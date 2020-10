La situación que generó la aparición del covid-19 en el país, ocasionó graves consecuencias en el sector salud, económico y social, que sin lugar a duda provocaron incertidumbre entre los colombianos, y en ese sentido, la Contraloría General de la República, decidió reunir un grupo de expertos y analistas para que junto con sus ideas, encontraran caminos que conduzcan hacia la recuperación y reconstrucción del territorio nacional, bajo el foro ‘El sistema de salud que necesitamos, lecciones y oportunidades’ que se realizó en alianza con Casa Editorial El Tiempo.

Durante este espacio en el que se habló sobre el comportamiento del sistema de salud en tiempos de pandemia, la gestión de recursos, y otras líneas de acción, la falta de acceso y la calidad de la atención fueron dos factores que quienes participaron enfatizaron en que deben ser priorizados.



“Las grandes falencias que tenemos en la calidad de la atención, son las que han generado en muchas oportunidades las grandes barreras para la buena atención de nuestra ciudadanía. Una de las grandes lecciones que nos deja la crisis que estamos atravesando, es que las políticas públicas no pueden volver a darle al sistema de salud el tratamiento de un paciente desahuciado”, afirma Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República.



Y es que la inversión social en los presupuestos públicos, debe ser priorizada en beneficio del sistema con el que existen unos compromisos porque hoy en día, solo en cinco ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla), se puede ingresar a hospitales de alta complejidad. Para ello, la Contraloría General de la República, “desde su perspectiva, contribuye a buscar insumos para la solución de la crisis, a través del seguimiento permanente al flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, continúa el contralor general de la República.



Dicho esto, la entidad fiscalizadora en su misión de velar por el buen uso de los recursos y bienes públicos, “constató que durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2019, existen medicamentos que exceden hasta en un 8.000% el precio máximo permitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, generando una alerta para los equipos auditores de las EPS”, añade el contralor general de la República.



Sumado a lo anterior, “los sistemas de salud en general se prueban en los momentos críticos, y quiero ser enfático en eso, y yo creo que el covid-19 ha sido una prueba (…) para nuestro sistema de salud. Nos ha probado sus grandes virtudes y nos ha probado algunas de sus debilidades y en eso tenemos que ser absolutamente claros”, comenta Fernando Ruiz, ministro de Salud.



Los sistemas de salud de países europeos siempre han ocupado los primeros puestos de los ránquines mundiales, pero cuando se presentó la emergencia sanitaria, se notó que varios de ellos no soportaron la situación, no solo por la falta de insumos sino por los contagios de los profesionales de la salud, mientras que nuestro sistema de salud pudo responder a la pandemia.



“Tuvimos capacidad de respuesta y flexibilidad de respuesta, pudimos duplicar la capacidad, y eso implica duplicar la tecnología, pero también ha implicado tener la capacidad de adaptarnos en términos de recurso humano y de capacidad de recurso humano para atender a la pandemia y el resultado es evidente en términos de desenlace”, afirma el ministro de Salud.



Es importante conocer en qué punto de la pandemia está Colombia, y para saberlo, los datos del Instituto Nacional de Salud, junto con los datos del Ministerio de Salud y “los que comparte el comité asesor, hemos venido puntualizando algunos indicadores importantes como el índice de positividad, qué tantas personas están resultando positivas en Colombia, ya con una inmunidad generada, y tenemos una tasa de positividad que en este momento puede fluctuar entre el 25 y 35 por ciento, pero hay ciudades de Colombia como Barranquilla, Leticia y Cartagena que ya tienen una tasa mucho mayor”, añade el ministro de Salud.



Dichas cifras, demuestran la importancia del acompañamiento preventivo y las reacciones que se han tomado en su debido tiempo para evitar tener problemas de contagio por no seguir los protocolos de bioseguridad o recomendaciones.

En una segunda parte de este conversatorio, se retomaron los puntos afirmados al inicio por el contralor general de la República, y se formularon diagnósticos y soluciones para los desafíos que se enfrentan en el tema y que muestran hacia dónde va el sistema de salud.



“Coincido con muchas de las afirmaciones del señor contralor. La primera, hay que mantener una leal preocupación sobre el tema del acceso, es decir, la cobertura no es solamente un subsidio o un carné, sino que la cobertura son tres cosas, el acceso, la continuidad y la coordinación”, puntualiza Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.



Para cumplir con lo anterior, diferentes entidades se adecuaron internamente para evitar que el sector colapsara, actualizándose para seguir combatiendo esos temas crónicos que se tienen que reparar o reformar, y gestionando en los diferentes departamentos, un buen manejo de los recursos para los distintos modelos de atención.



“Es cierto que nos hacen falta recursos, pero también es cierto que si se hace una adecuada gestión de esto, se pueden invertir específicamente en las acciones o en la población que realmente lo necesita”, dice Yaicira Maturana, coordinadora de Salud Pública en la Secretaría de Salud de Quibdó.



Por su parte, Andrés Vecino, profesor e investigador en sistemas de salud y economía de la salud, de cara a la situación del covid-19, concluye que existen cinco grandes retos como consecuencia de la generosidad del sistema, y son el financiamiento, la fragmentación del sistema, el cuidado primario y salud pública, la heterogeneidad, y la poca intersectorialidad.



“El sistema de salud si uno lo compara internacionalmente, le ha ido relativamente bien tanto históricamente como con respecto a la pandemia. Es un sistema que en general es considerado generoso, pero eso tiene problemas que son los cinco que mencioné”, explica Vecino.



Por otro lado, la coyuntura del covid-19 en el sector de las aseguradoras, ha dejado lecciones que muestran esa heterogeneidad que se mencionaba porque “ya cuando hay una crisis tan importante como esta, es que se desnuda y se pone de presente la fragilidad que hay en ciertos territorios, la institucionalidad tan frágil que hay, y esa necesidad como lo decía Andrés, que el Gobierno actué y todos actuando de esa forma (…) El otro asunto tiene que ver con la capacidad para alinear y lograr integrar actuaciones como segundo elemento que se vivió para ciertos temas”, expone José Fernando Cardona, presidente de la Nueva EPS.



Sin embargo, de otro lado se vieron capacidades importantes en el caso de la Nueva EPS y de los aseguradores, ya que “la ampliación de la capacidad para la atención domiciliaria ha sido muy importante. Nosotros en entrega de medicamentos a domicilio, ya hemos hecho dos millones de entregas, solo la Nueva EPS en este tiempo de pandemia (…) En atención domiciliaria hemos hecho 210.000 atenciones, y en atención de telemedicina y teleasistencia, desarrollamos con las IPS primarias y la Universidad de Antioquia unas capacidades que lo que íbamos a hacer en dos años, nos tocó hacerlo en estos meses”, cuenta Cardona.



Por último, y en cuanto a lo que se debería reforzar tanto en lo público como privado frente a la pandemia mientras llega la vacuna, “lo fundamental es fortalecer las capacidades de salud pública de las entidades territoriales. Todos esos temas pueden ser cobijados por esa intervención singular, y cómo se fortalecen, por medio de dos estrategias, primero, capacidades de recurso humano, y segundo, capacidades financieras”, finaliza Vecino.



