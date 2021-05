Emisión de deuda pública, gran alternativa de financiación regional

Si algo está claro, tras más de un año del inicio de la emergencia sanitaria, es que los planes de generación de empleo y reactivación para las diferentes regiones no se pueden aplazar.

En ese orden de ideas, de acuerdo con Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), en estos momentos de estrechez financiera es muy importante contar con alternativas adicionales a las convencionales, que permitan formular planes de mediano y largo plazo, para poner en marcha esas obras de largo aliento sin tener que preocuparse por la caja que, se sabe, está más estrecha por temas de recaudo.



Por eso, el directivo considera que con la emisión de deuda pública los municipios tienen la alternativa de ampliar los plazos y brindar mayor liquidez en el corto plazo a las regiones, puesto que permite tener mayores recursos para inversión social.



“Hay que aprovechar que hay una variedad de recursos importantes en el ámbito mundial buscando este tipo de proyectos y que se pueden conseguir con las mejores tasas de interés posibles”, afirma Córdoba.



Conscientes de esta realidad, agrega que la bvc se ha puesto en la tarea de ser parte de la solución ante los efectos nocivos generados por la pandemia que, como es de público conocimiento, ha traído grandes afectaciones a la actividad económica, al empleo y al sector de la salud.



Es así como el mercado de capitales se ha movido y convertido en una alternativa para superar los obstáculos para continuar creciendo. Por su parte, según explica el Presidente de la Bolsa, el mercado ha respondido con un enorme apetito inversionista, demostrando que hay oportunidades para sustituir deudas, lo que mejora el flujo de caja de una administración y eleva el perfil de pagos y riesgos, liberando recursos para las necesidades de hoy de los gobiernos locales.



Así las cosas, indica que al sector público se le han adjudicado $3,5 billones a través del programa de emisiones desde 2018 a la fecha. Específicamente, la ciudad de Bogotá ha logrado recaudar $2,9 billones de los inversionistas a plazos entre 29, 25, 20 y 10 años, y a tasas más bajas que las del mercado financiero.



Barranquilla, a su vez, consiguió por medio de este mecanismo $394.000 millones liberando recursos, pre-pagando deudas y permitiendo darles continuidad a los programas de corto y largo plazo. Y finalmente el pionero que regresó al mercado fue Cundinamarca, con una emisión por $130.000 millones, con lo cual mejoró su perfil de endeudamiento y dejó sentadas las bases para muchos programas sociales.



Requisitos y efectos en el empleo



En lo que se refiere a las condiciones que deben cumplir las regiones para poder aspirar a la emisión de bonos en el mercado de capitales y en qué consiste, Córdoba dice que –primero– se deben conocer cuáles son las necesidades de recursos para adelantar el plan de desarrollo del municipio y revisar si la necesidad es la obtención de nuevos recursos, un reperfilamiento de las obligaciones o la mezcla de las dos.



Luego, es necesario evaluar los indicadores de endeudamiento (Ley 358/97), en especial la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda actual. Con lo anterior se elabora una propuesta que deberá ser aprobada ante las instancias locales (por ejemplo: Consejo, Planeación, Confis) y una vez se obtenga esa aprobación se pasa a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



“Después se hace la selección de una Banca de Inversión, quien se encarga de la estructuración y acompaña a la entidad en la elaboración de los documentos de la emisión, para así obtener la aprobación de la Superintendencia Financiera y de bvc De la mano de la Banca de Inversión se realiza el mercadeo de la emisión y, por último, se lleva a cabo la operación”, precisa el ejecutivo.



Mientras que en materia laboral, anota que la reactivación económica del país –en gran parte– estará impulsada por las obras públicas, porque en ella participan tanto el sector privado, que es el principal generador de puestos de trabajo, como los gobiernos locales, que son los que les dan impulso a estas iniciativas, por lo que considera que lo que hay ahora es una relación directa muy importante entre el empleo y la financiación a través del mercado de capitales.



Por otro lado, y frente a la conveniencia de buscar financiación en esta coyuntura, Juan Pablo Córdoba es categórico en manifestar que es aún mucho más relevante hacerlo en estos tiempos.



“Es un camino que muchos deben empezar. Hay que usar todas las alternativas de financiación para poner en marcha los proyectos, las obras en beneficio de los ciudadanos. Y en estos momentos, poner en marcha las obras cuando la actividad económica se ha deteriorado es definitivo. Además, estamos en un periodo de tasas de interés bajas, por lo que hay que aprovechar e ir por esos recursos de los inversionistas que necesitan diversificar sus portafolios, retornos atractivos y buenas iniciativas, confiables y sostenibles en el tiempo”, subraya el directivo de bvc.



Igualmente, recalca que una de las ventajas importantes que se tienen en el mercado de capitales es que los inversionistas están acostumbrados a no recibir amortizaciones de capital sino hasta el vencimiento del plazo total del título, es decir, si una compañía recibe a través de un bono una suma específica de dinero, esos recursos no los paga la empresa sino hasta el vencimiento del plazo de ese bono; y antes de que llegue ese vencimiento tiene dos alternativas: realizar un ‘rollover’ de la deuda o un canje de deuda; hacer repetitivamente este ejercicio –comenta– le permite tener una financiación a ‘perpetuidad’.



Y, en consecuencia, destaca que no se tiene la presión en el flujo de caja de estar amortizando esos créditos; esto le brinda mayor holgura a la gestión del flujo de caja de las organizaciones, y es por esto que consideran que las condiciones en este mercado son ideales en la coyuntura.



Finalmente, en relación con quiénes más pueden acceder a esta alternativa de financiación, el Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia asegura que las empresas públicas en sus planes de desarrollo, así como la red de aliados privados que desarrollan los proyectos de esas entidades, tienen una gran oportunidad de financiarse hacia el futuro, y que lo más importante es tener una buena historia que contar y un plan con el cual el inversionista se sienta cómodo de participar.



“Tenemos la capacidad de mejorar las condiciones para que más compañías se financien, así que la emisión de bonos en el mercado de capitales es una alternativa viable para diversificar las fuentes de financiación, contar con buenos plazos y acceder a tasas de interés muy competitivas”, puntualiza Córdoba.



