El rol de los economistas en medio de las problemáticas actuales

De acuerdo con el último informe revelado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), se tiene previsto que el PIB mundial crezca un 5,8 por ciento en el 2021 y un 4,4 por ciento en el 2022. En lo que se refiere a Colombia, se estima que su proyección sea de 7,6 por ciento para el año en curso y del 3,5 por ciento para el 2022.

Si bien las cifras anteriores hacen parte de un panorama completamente positivo frente a la reactivación económica, es importante tener en cuenta que la economía del país desde antes de la crisis estructural ocasionada por la aparición del covid-19, disminuyó su senda de crecimiento.



“El Producto Interno Bruto es la producción generalizada en un país, y en lo que respecta a Colombia, el año pasado disminuyó en un 6,8 por ciento, lo que implica que debemos buscar un nuevo modelo o sistema económico que permita generar empleo, competitividad y nuevas oportunidades”, afirma Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano.



En medio de ese panorama, la responsabilidad de investigar, analizar e implementar nuevos modelos económicos, que le den paso a la maximización de los beneficios monetarios, financieros y comerciales de las compañías y el Estado, así como la generación de oportunidades y bienestar, recae sobre los profesionales en Economía, un rol que sin duda, actualmente es uno de los más importantes de la sociedad.



“En el país sentimos la necesidad de forjar un aparato productivo mucho más amplio, donde podamos generar industria, tener mayor innovación y mayores exportaciones con valor agregado que repercutan en los índices de bienestar, empleo, igualdad y equidad. Para ello, el economista del Politécnico Grancolombiano se forma con unas sólidas bases técnicas y prácticas, que le permitirán intervenir y crear soluciones a problemáticas económicas, sociales y empresariales”, continúa Chacón Marín.



Y es que precisamente el aporte a la sociedad por parte del economista egresado del Politécnico Grancolombiano, una institución que cuenta con más de 13 años de experiencia en virtualidad y ofrece un desarrollo integral con herramientas que le darán la oportunidad a los estudiantes de llevar a cabo un proceso de formación, es intervenir con asertividad en la toma de decisiones según las problemáticas, con perspectiva global y haciendo frente a los retos que impone la Cuarta Revolución Industrial.



El programa de Economía del Politécnico Grancolombiano en su modalidad virtual, tal como se mencionó anteriormente, además de enfocarse en el estudio de la ciencia económica, parte de un componente novedoso, y es el hecho de incorporar en el plan de estudios, habilidades y herramientas de la Cuarta Revolución Industrial, lo que quiere decir que, la Programación, Big Data, Machine Learning, entre otros, no pertenecen solo a las competencias de los ingenieros, sino que por el contrario, están llamadas a ser parte de las soluciones que se necesitan en por de la economía.

“Por sus importantes bases en temas cuantitativos, los economistas Grancolombianos tienen un claro perfil para asumir competencias en programación y manejo del Big Data, adquiriendo experiencia en la economía digital con mayor facilidad y compromiso, pero no por ello, dejamos de lado las bases teóricas en Fundamentación, Política Económica, Historia Económica, Economía Internacional y Economía del Comportamiento, estudiando modelos alternativos de crecimiento y desarrollo económico pertinentes para la nueva realidad de la sociedad colombiana”, explica Chacón Marín.



Por otro lado, el mundo de las finanzas también hace parte importante del programa, en el que los estudiantes desarrollan la capacidad de proyectar tendencias y comprender cómo se maneja el sistema financiero a partir de una línea que va desde las Matemáticas Financieras y Administración Financiera hasta la Formulación y Evaluación de Proyectos y el estudio del Mercado de Capitales.



El valor agregado de este programa en Economía

​

Los estudiantes de Economía del Politécnico Grancolombiano tendrán la posibilidad de elegir al final de su carrera profesional, uno de los siguientes cuatro énfasis disponibles:



1. Economía Internacional y Regional: Aprenderán cómo se pueden apalancar los negocios y las relaciones internacionales desde el estudio de la teoría económica con un enfoque en la practicidad del comercio y la realidad del sector exportador colombiano.



2. Inteligencia Empresarial y Estructura de Mercado: Se formarán sobre la injerencia e importancia del mercado en los modelos de tomas de decisiones, de la mano de emprendimientos con bases tecnológicas.



3. Finanzas: Se capacitarán sobre el estudio del sistema financiero y monetario haciendo especial hincapié en los temas de banca de inversión, finanzas corporativas, mercado de capitales y manejo de tasas de cambio.



4. Economía del Bienestar y Desarrollo Sostenible: Estudiarán la planeación y administración desde lo público para dar solución a las problemáticas que se desprenden de la ciencia económica como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo y la equidad.



El nivel y la formación de los docentes que pertenecen al programa es otro de los valores agregados de la Institución, ya que varios de ellos cuentan con maestrías, doctorados y experiencia en el exterior, lo que enriquece el debate económico que los alumnos podrán experimentar al encontrarse con diferentes posturas, vertientes y teorías, que los ayudarán a forjar sus propios argumentos.



Retos, desafíos y campos de acción para los economistas



Establecer un nuevo modelo económico es quizás el desafío más grande al cual desde hace un tiempo los economistas se vienen enfrentando. “Hoy en día muchos consideran que se debe combatir la inflación, priorizando el crecimiento bajo la senda de libre mercado atendiendo lineamientos de crecimiento que no se ajustan a las realidades regionales o de países en vías de desarrollo. Actualmente el modelo ha dejado ver problemáticas basadas en la inequidad porque nos hemos concentrado en la productividad y competitividad per se, lo que significa que el modelo económico que se está utilizando, llama a los economistas para analizar y proponer cómo se puede priorizar soluciones en beneficio del desempleo, fomentando la industria con valor agregado y generando oportunidades en temas de educación, salud y bienestar para todos, sin perder la sensibilidad e importancia de la empresa privada”, dice Chacón Marín.

Para Colombia, se hace esencial adaptar modelos particulares y originales que le permitan a los diferentes campos ser más competitivos, y en ese sentido, el economista del Politécnico Grancolombiano es llamado a trabajar en el sector público como encargado de crear, planear e idear la política pública desde temas de salud, educación, comercio internacional y transporte; en entidades o instituciones locales y departamentales como alcaldías, gobernaciones y secretarías; importantes instituciones del Estado donde se realiza la planeación económica del país; organismos multilaterales; sector financiero y sector privado.



Convenios y empleabilidad



La educación virtual que brinda el Politécnico Grancolombiano parte de la flexibilidad que tienen los estudiantes al poder organizar sus horarios y dedicarle al programa el tiempo que este requiera, apoyados en contenidos, actividades de refuerzo, videos, encuentros con el tutor asignado, grabaciones, evaluaciones y todo un campus virtual, agregando que, en Bogotá y Medellín se encuentran las sedes principales de la Institución y a nivel nacional más de 100 Centros de Servicios Universitarios.



A su método de aprendizaje, se unen los diferentes convenios con empresas y proyectos que le dan la opción a los alumnos de efectuar labores para poner en práctica lo aprendido y estar preparados para enfrentarse a su nueva realidad, lo que demuestra una vez más, que el Politécnico Grancolombiano tiene uno de los porcentajes de empleabilidad más altos entre instituciones educativas. De igual manera, las alianzas con universidades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa ofrecen intercambios virtuales o salidas académicas presenciales en donde podrán cursar asignaturas o semestres.



Por último, la invitación es a que ingrese a www.poli.edu.co/profesional/economia-virtual para obtener más información o inscribirse al programa de Economía en su modalidad virtual.