El peso de la diabetes no diagnosticada en Colombia

La palabra ‘asintomático’ tomó relevancia con la llegada del covid-19; sin embargo, mucho antes ya tenía una connotación de peligro relacionada con la que, hoy, es una de las principales causas de muerte en Colombia. De hecho, la diabetes es una epidemia del siglo XXI que se ha sumado a los efectos de la pandemia, trayendo un importante aumento en la mortalidad de los pacientes diabéticos.



Ahora bien, esta enfermedad es reconocida como una patología asintomática que no tiene cura y que, por lo tanto, hace que el papel del paciente sea fundamental en términos de obtener un diagnóstico temprano.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la carga en salud de la diabetes ha aumentado drásticamente en las últimas tres décadas, en gran medida como consecuencia del aumento de la obesidad, dieta no saludable, y la exposición a factores de riesgo metabólicos, nutricionales y conductuales.



Los reportes de la Cuenta de Alto Costo indican que tres de cada 100 colombianos tiene diabetes mellitus. Sin embargo, se estima que el número real es mucho más elevado y una de cada diez personas en Colombia sufre de esta enfermedad y esto se debe a que casi la mitad de los individuos con esta patología no saben que están enfermos.





"En la actualidad la diabetes es una de las principales causas de fallecimiento en personas entre los 30 y los 70 años, y favorece la aparición de infartos del corazón, trombosis cerebral, amputaciones de las extremidades inferiores y deterioro de la función del riñón, hasta el punto en que las personas pueden necesitar diálisis para continuar viviendo", explicó Nubia Bautista, subdirectora (e) de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social.



La médica internista de la Universidad del Cauca, Karen Feriz, explicó el alcance de esta enfermedad en el país y la importancia de un diagnóstico oportuno, ya que la mitad de personas que tienen la enfermedad, no tienen un diagnóstico.



"Se ha demostrado que en la diabetes la intervención temprana logra prevenir las complicaciones asociadas a la enfermedad, con lo cual se genera menor carga de enfermedad, mejor calidad de vida para los pacientes y menores gastos para los sistemas de salud. Es supremamente importante que aprendamos a reconocer esta enfermedad", indicó.



La carga de la enfermedad durante la pandemia



Teniendo en cuenta que la diabetes es una enfermedad prevenible y tratable, de acuerdo con Nubia Bautista, los cambios en el estilo de vida pueden retrasar su aparición.



De hecho, durante la pandemia por Covid-19, las personas con diabetes mellitus son una de las poblaciones más vulnerables, dado que tienen una mayor probabilidad de fallecer y de tener cuadros más graves, por la infección en comparación con la población general.



Si las personas desean conocer cuál es la probabilidad de desarrollar diabetes, lo pueden hacer a través de la aplicación Conoce tu riesgo, disponible en las tiendas de aplicaciones iOS y Android.



"En la aplicación por medio de unas simples preguntas se calculará el riesgo de desarrollar diabetes en los próximos cinco años y de esta forma las personas pueden adoptar las medidas necesarias para prevenirla, o acudir a su asegurador para que le brinde la atención requerida", indicó Bautista.



Conozca más sobre esta enfermedad reviviendo el foro ‘Diabetes: cómo actuar y prevenirla’ que se llevó con el apoyo de Sanofi y en el que se habló sobre los alcances de esta patología, dando clic aquí.