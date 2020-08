‘El virus se ha contenido, pero aún no podemos bajar la guardia’

Desde hace cinco días, los casos nuevos de contagio del covid-19 en todo el Atlántico han venido disminuyendo. Mientras que el 17 de agosto se reportaron 487 casos confirmados nuevos, el día siguiente, 18 de agosto, fueron 438 casos, el 19 se registraron 263 y el 20 fueron 195.

Esta tendencia a la baja en los nuevos contagios, en el número de fallecidos y pacientes con covid-19 en UCI, demuestra que el virus le está dando una tregua al Atlántico.



Sin embargo, la gobernadora Elsa Noguera habla de no bajar la guardia y también de las lecciones aprendidas, luego de cinco meses de estar enfrentando este virus en el departamento.



Con espejo retrovisor, ¿qué decir hoy sobre empezar a gobernar en la región con una pandemia a bordo?

Ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar una crisis como la que vive la humanidad hoy. Miles de familias atraviesan momentos dolorosos y difíciles por cuenta de un virus del que aún tenemos mucho que aprender y que sigue siendo implacable. A los gobernantes, particularmente, la llegada del coronavirus nos llevó a tomar decisiones para cuidar a nuestra gente que jamás habríamos imaginado cuando llegamos a los cargos que hoy ocupamos.



¿Cuál fue el panorama que encontró en el Atlántico cuando comenzó el covid-19?



Me atrevo a decir que en el Atlántico el reto fue aún mayor. Lo primero que identificamos fueron serios problemas que arrastraba el sistema de salud departamental y que debíamos resolver en tiempo récord: un sistema colapsado, hospitales quebrados, pago de salarios a los trabajadores atrasados hasta por más de un año y nuestra ESE de Alta Complejidad, Cari, cerrada por no cumplir con las normas de habilitación.



A esto se le sumó el contagio exponencial del virus en el departamento: la excelente interconexión vial nos jugó en contra porque nos permite llegar de un extremo del departamento al otro en tan solo hora y media. Adicionalmente, las condiciones sociales y económicas de un departamento con el 24 por ciento de su población en la línea de la pobreza y circunstancias de hacinamiento dificultaron el cumplimiento del aislamiento obligatorio.



Estas últimas semanas, la crisis en el Atlántico nos ha dado una tregua, sin que esto quiera decir que ya estemos del otro lado, porque el reto ahora es evitar que se presenten nuevos picos. Los momentos difíciles nos permitieron identificar lecciones aprendidas.



¿A qué lecciones se refiere?



Nuestro primer aprendizaje fue sumar todos los esfuerzos posibles si queremos ganarle la batalla al coronavirus. Nadie puede solo contra una crisis de esta magnitud. Por eso, desde el primer día, hicimos equipo con el Gobierno Nacional y con nuestros alcaldes municipales, ya que las medidas administrativas que necesitábamos adoptar para detener la velocidad del contagio debían regir para todo el departamento y requerían del apoyo de la Nación. Sabíamos que no era tiempo de pulsos, sino el momento de cuidar a nuestros ciudadanos.



El reto era cómo, en corto tiempo, cambiábamos el comportamiento de la gente y lográbamos que todos tomáramos conciencia de la importancia del autocuidado.

Entendimos que no podíamos tener un policía o un soldado detrás de cada atlanticense; pero sí podíamos hacer equipo con nuestros empresarios, líderes religiosos, medios de comunicación, docentes, congresistas y con nuestros guardianes de la salud, quienes con compromiso y decisión se pusieron la camiseta y, entre todos, iniciamos una gran campaña pedagógica de autocuidado, casa a casa, calle por calle y municipio por municipio, hasta que comprendimos que ‘Si queremos podemos’, como dice nuestra campaña.



Atlántico es el departamento que mejor tasa de pruebas por millón de habitantes tiene en Colombia...



Así es, pero ahí está precisamente la segunda lección aprendida, y es que tenemos que ser oportunos en la entrega de resultados, porque de nada sirve ser el departamento del país que más pruebas ha realizado a la fecha en términos per cápita si las EPS se demoran más de 12 días para entregar los resultados. Por esta tardanza, las personas que no presentan síntomas dejan de aislarse ante la falta de información oportuna, salen a la calle y siguen propagando el virus.



