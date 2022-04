Desde que se crearon las universidades han sido consideradas como un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, no solo por ser un centro de investigación en donde se busca descubrir la verdad, sino porque a través del tiempo se han comportado como un elemento importante dentro de las ciencias, la tecnología y la humanidad.



En medio de ese contexto, durante los últimos diez años, las universidades han tenido que experimentar una serie de cambios en sus estrategias pedagógicas y modelos de estudio, adaptándose a las tecnologías y dándole paso a nuevas competencias.

“Si hablamos de la transformación de las universidades debemos hablar de la forma en la que han tenido que modificar sus modelos de estudio. Hace algunos años, los estudiantes se limitaban a aprender con la información que el docente les suministraba, hoy en día son capaces de investigar para aprender y encontrar la verdad”, afirma Germán Quintero, vicerrector académico de la Universidad Sergio Arboleda.

Aportando a la construcción de una sociedad más equitativa

Lo anterior es claro para una universidad como la Universidad Sergio Arboleda que desde su fundación, hace 38 años, ha buscado tanto la excelencia disciplinar de cada una de las profesiones que hacen parte de su oferta académica como la formación de estudiantes que entiendan el entorno al cual pertenecen. Y es que, dicha institución, es consciente de que a través de la ética y los principios básicos que rigen al ser humano, se hace posible actuar en favor de la sociedad.



“Los estudiantes de nuestra universidad tienen una responsabilidad mayor frente a la sociedad, es decir, deben saber cómo, desde el conocimiento, desarrollar métodos y estrategias a favor de la sociedad. Y lo mismo ocurre con los alumnos de otras instituciones, deben ayudar a la construcción de un conjunto de políticas públicas, que le den paso a una relación en donde no solo se busque el beneficio personal, sino el de toda una comunidad”, continúa Quintero, agregando que “la misión de las universidades frente a la sociedad es la de entregar a través de sus enseñanzas, no solo la verdad de la información, sino un buen comportamiento social”.



Pero asumir la responsabilidad social frente a los estudiantes que son o quieren ser parte de un plantel, trae consigo una serie de desafíos. De acuerdo con el vicerrector académico de la Universidad Sergio Arboleda, es clave crear programas específicos para ayudarlos a superar los obstáculos que hayan tenido antes de ingresar a la universidad, a nivel económico, personal y familiar.



“Aquí nació el tema de hacer visibles a las víctimas y no a los victimarios. Debemos ser capaces de ofrecerles un tratamiento puntual y brindarles opciones que los ayuden a enfrentarse más adelante al mundo laboral”, enfatiza Quintero.



Con el mismo propósito de corroborar que las universidades construyen sociedad, la Universidad Sergio Arboleda trabaja para que sus estudiantes tengan la oportunidad de abrirse al mundo internacional.



“Todos los estudiantes deben contar con la capacidad de competir con profesionales formados en cualquier país e institución del sector educativo, y en ese sentido, contamos con una sede ubicada en Madrid, España, en la que nuestros alumnos pueden interactuar con personas que pertenecen a la cultura europea y tener la experiencia de intercambiar conocimiento desde distintas perspectivas”, dice Quintero.

Conéctese a ‘El panorama del país desde la academia’

Con el objetivo de analizar el compromiso que asumen las universidades ante las nuevas generaciones, y las propuestas y posiciones de la academia frente a temas de gran importancia para el país en economía, medio ambiente, sistema de justicia y sostenibilidad, entre otros, el próximo 28 de abril a las 10:00 a. m. se realizará el foro ‘El panorama del país desde la academia’, un encuentro entre la Universidad Sergio Arboleda, Universidad del Rosario y Casa Editorial El Tiempo.



“Estamos muy contentos de poder participar en este evento para exponer nuestras ideas y oír las iniciativas de los demás invitados. De este tipo de experiencias y de la interacción con otros seres humanos, se le da paso a la reflexión y a tener la capacidad de pensar a favor de la comunidad y el bienestar de nuestro alumnado”, finaliza Quintero.



Lo invitamos a conectarse a través de la plataforma de eltiempo.com.