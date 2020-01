El Powerball sortea 343 millones de dólares y así puede participar

James Rodríguez tiene un salario anual aproximado de $7 millones de dólares siendo hoy en día uno de los jugadores colombianos a los que mejor les pagan por golpear un balón. Pero lo cierto es que un sólo golpe de suerte hace falta para que cualquiera de los colombianos que usan el servicio de theLotter.com se lleve el gran acumulado de $300 millones de dólares este miércoles, en el próximo sorteo del Powerball de Estados Unidos. Quien gane obtendría una suma equivalente a lo que ganaría James si jugara durante 49 años seguidos.

“Lo único que hace falta para que un colombiano cobre los US$343 millones del Powerball es un poco de suerte” afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter para el mercado hispano y agrega: “Son tantos los colombianos usando nuestro servicio certificado de mensajería, que no sería extraño que alguno resulte ganador y se convierta de la noche a la mañana en una de las personas más ricas del país, muy por encima de celebridades como Maluma, J Balvin o Shakira” concluye.

¿Qué ocurre si un colombiano gana?

Cuando se trata de valores inferiores a $200 mil dólares el dinero es transferido por theLotter a la cuenta del ganador donde quiera que se encuentre, y cuando alguien gana un premio mayor, theLotter.com corre con todos los gastos pagados para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el tiquete oficial, y además le asigna un abogado también pagado por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio.

En casos en que la persona no consigue la visa para viajar, theLotter reclama el dinero y lo transfiere a su cuenta bancaria.

¿Cómo funciona el servicio?

theLotter ofrece una sencilla plataforma en internet donde cualquiera puede ordenar fácilmente su participación siguiendo estos simples pasos:



1. El usuario ingresa a theLotter.com, elige la lotería en la que desea jugar y selecciona sus números de la suerte para luego pagar el precio del boleto mas una comisión por el servicio de mensajería. Los medios más populares de pago son Mastercard y Visa.



2. Un representante de theLotter compra el boleto en un expendio oficial de la lotería en Estados Unidos, luego escanea el recibo y lo envía al comprador digitalmente. Esa copia de la factura legítima le sirve de garantía al usuario en caso de ganar.



3. Apenas se lleve a cabo el sorteo, theLotter se comunica personalmente con el ganador para así coordinar con él una fecha en que pueda viajar a reclamar el billete original de las manos de un abogado de la empresa y con él, cobrar el premio en la sucursal de la lotería oficial. El tiempo para obtener el dinero depende de qué tan rápido pueda la persona viajar al país donde haya ganado.

Sólo en casos en que el usuario no obtenga la visa para viajar, theLotter cobra y le transfiere el dinero a su cuenta bancaria.



Representantes de theLotter.com aclaran que el portal de internet no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no puede ser catalogado como un sitio web de apuestas. Su trabajo consiste únicamente en prestar servicio de mensajería para compra de boletos oficiales de lotería.

¿Es legal en Estados Unidos?

Hay que tener en cuenta que ninguna ley prohíbe que un ciudadano extranjero se gane la lotería. El único requisito para cobrar el premio es ser el portador del billete de papel. theLotter es el único sitio web autorizado por las loterías de Texas y Oregon en Estados Unidos para comprar boletos oficiales de lotería a nombre de usuarios de todo el mundo incluido Colombia.

Alex Gálvez, un abogado experto en migración en Estados Unidos, enfatiza que cualquiera puede jugar y ganar los premios, “No hay que ser residente para cobrar un acumulado de lotería pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se requiere un número de seguro social” indica.



A esto Russ López, subdirector de comunicaciones de la Lotería de California, agrega: “Incluso una persona indocumentada puede comprar un boleto y cobrar el premio si gana, no tiene que ser ciudadano, pues hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un extranjero se gane la lotería” concluye.

¿Por qué es posible confiar en theLotter?

1- El portal tiene más de 18 años de experiencia como el único sitio web que en realidad compra los boletos legítimos y provee una copia escaneada de los billetes.



2- El sitio web ha sido verificado por las loterías oficiales de Oregon y Texas en Estados Unidos, quienes trabajan en conjunto con theLotter para garantizar que todos los tiquetes sean comprados.



3- the Lotter es el único servicio de mensajería en el mundo con licencia de operación de la Unión Europea.



4- Cuando ha habido grandes ganadores del extranjero, medios reconocidos en Estados Unidos han mencionado a theLotter.com, entre ellos NBC, CNN y el canal de noticias Fox, lo que demuestra que la empresa en efecto garantiza la entrega de los premios.



5- La corporación cuenta con un enorme portafolio de ganadores con más de $97 millones de dólares entregados, 5 millones de usuarios que han recibido algún premio, entre ellos varios latinos que han cobrado acumulados millonarios.



7- theLotter ofrece servicio al cliente en español, 24 horas los 7 días de la semana.



8- Garantía de satisfacción garantizada o la devolución del 100% del dinero.

Formas de Pago

theLotter.com ofrece alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.

Próximo Gran Sorteo

El próximo premio del Powerball por $300 millones de dólares se sorteará el próximo miércoles en la noche. Todos los resultados serán publicados en el sitio web de theLotter.com.

Conozca a la panameña que ganó $30 millones de dólares sin haber pisado nunca Estados Unidos