Por eso, hay que trabajar por evitar un segundo pico. Para lo anterior, fortalecimos la capacidad diagnóstica de nuestro Laboratorio Departamental, con el apoyo de la Universidad del Norte y donaciones de la empresa privada para dotarlo con nuevos equipos que nos permiten hoy procesar de manera mecánica 2.000 pruebas en 24 horas, una capacidad similar a la del Instituto Nacional de Salud (INS).

A las EPS también tuvieron que darles una mano con la atención domiciliaria, ¿cómo fue esa estrategia?



Entendimos que debemos doblar esfuerzos en el cuidado de los adultos mayores para bajar la letalidad. Ante la ausencia de la visita domiciliaria por parte de las EPS, sellamos una alianza con los hospitales municipales y la empresa privada para garantizar la atención en casa a los pacientes en riesgo, bien sea por la edad o por la preexistencia de enfermedades crónicas. Conseguimos una donación de oxímetros y medicamentos para dotar de herramientas al equipo médico de las ESE municipales, quienes se encargan hoy de hacerle seguimiento a esta población, así identificamos a tiempo la necesidad de hospitalización y evitamos que los pacientes lleguen a las urgencias cuando sus pulmones están muy afectados y ya no pueden respirar.



Se oía decir, hace unos meses, que en Atlántico no se tomaban en serio el virus, había fiestas, la gente salía...



Lamentablemente tuvimos otro enemigo: la desinformación. Miles de cadenas de WhatsApp y noticias falsas en redes sociales circulaban por los dispositivos de la gente del Atlántico, incitándolos a no creer en la enfermedad, a no dejarse tomar las pruebas y a desconfiar de las clínicas y hospitales bajo el supuesto de que todo el que entraba no salía vivo. Esto nos enseñó a no minimizar ninguna información por más incoherente que pareciera. Nuevamente, hicimos equipo con líderes de opinión y recuperamos la confianza en nuestras instituciones hospitalarias y en su personal médico.



El hospital Cari, que estaba sellado, se convirtió en un centro de atención exclusivo para pacientes con covid-19, ¿cómo lograron completar su transformación?



Vuelvo a las lecciones... es que la ejecución lo es todo y salva vidas. Con una inversión de 5.000 millones de pesos y la participación de 100 obreros, que trabajaron día y noche, en solo 60 días adecuamos 12.600 metros cuadrados de infraestructura hospitalaria abandonada y la convertimos en un centro especializado para la atención del covid-19, habilitando 300 nuevas camas, de las cuales 60 son de Unidad de Cuidado Intensivo (UCI). Adicionalmente, ampliamos otras 55 camas de cuidados intensivos con los respiradores que nos envió el Gobierno Nacional.



Las cifras muestran que, al parecer, el Atlántico alcanzó su pico de contagios, ¿qué radiografía del departamento hace que pueda ayudar a otras regiones del país?



Aunque la velocidad de contagio en el Atlántico bajó considerablemente, así como el número de fallecidos y pacientes con coronavirus en UCI, no podemos cantar victoria. Sabemos que el virus puede volver a coger fuerza. Pero hoy estamos mejor preparados, con la mirada puesta en una ejecución eficiente y transparente, en la búsqueda de alianzas y trabajo en equipo y con los oídos bien atentos a las noticias falsas. El virus sigue allá afuera y, por lo tanto, debemos seguir luchando contra él usando el tapabocas, lavándonos las manos y aplazando el regreso a la vida social. Cuando en el Atlántico queremos, podemos.

Covid-19 en cifras

2.000 pruebas

El departamento está en la capacidad de procesar de manera mecánica 2.000 pruebas para detectar el virus cada 24 horas. Esto gracias al Laboratorio Departamental y la Universidad del Norte.



5.000 millones de pesos

Para recuperar el Hospital Cari, que estaba sellado antes de que se iniciara la pandemia, la gobernación invirtió $ 5.000 millones, a fin de que se pudieran recuperar sus 12.600 metros cuadrados.



400 guardianes de la salud

Una de las estrategias en el Atlántico han sido los guardianes de la salud: 400 personas que recorren el departamento repartiendo tapabocas y haciendo pedagogía sobre el covid-19.



Primer lugar en número de pruebas

Según cifras del Instituto Nacional de Salud, el Atlántico es la zona del país que tiene la mayor tasa de pruebas por millón de habitantes. Al 21 de agosto, la cifra era de 188.722, superando a Bogotá.