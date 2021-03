¿El próximo unicornio latinoamericano?

Las carreras relacionadas con la tecnología están en auge y no son pocas las personas que las cursan con el ánimo de encontrar en ellas un buen futuro. Por eso, son miles los egresados de Latinoamérica que están en busca del mejor campo en el cual desempeñarse para demostrar sus habilidades.



Sumado a eso, la creciente demanda de las empresas por los mejores profesionales TI hace posible que sean cada vez más los puestos de trabajo que se generan, aunque, para ocuparlos, el proceso de selección de talento especializado es mucho más exigente.

En medio de tal realidad, BairesDev, empresa de subcontratación de software, ha adoptado un minucioso proceso de selección de empleados, considerando que, anualmente, recibe más de 1,2 millones de solicitudes de empleo, de las que solo selecciona el uno por ciento superior del talento de TI en América Latina para que pongan sus conocimientos al servicio del desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras.



Gracias a este enfoque, la empresa ofrece servicios de clase mundial a empresas de todos los tamaños, incluyendo Google, Rolls-Royce, Pinterest, EY, SiriusXM, Motorola y Viacom, mientras lidera su transformación digital, brindándoles a sus programadores, a la par, la posibilidad de trabajar con clientes de gran envergadura en Estados Unidos y de formar parte de proyectos desafiantes para que continúen creciendo profesionalmente.



La filosofía que lleva a BairesDev a contratar solo a los mejores de la región se ve reflejada en su crecimiento. Durante el último cuatrienio, la empresa ha presentado incrementos del 52 por ciento cada año, más ingresos que ascendieron a cerca de 37 millones de dólares desde su fundación en 2009.



La empresa estima que esos crecimientos llegarán este año a un 75 por ciento, muestra de su buena salud corporativa.



Cosecha de galardones

​

A pesar del contexto de recesión generada por la pandemia, BairesDev se encuentra en su mejor momento. Muestra de ello son los diversos reconocimientos y premios que ha recibido en el último año, incluyendo:



- Ser escogida como una de las mejores compañías en los Comparably Awards 2020.

- Oro para Rocío Belfiore, su directora de I + D, en los Women World Awards 2020.

- Top 10 del ‘ranking’ Fast 100 del San Francisco Business Times por su acelerado crecimiento.

- Premio ejecutivo del año en los BIG Awards for Business 2020 para Nacho De Marco, su CEO.

- Reconocimiento por parte de Clutch como una de las mejores empresas de desarrollo ‘web’ en 2020.

- Mejor compañía por diversidad en 2020 en los Comparably Awards 2020.

- Plata en las categorías Mejor lugar para trabajar y Empresa de más rápido crecimiento del año, y bronce en las categorías Empresa del año y Servicio empresarial del año, en los Best in Biz Awards.

- Reconocimiento como líder más destacado en desarrollo de ‘software’ por parte de la revista CV.



En busca de programadores ‘top’

​

Debido a que el compromiso de BairesDev es ofrecerles a sus clientes la oportunidad de trabajar con el mejor talento de TI del uno por ciento en América Latina, para la compañía es fundamental que su metodología de contratación sea exhaustiva y multifacética.



Su proceso se compone de una gran variedad de ejercicios específicos, como evaluación de habilidades para la resolución de problemas, por ejemplo, y desafíos que apuntan a encontrar ese talento.



Así mismo, busca que los programadores que se sumen compartan los valores de calidad y ética de trabajo que conforman el ‘core’ de la cultura organizacional de BairesDev. Es por eso por lo que el proceso de contratación de la empresa también tiene como objetivo reforzar dicha cultura.



De ahí que, durante el proceso, la compañía les proponga diferentes ejercicios cualitativos y cuantitativos que aseguren que cada persona que se una a BairesDev esté cómoda trabajando allí.



Además, BairesDev reconoce que los individuos talentosos son multifacéticos y diversos en sus intereses. Entonces, se ha propuesto no encasillarlos en actividades o tareas específicas que puedan disminuir su horizonte de desarrollo.

Foto:

La idea con esto es encontrar su potencial más allá de lo preestablecido y darles la oportunidad de aprovechar sus capacidades y potenciar esas habilidades ocultas que superan los derroteros propios de un puesto de trabajo.



También, en el proceso de contratación, la empresa tiene como objetivo ampliar esos horizontes con la ayuda de desafíos que, en la superficie, pueden parecer desviarse ligeramente de la descripción de una determinada labor, pero que se crean por diseño para que cada nuevo talento tenga la oportunidad de prosperar y encontrar la trayectoria profesional perfecta.



Actualmente, BairesDev cuenta con 1.800, empleados, de los cuales 1.400 son ingenieros de ‘software’, y tiene más de 900 cargos disponibles en la región.

Para más información con respecto a la compañía (valores, beneficios, testimonios y áreas de trabajo) y postularse, visite www.bairesdev.com/careers/



