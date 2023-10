El nuevo Tesla intensificará la competencia en el mercado de los VE

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos estadounidense Tesla tienen un precio de unos 244 dólares a finales de septiembre, lo que implica que se han revalorizado en lo que llevamos de año más de un 90%. Y eso a pesar de que en las últimas 52 semanas retroceden cerca de once puntos porcentuales.

Muchos inversores se han decantado por comprar acciones de Tesla estas últimas semanas y eso es debido en gran parte al atractivo de la nueva versión del ‘sedan Model 3’ en el que se incluyen mejoras estéticas y una mayor autonomía, lo que permitiría a la compañía estadounidense a soportar la competencia procedente de los fabricantes de vehículos eléctricos chinos.



El nuevo automóvil viene con la posibilidad de elegir dos colores nuevos, un sistema de audio de 17 ‘speakers’, modo de iluminación personalizable y una pantalla táctil de ocho pulgadas para los pasajeros del asiento de atrás, junto con una aceleración que le permite pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,1 segundos.



Las mejoras del’ Model 3’ pasan por su interior y su exterior y podría eliminar todos sus sistemas de radares. El exterior está equipado con un parachoques con un estilo nuevo, lo que le confiere un nuevo diseño. También se presenta con nuevos dispositivos del tipo espejos y llantas de aluminio. El interior adopta una configuración más sencilla integrando, por ejemplo, los intermitentes en el volante y utilizando la pantalla de control central para cambiar las marchas.



Pese a ello, hay una gran queja entre algunos medios especializados pues el sistema de hardware de asistencia del nuevo modelo es el HW 3.5 en vez de el HW 4.0. Pese a ello, el nuevo modelo de Tesla ha disparado las expectativas al máximo.

El discreto encanto del nuevo ‘Model 3’ en China

Esto hace interesante comprar acciones de Tesla porque el ‘Model 3’ que se va a vender en China saldrá con un precio inferior al previsto, lo que debería apuntar la idea de un movimiento estratégico de la fabricante de vehículos para igualar la oferta de sus competidores como BYD y Nio, que están diversificando su cartera de carros eléctricos con modelos pensados para ajustarse a las preferencias de los conductores locales.



Esta estrategia de reducción de precios tiene como objetivo llegar a un mayor público dentro del transporte limpio. En concreto, en China el gobierno pretende una electrificación del 100% de todos los vehículos nuevos para 2035.



Este ambicioso objetivo ha provocado un repunte en el mercado de vehículos eléctricos y ha colocado a Tesla en competencia directa con los fabricantes locales. Para poder competir con ellos, la firma estadounidense ha tenido que reducir sus precios y ofrecer incentivos en el país asiático.



Y todos estos esfuerzos hacen más atractiva la compañía estadounidense, por lo que, en los últimos meses, más y más inversores han valorado la posibilidad de comprar acciones de Tesla.



La automovilística de Elon Musk refleja en su ‘Model 3’ sus esfuerzos para destacar frente a sus competidores en el mercado chino, al tiempo que invierte en mejorar la tecnología de sus baterías y trata de impulsar su capacidad productiva en China.

Tesla trata de impulsar su capacidad productiva en China

La firma estadounidense tenía previsto centralizar las entregas del ‘Model 3’ a finales de septiembre. Para poder asegurarse la capacidad de producción, la línea de fabricación de la batería en fase uno en la ciudad de Shanghai tendría que volver a la producción en septiembre, pues estuvo cerrada.



Recordemos que esta factoría de Tesla había suspendido la fabricación de estas baterías en la Shanghai Gigafactory. El motivo de que se tomase esta decisión era el paquete de mejoras en la propia batería, que provocó un aumento de los costes de producción. Tesla planea externalizar una parte de los paquetes de baterías a otras fábricas de baterías y, por lo tanto, eligiendo parar la producción en las otras plantas donde se fabricaba la primera etapa de las antiguas baterías.



Lo cierto es que los expertos señalan que las previsiones de ventas del nuevo ‘Model 3’ generadas a raíz de las bajadas de precios han impulsado a Tesla a ajustarse y a tomar la decisión de elevar la oferta de baterías.



Según los portavoces de Tesla, su idea era vender las existencias del antiguo Model 3 y del ‘Model Y’ con descuento, pero al parecer hay muchos clientes que insisten en esperar al nuevo, aunque sea más caro.



Y esta situación ha puesto más presión en la fábrica de baterías de Tesla. No en vano, la reducción de unos 2.747 dólares en el ‘Model Y’ ha incentivado la demanda de vehículos, pero también la idea de comprar acciones de la empresa.



