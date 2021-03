Empresa colombiana desarrolla textiles que inhiben la Covid-19

La Covid-19 le ha traído a la humanidad grandes retos y enseñanzas, entre ellos, la necesidad de disponer de elementos orientados a minimizar y controlar de forma segura la propagación del virus. Así, han proliferado los tapabocas, las caretas de protección, los trajes antifluido, etc; y en este escenario Lafayette Uni For Me, unidad de negocio encargada del desarrollo de textiles para uniformes de la reconocida textilera colombiana Lafayette, se dio a la tarea, en marzo de 2020, de indagar sobre cómo desarrollar y producir una solución que brindara mayor protección en estos elementos.

“En este ambiente, se hizo necesario recurrir al conocimiento científico y a la investigación como fuentes de información, por lo que empezamos a buscar referentes a nivel mundial, y encontramos a HeiQ, una empresa suiza líder en innovación de insumos para textiles, con la que empezamos el desarrollo que nos llevó finalmente a obtener la certificación en enero de 2021”, señala Luis Gabriel González, Gerente de Innovación y Desarrollo de Lafayette.



Tras un arduo proceso, hoy los resultados obtenidos muestran que la tecnología +Antiviral de su textil Universal V-Safe es altamente efectiva no solo contra el coronavirus Sars-CoV-2 (Covid-19) sino contra el virus de la influenza A (H3N2), el norovirus murino 1 y el adenovirus humano 5, comúnmente asociados a infecciones respiratorias, gastroenteritis y conjuntivitis, entre otras enfermedades.



Este innovador avance hace parte del conjunto de tecnologías que Lafayette ha desarrollado en sus telas para ajustarse a las necesidades que requieren los uniformes y dotaciones de sectores como los de los restaurantes, hoteles, colegios, salud, seguridad y empresarial.



“Lograr esta certificación ha sido desafiante para Lafayette, desde la realización de alianzas con empresas líderes en insumos textiles antivirales hasta la búsqueda de laboratorios que ejecutaran las pruebas. Sin embargo, este proceso enriquece nuestra capacidad de investigación y colaboración, y es así como, mientras se avanzaba en la ejecución de las pruebas contra el Sars-CoV-2, se inició un trabajo conjunto con laboratorios en Colombia, para llevar a cabo otras pruebas antivirales”, indica González.

La tecnología +Antiviral, presente en la tela Universal V-Safe, se presenta como una muy buena alternativa para aumentar los niveles de bioseguridad. Foto: Lafayette

Bioseguridad con sello de garantía



Y, ¿por qué es importante este desarrollo científico realizado por Lafayette? Estudios han demostrado que las telas proveen un amplio campo para albergar virus y bacterias con un alto riesgo de infecciones al contacto con la piel humana, y otros análisis indican que estos patógenos pueden vivir en las telas desde dos (2) días hasta dos meses, y que el coronavirus humano puede persistir hasta dos (2) días en un uniforme médico a temperatura ambiente.



Razón por la cual esta tecnología +Antiviral, presente en la tela Universal V-Safe, se presenta como una muy buena alternativa para aumentar los niveles de bioseguridad de las prendas, ya sea para un uniforme escolar o una dotación médica. “La pandemia nos enseñó que todos debemos protegernos frente a esta amenaza”, recalca González.



¿Y cómo funciona? Gracias a la combinación de dos tecnologías: HeiQ de partículas de plata y vesicular de HeiQ. Según información suministrada por la empresa suiza, las partículas de plata tienen una carga opuesta a la del virus para atraerlo y adherirse a él, mientras que la tecnología vesicular, que no contiene colesterol, destruye la membrana de grasa con la que está recubierto el virus, funcionando como un potenciador para que la plata actúe sobre el material genético del mismo.



Pruebas adicionales en laboratorio, utilizando el Betacoronavirus OC 43, ratificaron que el efecto antiviral se mantiene hasta por 50 lavadas caseras, por lo que este textil antifluido resulta muy útil en la confección de tapabocas reutilizables, los cuales generan un menor impacto de desechos en el medio ambiente. “A través de diferentes pruebas, hemos identificado que la correcta combinación de algunos de nuestros textiles, cumplen con los requisitos establecidos, incluso para los tapabocas quirúrgicos, de acuerdo con la norma técnica colombiana 1733:2020”, indica el Gerente de Innovación y Desarrollo de Lafayette.



Es de resaltar, así mismo, que tanto este desarrollo como otros productos de Lafayette están certificados con OEKO-TEX STD 100, “un sello que garantiza que nuestros productos son seguros para el usuario una vez el textil entra en contacto con la piel, por lo que no afecta la salud de las personas, a la vez que con el uso responsable de materias primas minimizamos el impacto al medio ambiente”, apunta González.



Es importante aclarar que el uso del textil Universal V-Safe en uniformes, prendas de protección o moda es un insumo adicional para aumentar los niveles de protección y que, a pesar de su uso, se deben acatar las recomendaciones de bioseguridad destinadas a reducir el riesgo de infección por la Covid-19, tales como lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz, mantener una distancia de al menos dos metros con las demás personas, evitar el contacto con personas enfermas y el uso de tapabocas.



“En Lafayette nos mantenemos a la vanguardia en el desarrollo de soluciones textiles inteligentes, tanto a través de nuestros procesos, como en la inclusión de los últimos avances tecnológicos desarrollados por las empresas más importantes de la industria textil a nivel mundial. Nuestros textiles para uniformes siempre se han desarrollado pensando en este uso específico, y nuestro compromiso con la investigación y desarrollo se mantienen para servir este propósito”, puntualiza Luis Gabriel Gonzalez.



*Las pruebas para demostrar la efectividad de la tela Universal V-Safe contra el Sars-CoV-2 fueron realizadas por textiles Lafayette en el laboratorio MIS, con sede principal en Suiza, utilizando el procedimiento descrito en la norma ISO 18184.



Para más información consulta www.uniformelafayette.com