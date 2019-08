El uso de plantas medicinales: un bien para la salud

Colombia, siendo el segundo país en biodiversidad del mundo con un aproximado de veintiocho mil especies vegetales, de las cuales, cerca del 20 por ciento son medicinales, ha sido considerado desde hace muchos años como un firme candidato para la producción de preparaciones farmacéuticas a base de plantas medicinales.

Por esta razón, y partiendo de investigaciones previas y estudios enfocados en encontrar soluciones que permitan mejorar el estado de salud de las personas, el Laboratorio de Farmacología Vegetal e Investigaciones Asociadas (LABFARVE), de la mano de la Unidad de Terapéuticas Alternativas de la Clínica Corpas y del Centro de Investigaciones de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, creó un grupo entre médicos, químicos farmacéuticos, ingenieros químicos, ingenieros industriales, agrónomos, microbiólogos, biólogos, botánicos, y funcionarios dedicados al análisis, desarrollo, cultivo, procesamiento, y control de calidad, con el objetivo de elaborar preparaciones farmacéuticas con base en ingredientes naturales.



Y es que “la importancia del uso de las plantas como productos farmacológicos, se centra en que estas ayudan a manejar un alto porcentaje de patologías o enfermedades comunes que pueden ser tratadas de forma adecuada”, afirma el doctor Óscar López, director científico y médico de LABFARVE y profesor titular e investigador de la Fundación Universitaria Juan N Corpas.

Dichas enfermedades, tales como los problemas articulares, la diabetes, la hipertensión, entre otras, vienen siendo tratadas desde hace varios años tanto con plantas medicinales como con productos de síntesis, de igual manera, existe la posibilidad, y no se descarta de acuerdo al criterio del médico, el hacer un tratamiento con usos combinados.



“Siempre me ha gustado aclarar que los productos naturales y los que llamamos de síntesis tienen algo en común, ambos tienen sustancias químicas en su composición, lo que sucede es que en uno de ellos, los que elaboramos nosotros aquí, tomamos la planta y obtenemos todo el material que nos ha mostrado que tiene actividad terapéutica (...) mientras que los de síntesis se elaboran de una forma más tecnificada, casi siempre son sustancias que van solas o moléculas a las cuales les han establecido una función específica, y por eso pueden actuar de una manera más potente”, asegura el doctor López.



LABFARVE y su proceso exclusivo de producción para la elaboración de sus productos con estrictos controles de calidad, estudios de estabilidad, y bajo el cumplimiento de una normatividad, establece mediante una investigación si la especie vegetal tiene la capacidad terapéutica y si es segura para su utilización. Asimismo, analiza si esta se puede cultivar, cuáles son las condiciones que necesita, y si no se perjudica el desarrollo sostenible del ecosistema. Cuando el producto ya ha sido elaborado y ha salido a la venta al mercado, la entidad continúa haciéndole farmacovigilancia para saber cómo se comporta y si es necesario retirarlo o modificarlo.

Trabajando por las comunidades indígenas y los campesinos

“Parte de la labor que tiene LABFARVE dentro de la producción, es el compromiso con las comunidades indígenas y los campesinos bajo una enseñanza e investigación. Siempre hemos manejado trabajo que pueda repercutir favorablemente, no solo en los sectores cercanos, sino del país. Tratamos de que los cultivadores, sean pequeños o grandes, sobre todo los pequeños, desarrollen cultivos que les otorguen ingresos económicos. Así como hay cultivos de café y papa, que también tengamos de caléndula y de yerbabuena. Nosotros retribuimos el trabajo y ellos le aportan a la salud de los colombianos; somos como unos intermediaros, lo que ellos cultivan, nosotros se lo ofrecemos en productos investigados para el bienestar al país”, dice el doctor López.



Cabe resaltar, que el Laboratorio de Farmacología Vegetal e Investigaciones Asociadas (LABFARVE), más que ser una unidad de producción, fue creado como una iniciativa que busca, desde la investigación científica, darle solución a los problemas de salud del país, pensando desde siempre en el bienestar del individuo.

“En eso estamos y seguimos educando, conservando el medioambiente, y asegurándonos de que el uso de los extractos vegetales para el bienestar de la sociedad sea pertinente, eficaz y seguro”, puntualiza el doctor López.



Acerca de LABFARVE

El Laboratorio de Farmacología Vegetal e Investigaciones Asociadas (Labfarve), fue fundado por el doctor Jorge Piñeros Corpas en el año 1984, después de ser, por varios años, una unidad de investigación de la Fundación Clínica Hospital Juan N. Corpas.

El doctor Piñeros Corpas conformó un grupo multidisciplinario de profesionales que se dedicaron a la investigación y el desarrollo de preparaciones farmacéuticas, principalmente a base de plantas medicinales colombianas, que reforzaran y complementaran el ejercicio de la medicina familiar, con enfoque social, por medio del uso de las terapéuticas alternativas y la farmacología vegetal, para beneficio de la salud de la población colombiana.



Para mayor información ingrese a www.labfarve.com