En la gigafactoría de Tesla en Lingang, Shanghai, hay tres fábricas de baterías: Fase 12, Fase 2 y Fase 2.2. Fase 1 fue la primera en ponerse en marcha, pero tenía una capacidad de producción muy limitada y un bajo nivel de automatización. La Fase 2 es la principal fábrica actualmente, mientras que la construcción de la fábrica 2.2 llevó medio año y, para finales de 2022, los dos principales suministradores de Tesla: CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.) y LG empezaron a operar allí, elevando gradualmente la capacidad de producción.



Según la capacidad de producción semanal, la fábrica de Fase 1 produce entre 3.000 y 4.000 paquetes, en tanto que la factoría Fase 2 y Fase 2.2 pueden producir individualmente 10.000 paquetes. Cuando se alcance la capacidad de producción total, estas tres fábricas pueden ofrecer unas 100.000 baterías mensuales.

Algunas cifras sobre la producción real de Tesla

Para quienes valoran comprar acciones de Tesla, aquí van algunas cifras de producción. En la fuertemente competida primera mitad de este año, la empresa ha ejecutado varias reducciones de precios y ha logrado con ello unas ventas locales de 477.000 vehículos, lo que supone un crecimiento anualizado del 61,7%.



Con el nuevo ‘Model 3’, Tesla impulsará de nuevo sus ventas. Esto supone presión adicional en el mercado del vehículo eléctrico. A juzgar por la extensión de las reducciones de costes que ha ejecutado la compañía estadounidense en sus nuevos modelos, es muy probable que el precio de venta baje aún más o permita muchas opciones de obtener descuentos.



Puesto que el nuevo ‘Model 3’ reducirá el número de componentes y simplificará el interior al adoptar un proceso integrado de fundición a presión, se espera una reducción de costes de hasta un 14%. En base a esta especulación, es posible que el precio del próximo producto de Tesla se octubre sea más bajo que la versión anterior cuando se lance en octubre.



Tesla ha establecido una producción mensual inicial para el ‘Model 3’ de 10.000 unidades, con una producción potencial de 7.000 unidades en agosto. La fábrica de Freemont en California también empezará a producir el carro poco después.

¿Qué puede hacer Tesla para resultar más atractivo?

Antes de que decida comprar acciones de Tesla debe valorar qué puede hacer la firma estadounidense para mantenerse por delante de la competencia. Esto es lo que dicen los expertos: en primer lugar, debe ofrecer unos vehículos eléctricos más asequibles. En estos momentos, los’ Model S’ y ‘Model X’ son algunos de los carros eléctricos más caros del mercado, lo que limita el número de compradores potenciales. Este problema parece haberlo resulto con el nuevo ‘Model 3’.



En segundo lugar, Tesla debe expandir su capacidad de producción, no solo para responder a la demanda, sino para poder consolidar en el tiempo esos precios más bajos que le permitan vender más vehículos eléctricos.



Y, en tercer lugar, Tesla debe mejorar la tecnología de sus baterías. Ya lo hicieron con los ‘Model S’ y ‘Model X’, pero deben seguir avanzando en esa línea. Con esas mejoras, pueden elevar la autonomía de sus vehículos eléctricos y hacerlos más eficientes. Esto no sólo lo hará más atractivos para los consumidores, sino también a los reguladores, que son los que establecen las medidas sobre emisiones.

¿Cómo va Tesla a mantener su liderazgo en el mercado del vehículo eléctrico?

Antes de comprar acciones de Tesla conviene valorar qué aspectos debe mejorar la compañía de Elon Musk para mantener su liderazgo en un mercado tan competitivo como es el del vehículo eléctrico. Que los mejore o no los próximos años puede suponer que merezca la pena invertir en la compañía a largo plazo o que sólo sea útil para estrategias a corto plazo.



Por ejemplo, los expertos apuntan que Tesla debe seguir innovando e incorporando nuevas tecnologías que le aporten una ventaja sobre sus competidores directos. También debe ser capaz de expandir su capacidad de recarga, sobre todo en lugares más remotos, entendiendo por remotos lugares no urbanos y que inviten a los compradores a utilizar los vehículos eléctricos también para largas distancias.



También hay espacio de mejora en la Investigación y el Desarrollo (I+D) de las baterías para que los vehículos sean más prácticos y tengan una mayor eficiencia de costes para el consumidor medio.



Por último, los expertos recuerdan la importancia de la sostenibilidad donde tiene la gran oportunidad de convertirse en un jugador importante, así como en la inversión en el campo de la conducción autónoma para que sus coches sean más inteligentes, más eficientes y más seguros. Así sí que querrás comprar acciones de Tesla.