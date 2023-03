El reconocido artista puertorriqueño Yan collazo estrenó en todas las plataformas digitales su canción Tesoro mío, un aclamado éxito latinoamericano de la música romántica de los años 90, interpretado por los venezolanos Guillermo Dávila y Kiara.

“El mayor reto es traer una propuesta seria, con calidad, sobre todo, por eso decidimos hacerla con Olga Tañón, no podía ser otra. Olga es muy versátil, es increíble, lo que dejó plasmado en este tema, fue espectacular”, agrega el artista boricua.

Olga Tañón Foto: Codiscos

Yan Collazo es reconocido en el mundo artístico por sus notables participaciones en agrupaciones musicales como Guayacán Orquesta y el Grupo Niche. Además de ser la voz original de éxitos como Carro de fuego, Extraño tu amor, Mujer de carne y hueso, Cállate, entre otras.



En su carrera como solista, que inició en el año 2012, ha lanzado cuatro discos, donde también se destacan Quiero volver a enamorarte, Gotitas de Amor, y La película, junto al ícono puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. También ha hecho colaboraciones con Andy Montañez, Ismael Miranda y, recientemente, con la seis veces ganadora del Premio Grammy, Olga Tañón, “cuando te rodeas de profesionales todo corre y todo fluye, fue una experiencia muy bonita trabajar tanto con ella como con su equipo”, aclara.

“Soy un colombiano más”

Medellín fue la ciudad escogida para rodar el video que narra, a ritmo de salsa, cómo una relación sentimental se va a apagando con la aparición de un amor del pasado. “El video se filmó en tiempo récord. Se escogió Medellín porque en mis producciones siempre tiene que estar Colombia, acá es mi base, siempre estoy buscando como involucrar al país en mis producciones. Yo, soy un colombiano más, me quieren mucho y yo amo a Colombia”, confiesa.

Yan Collazo Foto: Codiscos

Su talento y carisma le han permitido tener una larga trayectoria artística llena de retos y aprendizajes, “mi carrera me ha enseñado a perseverar; hay días en que no parece que la cosa va muy bien, pero en realidad es cuestión de seguir adelante. Mañana es un nuevo día y tenemos la oportunidad de empezar de cero, otra vez”, cuenta.



Así mismo, sabe que su público es su mayor motivador y aprovechó para reconocer el papel tan importante que han tenido en su éxito musical, “soy el resultado de lo que ellos me han dado, les pido que sigan escuchando salsa, no solo a mí, sino a todos los salseros que hacemos nuestra música con la mayor calidad posible, con mucho cariño y con mucho respeto. Gracias por tanto cariño”, expresa emocionado.



Por ahora, este salsero que ha convertido a Colombia en su segundo hogar, continuará promocionando su reciente lanzamiento Tesoro mío, “esperamos seguir así hasta mediados de año; y luego, estaremos trabajando en el próximo corte musical que ya está listo”, finaliza.