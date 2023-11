El rol de Splenda en la adopción de estilos de vida más saludables

Una de las más grandes preocupaciones de los colombianos es su bienestar, en especial todo lo relacionado con la alimentación. En este renglón, el azúcar siempre ha estado en el punto de mira de los consumidores por las consecuencias negativas que su consumo excesivo tiene para la salud. Sin embargo, durante muchos años, han existido en el mercado diversas alternativas seguras, como los edulcorantes.

Estos sustitutos del azúcar les permiten a las personas “seguir disfrutando de las cosas dulces que tantos nos gustan, aunque con menos calorías”, asegura Érika Rius Schmidt, Brand Reputation & Healthcare Marketing Manager LATAM de Heartland Food Products Group.



La ejecutiva recalca, para tranquilidad de los consumidores, que “todos los edulcorantes no calóricos han sido estudiados y aprobados por expertos a escala mundial, así como regulados por organismos como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, la FAO (JECFA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), por lo que son seguros para su consumo por parte de seres humanos”.



Rius Schmidt agrega que Splenda ofrece diferentes opciones en el mercado, pensadas para los distintos paladares y las variadas necesidades de los consumidores.



“Su principal diferencia es el sabor. Tenemos presentaciones que pueden ser aprovechadas en distintos momentos del día, todas con los ingredientes de la más alta calidad”, dice.

Splenda Foto: Splenda

Sabor dulce con seguridad

En 1976, un grupo de investigadores de una universidad británica exploraba un aditivo alimentario y descubrió la sucralosa, un edulcorante que mantenía el dulzor, pero sin calorías.



A partir de ese momento, Splenda ha crecido hasta convertirse en la marca de edulcorantes bajos en calorías más reconocida en todo el mundo, con ventas que rondan, hasta el momento, los 100.000 millones de sobrecitos amarillos desde su lanzamiento en 1999 gracias a que es una alternativa muy segura que permite, entre otras cosas:



- Reemplazar el azúcar en alimentos y bebidas.

- Tener más opciones de alimentos y satisfacer el deseo por el sabor dulce.

- Reducir el consumo de carbohidratos y calorías al sustituir el azúcar por edulcorante.



“Durante más de dos décadas hemos comprometido nuestros esfuerzos para crear productos elaborados con ingredientes de la más alta calidad. Con certeza, puedo decir que Splenda y toda nuestra línea de productos son seguros para el consumo de cada miembro de la familia. Es decir, es apto para niños a partir de los 3 años, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad”, destaca Rius Schmidt.



Sumado a eso, los edulcorantes no calóricos no tienen efecto sobre los niveles de glucosa e insulina en la sangre.



Así, Splenda puede ser un gran aliado en la dieta de pacientes con diabetes, ya que es un edulcorante que no afecta los niveles de azúcar en la sangre, convirtiéndose en una alternativa segura que les permite reducir la cantidad de calorías y carbohidratos que consumen diariamente, sin sacrificar el sabor de los alimentos y las bebidas que más les gustan, siempre con la asesoría y el acompañamiento de un profesional de la salud.

Splenda Foto: Splenda

Menos azúcar, más salud

Ya sea que se padezca de diabetes o no, la sugerencia es que todas las personas adopten un estilo de vida más saludable que incluya alimentación equilibrada y actividad física regular.



“Independientemente de nuestra edad y estilo de vida, todos deberíamos mantener un consumo de azúcar acorde con las recomendaciones de expertos para tener vidas saludables. Los edulcorantes como Splenda son una sustitución inteligente para este objetivo”, señala la Brand Reputation & Healthcare Marketing Manager LATAM de Heartland Food Products Group.



Para facilitar este cambio se pueden realizar pequeñas, pero inteligentes, sustituciones en la dieta y así lograr una disminución gradual del consumo de azúcar. Es en este contexto, incluir edulcorantes como Splenda en la rutina diaria se convierte en una alternativa segura y deliciosa para mantener un estilo de vida saludable.



“Sabemos que, muchas veces, es difícil dar el primer paso y, por eso, queremos ser ese aliado que les ayude a las personas a disminuir su consumo de azúcar. Nuestra misión como marca es ayudarles a tener una vida más feliz, saludable y duradera, haciendo más sencillo reducir su consumo de azúcar”, termina afirmando Érika Rius Schmidt.