‘El poder de los cambios’, tema central del Caribe BIZ Forum 2021

En medio de una coyuntura que demanda tantas y tan rápidas transformaciones, y donde además persiste cierta incertidumbre por los desafíos que traerá esa nueva normalidad de la que mucho se especula, la Cámara de Comercio de Barranquilla realizará en modalidad híbrida la VII versión de Caribe BIZ Forum 2021 ‘El Poder de los cambios’, del 26 al 28 de octubre, con señal originada desde el Pabellón de Cristal - Gran Malecón del Río, que tendrá aforo limitado por razones de bioseguridad.

Con este evento, la entidad tiene como objetivo dar una visión sobre lo que significa evolucionar hacia un nuevo modelo económico que fomente la competitividad del país en los mercados internacionales y que siente las bases para avanzar en productividad, diversificar las exportaciones y desarrollar sectores más sofisticados, con mayores contenidos de ciencia y tecnología y un mejor dinamismo en la generación de empleo.



Así las cosas, el Caribe BIZ Forum 2021 se centrará en cinco segmentos de contenido que enriquecen la agenda (https://caribebiz.com/) del evento: ‘La transformación energética en Colombia’, ‘Encadenamientos productivos’, ‘Políticas para el desarrollo económico’, ‘Escalando la productividad empresarial’ y ‘Emprendimiento’, cada uno de los cuales contará con la participación de especialistas nacionales y extranjeros.



El primer bloque, donde se valida la energía como fuerza clave en la dinámica económica, los expertos de talla mundial profundizarán en las implicaciones para la comunidad empresarial del potencial de explotación que hay en materia de carbón, petróleo y gas; cómo aprovechar las ventajas en energías no convencionales y la capacidad de almacenamiento que se está construyendo en el Atlántico; el liderazgo que se debe asumir para que ambos procesos se den de manera consensuada, acompasada y sostenible, con el fin de garantizar la confiabilidad del suministro de energía.



Al mismo tiempo, analizar de qué manera se puede jugar un papel más protagónico y con mayor representatividad en la toma de decisiones y en la configuración del sector energético nacional para fortalecer la competitividad y el desarrollo del territorio.



En tanto que el módulo de ‘Encadenamientos productivos’ abordará temas que permitirán el cierre de brechas y potenciarán el crecimiento del empresariado para que sean más competitivos, generen empleo y conquisten nuevos mercados.



En el tercer bloque se hablará de las ‘Políticas para el desarrollo económico’, con un claro enfoque en el que se establece que la competitividad de un territorio proviene de un círculo virtuoso entre la fortaleza de su tejido productivo y las condiciones para que las empresas prosperen.



En ese sentido, se revisarán algunas de las estrategias de competitividad más exitosas en el ámbito global, de la mano de sus principales protagonistas. Según los organizadores del evento, aquí el propósito es aprender lecciones y capturar las mejores prácticas para retroalimentar las propias apuestas de territorio.



De otro lado, en el cuarto segmento (‘Escalando la productividad empresarial) se darán a conocer los factores claves para alcanzar los objetivos de forma más eficaz, rápida y así incentivar la recuperación económica de Colombia, mientras que el último bloque de análisis estará focalizado en emprendimiento, durante el cual se planteará la importancia de entender el ecosistema financiero, las oportunidades de negocio y lo que requiere el mercado, para llegar pisando fuerte y aprovechar las ventajas competitivas en el Atlántico y del ecosistema de emprendimiento en Colombia.



La organización ha dispuesto un sitio web para informar detalles del evento, puede ingresar a www.caribebiz.com para ampliar la información.



Invitados de lujo



La VII edición del Caribe BIZ Forum presentará destacados expositores (https://caribebiz.com/category/conferencistas-2021/) como el invitado especial Ricardo Hausman, profesor de Economía del Desarrollo de la Kennedy School of Government Universidad de Harvard, quien compartirá su conferencia magistral “Misión de Internacionalización”.



Hausman es el actual Director del Centro para el Desarrollo Internacional del Kennedy School en Harvard y lidera los esfuerzos de la institución por resolver retos económicos globales mediante la aplicación de investigación de vanguardia.



Así mismo, estará Reda Cherif, economista senior del Fondo Monetario Internacional (FMI), que tendrá a su cargo la conferencia “La transición energética: petróleo más allá de 2040”. Este experto se incorporó al FMI en 2008 y trabajó en varios departamentos en temas fiscales y análisis macroeconómico de países emergentes y en desarrollo.



También impartió capacitación en economía a personal del FMI y funcionarios gubernamentales, y su investigación se centra en la economía del desarrollo, los recursos naturales, la política fiscal y el crecimiento y la innovación.



Y Marcela Eslava, decana de Economía y profesora titular en la Universidad de Los Andes, abordará el tema “Cómo impulsar el empleo formal ante las nuevas dinámicas”. Ella es investigadora afiliada al programa de Pymes de Innovations for Poverty Action y miembro de los comités del capítulo latinoamericano de la Sociedad Econométrica y Ridge (Research Institute for Development, Growth and Economics).



Obtuvo un grado de PhD en economía en la Universidad de Maryland en College Park, en tanto que su agenda actual de investigación se enfoca en la relación entre dinámica de empresas, productividad y regulaciones.



Dicho esto, si está interesado en asistir a este evento de manera virtual, a continuación encontrará los links de conexión para cada uno de los días:



Día 1 – 26 de oct https://youtu.be/WMjL34EtM4c



Día 2- 27 de oct https://youtu.be/_EqGfqUzQfU



Día 3- 28 de oct https://youtu.be/TBS_BxMkQbQ