El potencial y las oportunidades de Santa Marta estarán de foro

Con la clara convicción de que Santa Marta es una capital con múltiples ventajas, capacidades y con el potencial suficiente para ser la ciudad que quiere, pero que por diferentes circunstancias todo esto no ha sido bien capitalizado, la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, en alianza con Portafolio y El Tiempo llevarán a cabo este 20 de octubre el Foro Virtual ‘Santa Marta: potencial y oportunidades’.

En esa línea, y con respecto a las estrategias que se deben implementar para que ‘La Perla de América’ vuelva a la senda del crecimiento, Alfonso Lastra Fuscaldo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta (CCSM), señala que “las acciones deben partir del entendimiento de lo que somos, lo que queremos ser y lo que nos falta para ello. No podemos querer abarcarlo todo con tan pocos recursos”.



Cuando los problemas son muchos y los recursos son escasos, afirma que la priorización de acciones y la suma de esfuerzos, entendiendo que el territorio está primero y depende de todos, se convierten en la principal estrategia que se debe emprender para solucionar aquello que los afecta.



Para el directivo es necesario tener una ciudad competitiva, que tenga fuentes de empleo dignas y estables, impactando y mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, al igual que es prioritario contar con factores determinantes de competitividad que requiere la ciudad y el departamento, tal como una infraestructura óptima en servicios públicos, vías de conexión y accesos para el sector logístico y portuario.



En ese sentido, sostiene que también es urgente atender la problemática de la educación con programas innovadores, inversiones y docentes cualificados, dándoles oportunidades a niños y jóvenes, y no generando obstáculos en el proceso.



“Tenemos un enorme potencial a nivel agroindustrial, capacitando a los campesinos, fortaleciendo las asociaciones, tecnificando y agregando valor al campo. Hay que incentivar la formalización, mejorando el entorno para los negocios, expedir incentivos y/o reglas y normas claras, ágiles, que permitan atraer la inversión nacional y extranjera. De igual manera, retomar los alivios tributarios y subsidios a la nómina para continuar la senda del crecimiento, así como flexibilizar el acceso a créditos. Todo lo anterior, lo podemos hacer si se derrumban los muros de la indiferencia y se toman decisiones, grandes decisiones por un propósito superior”, enfatiza Lastra.



Frente a los aspectos en los que se debe hacer especial énfasis para capitalizar todo el potencial, el Presidente Ejecutivo de la CCSM dice que como ciudad cuentan con un enorme potencial, producto de su riqueza natural, histórica y cultural, el posicionamiento estratégico y muchos otros elementos que, bien llevados, los pueden impulsar a ese deseado estado de desarrollo.



No obstante, agrega que deben ser conscientes de que tienen una serie de factores que les restan competitividad al momento de emprender o atraer nuevas inversiones al territorio. Por lo que insiste en que temáticas como la solución a la problemática del agua, inseguridad, la poca planificación y organización de sectores como el turístico, los altos índices de informalidad, entre otros, son claves y urgentes de atender.



“Para darles solución, requerimos de una verdadera articulación de actores, mostrarnos, sentirnos y demostrar que somos una ciudad con una visión de futuro concertada, para con ello priorizar inversiones, facilitar la promulgación de incentivos y políticas públicas, lograr una verdadera planificación y ordenamiento territorial, entre otros aspectos necesarios para cerrar brechas y generar condiciones básicas para el desarrollo de Santa Marta”, asegura el directivo, quien dice que tienen muchas expectativas para que las empresas sigan creciendo de la mano con la Cámara de Comercio, así como para que compañías de otros países decidan relocalizar allí sus plantas, con lo que se verían beneficiados los samarios con más oportunidades de empleo.



Mejor calidad de vida



Generar conciencia colectiva de lo que somos y hacia dónde debemos dirigirnos, identificar caminos y alianzas público-privadas que nos permitan trabajar por la ciudad y, por ende, el Magdalena hace parte de lo que Lastra considera se tiene que hacer para mejorar la calidad de vida de la población samaria.



Al tiempo que considera que el sector privado también puede lograr mucho, ya que es un motor de desarrollo y de movilidad social. Sin el sector privado –anota– no podemos hablar de empleo, ni de productividad, además que el sector privado y las empresas permiten cerrar esa brecha y avanzar en los indicadores de superación de la pobreza.



“Desde la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, a través de diferentes estrategias y programas, buscamos a corto plazo fortalecer a más de 3.000 empresarios y emprendedores con una oferta de valor que impacte indicadores de innovación, productividad, formalidad, internacionalización y recuperación de empleos. Nuestros proyectos están enfocados en mover la aguja del desarrollo, de la economía y de las oportunidades de empleo para los magdalenenses”, recalca el Presidente Ejecutivo.



