empresarial y fortalecer la economía local y del Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) invita a los comerciantes a realizar la renovación de su matrícula mercantil antes del miércoles 31 de marzo, de manera que aprovechen los descuentos en las tarifas, otorgados por el Gobierno Nacional, y accedan a los servicios y programas que ha diseñado para apoyarlos en el crecimiento y evolución de sus negocios.

De acuerdo con Manuel Fernández Ariza, presidente ejecutivo de la CCB, uno de los mayores beneficios derivados de la renovación de la matrícula mercantil son las soluciones financieras que ofrece esta Cámara para impulsar la reactivación empresarial, mediante el trabajo articulado de los sectores público y privado, con la academia.



El directivo recuerda, además, que para las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) y las Esales (Entidades sin Ánimo de Lucro) el Gobierno Nacional en alianza con las cámaras de comercio fijó unas tarifas especiales que aplican en la renovación, expedición de certificados e inscripción de actas, libros y documentos en el registro mercantil. Y enfatiza la importancia de que los empresarios consideren que con la renovación de sus registros le ratifican al mercado que su empresa está activa, al tiempo que generan credibilidad ante sus clientes, inversionistas y entidades financieras.

“Todavía hay recursos disponibles para ayudar al financiamiento de las empresas que renueven su matrícula mercantil, mediante dos líneas de crédito que estamos ofreciendo en llave con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, las cuales han sido creadas y fondeadas por esas entidades y tienen aportes de la CCB”, destaca Fernández Ariza.



Así mismo, resalta los programas que la Cámara de Comercio de Barranquilla ofrece para que los empresarios puedan fortalecer sus negocios y crecer.



“La renovación de la matrícula les permite tener el respaldo de la ley ante cualquier inconveniente legal o fraude, acceden a acompañamiento para reforzar los planes de negocios de sus empresas y a capacitaciones para sus colaboradores. De manera especial, tenemos unas herramientas tecnológicas que les permiten mantener la relación con sus clientes de forma digital”, explica el Presidente de la CCB.

Entre los múltiples beneficios a los que se accede con la renovación, y que puede consultar en www.camarabaq.org.co, están:



Línea de crédito Atlántico Responde



• En alianza con la Gobernación del Atlántico para jalonar microcréditos.

• Tiene más de $3.400 millones para micros y pequeñas empresas localizadas en este departamento.



Línea de crédito Barranquilla Responde



• En alianza con el Distrito de Barranquilla y la Fundación Santo Domingo para subsidiarles a los microempresarios el pago de los tres primeros meses de intereses de sus créditos.

• Hay más de $1.600 millones disponibles.



Hagamos negocios



• Red gratuita de contactos que conecta a las compañías con los mercados para que puedan internacionalizar sus productos y servicios.

• Cuenta con más de 1.000 oportunidades de negocio activas y más de 23.500 empresas vinculadas a nivel internacional.



Canales para renovar la matrícula



Para los interesados en hacer los trámites de la renovación mercantil sin salir de su domicilio, comprar certificados, crear empresas y registrar documentos, entre otros procesos y servicios, la Cámara de Comercio de Barranquilla ofrece atención 24 horas del día en sus canales digitales, a través de:



• Sede virtual: www.camarabaq.org.co/renueva-2021



• Asistente virtual Gabi (3214566961) vía WhatsApp o correo gabi@camarabaq.org.co, para asistencia en los trámites y compra de certificados.



• Call Center 3303700 con acompañamiento en el proceso o programar cita con los orientadores de registros y los corresponsales, que son comercios aliados en los municipios del Atlántico y en Barranquilla que prestan servicios de esta entidad.



• Los empresarios de Barranquilla pueden renovar en línea a través de www.camarabaq.org.co/renueva-2021, escogiendo en las opciones de pago mediante el servicio de la plataforma de mensajería y domicilios Mandaos.



• Atención personal en los Puntos Empresario CCB:



o Centro Empresarial Buenavista (Cra. 53 # 106-280)

o Puerta de Oro (Vía 40 # 79B-06)

o Centro (Calle 40 # 44-39)

o Soledad (Cra. 19 # 25A-77 Local 9 / C.C. Sol Real)

o Sabanalarga (Calle 21 No. 17-07 / C.C. Plaza 21 Local 6)

o El horario de atención

 Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

 Sábados de marzo 9:00 a.m. a 12:00 m.