El origen del nombre Roguelike en lo videojuegos

Los videojuegos roguelike, como Returnal, Darkest Dungeon, Spelunky, Hades y The Binding of Isaac, tienen su origen en un título que marcó el inicio de este fascinante género: Rogue. La pregunta que surge es por qué estos juegos llevan el nombre de "roguelike", y la respuesta nos lleva al año 1985.



Rogue, un juego creado por Glenn Eichman y Michael Toy, aficionados de Avengers, surgió con la idea de ofrecer una experiencia completamente aleatoria. Su objetivo no era revolucionar la industria, sino más bien disfrutar de un entorno impredecible. En Rogue, el jugador se adentraba en el papel de un aventurero en busca de un amuleto de Yendor, explorando mazmorras generadas aleatoriamente.

La particularidad de Rogue radica en que no podía salir de la mazmorra hasta recuperar el amuleto. Aquí es donde entra en juego el concepto de RNG. El jugador podía descender indefinidamente, enfrentándose a monstruos, puertas, trampas y obstáculos, todo de manera aleatoria, con la esperanza de mejorar su personaje y salir victorioso. La premisa del juego era sencilla pero desafiante: la imprevisibilidad y la habilidad del jugador eran clave.



A pesar de que Rogue no fue un éxito comercial en su época, se convirtió en un juego de culto que dejó una huella indeleble. Marcó el inicio del género roguelike y sentó las bases para los juegos contemporáneos que llevan esta etiqueta. Así que, cuando los jugadores se sumergen en títulos como Hades o The Binding of Isaac, están rindiendo homenaje a Rogue, el padre de los roguelike, que allanó el camino para la diversidad y desafío que caracterizan a estos juegos. si quiere conocer más de Paula Dazzle síganla en:



Instagram: @Paudazzle

Tik Tok: @Paudazzle