De otra parte, en lo que hace referencia a los sectores que se vienen destacando en la capital del Magdalena, el funcionario destaca el turismo, que durante el trimestre junio –agosto ha alcanzado niveles históricos en cuanto a ocupación hotelera y que ubican a Santa Marta como el principal destino turístico del país durante el mes de julio, logrando una ocupación hotelera del 67,46%, es decir 21,86% por encima del promedio nacional.



Lo anterior, se sustenta con los registros camerales que reportan que entre enero y agosto de 2021 se han creado 845 empresas dedicadas a la actividad de ‘Alojamiento y servicios de comida’, presentando una tasa de crecimiento del 48% frente al mismo periodo del año anterior.



Así mismo, indica que la recuperación turística impulsó la reactivación del comercio, logrando que entre enero y agosto de este año se crearan 2.108 unidades productivas, con una tasa de crecimiento del 22% frente al mismo periodo del 2020, superando también en un 1% las creadas en 2019.



A esto se suma el repunte de actividades relacionadas con el Comercio al por Menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Establecimientos no Especializados, seguido por el Comercio al por Menor de Productos Diferentes a Alimentos y Víveres en General. De igual forma, el sector de servicios tales como expendio de comidas a la mesa, expendio de bebidas alcohólicas y peluquerías y otros tratamientos de belleza, también presentan signos de recuperación.



“Lo anterior son buenos síntomas, pero solo con esto no se transforma el territorio. Debemos ser más atrevidos propiciando oportunidades para que empresas agreguen valor a sus productos, posicionando al territorio en los mercados internacionales. Hay que poner los ojos y apostarle a la agroindustria con productos diversificados, con valor agregado y desarrollo de procesos innovadores. Hay que apostarle al sector logístico, al sector TIC y a una oferta de productos y servicios derivados del turismo, este último uno de los más afectados por la pandemia del covid19”, puntualiza Lastra.



Grandes desafíos



Santa Marta es la tercera ciudad con mayor pobreza monetaria y pobreza extrema de las 23 ciudades medidas por el Dane, un dato que se acentuó en pandemia y que lleva a esta ciudad a pensar en planes y proyectos de desarrollo que respondan a superar estas dificultades.



Así las cosas, para el año 2020, la pobreza monetaria en esta capital fue del 55,1%, lo que significa que unas 296.775 personas viven con menos de $344.371 mensuales y que el 23,1% de la población, unos 124.419 habitantes, viven con menos de $159.170, es decir, que se encuentran en una condición de pobreza extrema.



Otros de los principales problemas que se deben abordar están relacionados con el empleo (para el trimestre mayo – julio del presente año, la tasa de desempleo se ubicó en el 16,5%, por encima de la media nacional, que se ubicó en el 16,4%), en tanto que Santa Marta se ubica como la quinta con mayor informalidad a nivel nacional, alcanzando el 62,9%.



En materia de servicios públicos la ciudad sigue enfrentando grandes desafíos en torno a la provisión y calidad del agua potable. De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, en el año 2020 durante ocho meses se suministró agua no apta para el consumo humano, mientras que en educación la capital del Magdalena está en el puesto 20 de 23 en el índice global del ICFES en las pruebas Saber 11, con un índice global (246) por debajo de la media nacional (252). Y el 89% de los colegios oficiales urbanos de Santa Marta se encuentran en las categorías bajo, inferior y muy inferior.



Y en seguridad es la segunda ciudad de la región Caribe con el mayor número de homicidios (23,6 por cada 100 mil habitantes) después de Riohacha, cuando la media nacional para las 21 ciudades principales fue de 24,4 casos por cada 100 mil habitantes.

Foro virtual



Por todo lo anterior, el mensaje que la Cámara de Comercio quiere llevar al foro está orientado en la necesidad de unir capacidades técnicas y financieras, priorizar proyectos e inversiones que conduzcan a superar todas las brechas y a aprovechar las oportunidades, ya que consideran que este es un momento propicio para sumar, poner, mover y gestionar en búsqueda de soluciones para la ciudad y el departamento.



“Hay muchas alternativas y acciones, tenemos las fórmulas, falta voluntad, aunar esfuerzos y conectarnos entre los distintos actores para propiciar los cambios. Desde el sector privado y gremial estamos dispuestos a aportar todo lo que sea necesario para avanzar, para crecer y salir adelante”, asevera Alfonso Lastra Fuscaldo.



El Foro Virtual ‘Santa Marta: potencial y oportunidades’ será este 20 de octubre, desde las 9 de la mañana, y es organizado por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, en alianza con https://www.portafolio.co/ y https://www.eltiempo.com/, que lo transmitirán en vivo.



Entre los paneles que se desarrollarán está el de ‘Desarrollo y crecimiento de la región pospandemia’, en el que se confirmó la participación de Juan Sebastián Robledo, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad; Juan Esteban Vásquez, director regional de ProColombia; Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, y Alfonso Lastra Fuscaldo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Santa Marta.