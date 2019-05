El primer edificio de Economía Circular en Colombia es universitario

Como “un laboratorio”, así define Miguel Ángel Orejuela, gerente del Ean Legacy, el proyecto constructivo de la Universidad Ean que se estrenará el primer trimestre de 2020. Con este edificio no solo se han aterrizado las mejores prácticas de la construcción sostenible, sino que ha sido un aprendizaje constante su ejecución, en tanto es un proyecto sin antecedentes en Colombia. Además, desde su concepción, se pensó en la experiencia que tendrán quienes lo ocupen y visiten: que cada elemento que lo compone transmita conocimiento y genere inquietudes.

El Ean Legacy es el primer edificio en Colombia diseñado por el arquitecto William McDonough, líder global en desarrollo sostenible, e inspirado en el concepto Cradle to Cradle® (C2C), una corriente de diseño que optimiza las edificaciones favoreciendo la salud humana, la productividad de los espacios y el medio ambiente.



A esto se le suma que es el único proyecto de desarrollo inmobiliario de Economía Circular en el país, lo cual implica que cobija no solo aspectos básicos de sostenibilidad, sino que contempla cuatro pilares: manejo de política pública, ambiente, cultura y economía.



Estos son algunos de los argumentos para entender de una manera sencilla y práctica los diferenciales de esta construcción:



Un desmantelamiento sin precedentes

​

Durante la demolición ordenada del antiguo edificio se clasificaron los residuos y se evitó que el 97,5% de estos llegara a los rellenos, destinándolos para nuevos usos; el 3% restante, mezcla de residuos especiales y peligrosos, fue enviado a depósitos autorizados con el fin de velar por la seguridad y salud humana.



En este proceso también fueron almacenados tanques de agua, motobombas y 400 m² de pisos en madera para reutilizarse en la infraestructura actual de la Universidad. Los vidrios de las ventanas fueron enviados a la vereda de Monquentiva, en Guatavita, gracias al proyecto ‘Calor de Hogar’, una iniciativa estudiantil que elevó la temperatura interna de los hogares de dicha zona de páramo mediante un sistema de calefacción que aprovecha la energía solar.



Por otra parte, se realizó una jornada de adopción de especies vegetales, en la cual participaron los vecinos de la localidad de Chapinero y se entregó el 70% de los 585 m² de jardines que rodeaban la Institución. Así mismo, se hizo una donación de especies al Jardín Botánico para la Zona T y más de un centenar de troncos de eucalipto que se encontraron en excelente estado durante la extracción de tierra fueron regalados para construcciones rurales y para la industria.



Manejo de política pública – ahorros tangibles

​

Hacia 2013, la expectativa era que un proyecto sostenible en Colombia costara entre un 6% y un 12% más que uno convencional. Sin embargo, los primeros en apostar por construcciones sostenibles sobreinvirtieron apenas un 4%, cuando no existía el apalancamiento financiero y los beneficios que se otorgan ahora, pero siendo conscientes de los ahorros que tendrían en agua y energía, entre otros, cuando entraran en operación.



Teniendo en cuenta que el Ean Legacy apoya objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos OCDE, entre otros, ha accedido a varias subvenciones.



Por ejemplo, el proyecto fue acreedor del fondo de tasa compensada para la infraestructura sostenible del sector educativo (Decreto 1460 del Ministerio de Hacienda), lo cual le implicó un ahorro de $23 mil millones en intereses del préstamo bancario.



Adicionalmente, el EAN Legacy ya ha radicado en beneficios (ahorros) $780 millones, por cuenta de la Resolución 463 de la Unidad de Planeación Minero Energética del 2018, mediante la cual se aprueban exclusiones del IVA y del impuesto a la renta a todos los materiales que aporten a la eficiencia energética de los edificios.



Otro aspecto que le ha generado réditos al proyecto es el modelo de negocio que generó para darle solución al problema de la disposición de residuos; allí no pagan para que se los lleven, como suelen hacer muchas construcciones, sino que se los compran, por lo cual pasaron de gastar $23 mil pesos por m³ en disposición, a recibir ingresos entre $12 mil y $15 mil por m³.



Y además de estas eficiencias, hoy tienen un costo de metro cuadrado construido proyectado de $3.960.000, cuando el promedio es de 5.350.000.



Un círculo perfecto: todos ganan

​

Trabajar en un proyecto de Economía Circular significa que los beneficios no son lineales, sino que favorecen a la comunidad universitaria, al vecindario, a los proveedores y al país.



Desde el primer día, el Ean Legacy incluyó a los vecinos en la conversación y se les invitó a conocer el proyecto. Actualmente, se está trabajando en el mejoramiento predial de la manzana y se ampliará en un 300% la disponibilidad de espacio para peatones entre las calles 78 y 79 con carrera 11. Así mismo, se le regalará a la ciudad un nuevo eje de polinización con el canopy urbano del sexto piso del edificio.



En cuanto al trabajo con proveedores, el hecho de que Findeter no solo haya subsidiado la tasa de interés, sino que haya desembolsado $51 mil millones de crédito le ha permitido cerrar óptimas contrataciones y mejorar el flujo de caja a los proveedores.



Por otra parte, se han realizado consultorías gratuitas a través de Ruta para la Innovación y la Sostenibilidad Empresarial, diseñada por grupos de investigación de la Universidad, con el fin de ayudarles a mejorar su competitividad y, por ende, impulsar el mejoramiento del aparato productivo colombiano.



Más medallas ‘verdes’

​

Además de su inspiración C2C®, el Ean Legacy fue el primer proyecto universitario registrado para la certificación LEED en el país, por sus materiales con contenido reciclado y acabados óptimos para la salud humana y la protección del medio ambiente.



Cuando esté operando, la iluminación y ventilación serán naturales, y el ahorro en el consumo de agua será de un 30%.



Por si fuera poco, esta semana el diseñador de este edificio, el arquitecto estadounidense William McDonough, fue reconocido como uno de los 50 líderes más importantes del mundo, según la revista Fortune, por su liderazgo en Economía Circular y arquitectura verde.