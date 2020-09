El mundo en su bolsillo

Como fotógrafo, he soñado toda mi vida con tener una cámara que me dé la mejor calidad fotográfica, un video fluido y con gran nitidez, y que además la pueda llevar a donde quiera y tenerla conmigo en todo momento. Hoy por fin puedo decir que esa cámara llegó y trae más de lo que esperaba.

El mundo de los teléfonos celulares revolucionó el planeta cuando en 2006 fue presentado el primer modelo que integraba diferentes posibilidades en un cuerpo pequeño y ligero. Podías escuchar música, navegar en internet, enviar mensajes, correos, chatear y hasta tomar fotos y videos. Hoy luego de 14 años de evolución, de muchas pruebas e innovación, hoy en día podemos decir que tenemos una perfecta integración entre diseño, eficiencia y gran calidad.



El Galaxy Note20 Ultra integra varios aspectos que desde hace años soñábamos tener en un dispositivo compacto y portátil. Cámara principal de 108 megapixeles y una con lente gran angular de 12 megapixeles, hasta un lente óptico que proporciona un aumento de 5x, enfoque dinámico para hacer retratos con un fondo desenfocado, video profesional en 8k, cámara lenta a 240 fotogramas por segundo en full HD y 60 fotogramas en resolución 4k y algo que personalmente deseaba tener, la posibilidad de conectar micrófonos inalámbricos a través de bluetooth.

Cámara de 108 megapixeles

Hay un concepto que se ha trastocado y generado confusión cuando se habla de fotografía, los megapixeles. Siendo un concepto relativamente nuevo, si tenemos en cuenta que llevamos más de 100 años de historia fotográfica, estos suelen pensarse como la calidad de la foto, se cree que un celular tiene una mayor calidad fotográfica siempre y cuando su número de megapixeles sea mayor, y la verdad es que no es necesariamente así. Los megapixeles en realidad no dan calidad a la fotografía, si no que se refieren a su tamaño, es la resolución efectiva. En el caso del Galaxy Note20, esos 108 megapixeles se traducen en fotos que alcanzan los 12.000 x 9.000 pixeles, lo cual llevado al mundo real significa que puedes hacer sin problema una impresión tan grande como una valla publicitaria.



Lo interesante de este caso es que no solo se tiene una resolución gigante, la óptica y sensor ayudan a que ese tamaño se vea con una gran calidad y nitidez; profundidad de color, tonos suaves y fieles, haciendo que no solo se pueda usar para publicaciones digitales en redes sociales o páginas web, sino que te genera la opción real de copiar las fotos en papel de gran calidad sin perder detalle, ese punto es el que deseaba como fotógrafo tener desde hace años, una cámara que pudiera usar para hacer mi trabajo sin dudar de su calidad.

Enfoque dinámico y la diversión al tomar fotos

Una de las cosas que más disfruto, en el momento de hacer fotos, es usar lentes de gran apertura para lograr un desenfoque interesante. Con el enfoque dinámico, combinado con la inteligencia artificial del Galaxy Note20, esa posibilidad de tener un retrato que se vea natural abre el abanico de posibilidades de una forma radical, es cuando empiezo a sacar de mi maleta mi equipo grande y pesado, porque simplemente no se necesita en todo momento. Sumado a esta opción, tenemos un potente zoom óptico de 5x que va a permitir acercarnos a situaciones que antes decepcionaban por su pobre calidad al usar zoom digital sobre las fotos. En este caso tener un lente que da un zoom real de gran calidad va a permitir hacer fotos espectaculares de paisajes, personas y ciudad, siendo un aliado increíble para viajes y vida cotidiana.

Modo noche

Si en el Galaxy Note10+ nos enamoramos de la posibilidad de hacer fotos nocturnas, con este nuevo buque insignia de Samsung esa posibilidad viene recargada y mejorada, ofreciendo escenas nocturnas con más luz y nitidez.

Video 8k

Hasta hace unos años pensar en 4k era sinónimo de cámaras profesionales costosas y de gran tamaño y peso, en los últimos años hemos visto cómo celulares como el Galaxy Note10+ han introducido con gran calidad esta resolución en sus cámaras. Ahora con el Galaxy Note20 Ultra tenemos la posibilidad de hacer un video en 8k con gran calidad y usabilidad, no dejemos de lado que el peso de estos archivos en las cámaras profesionales se cuenta en gigas por minuto y requiere los computadores más potentes del mercado para editarlos. En este caso, tenemos archivos que fácilmente pueden ser editados en el mismo celular usando aplicaciones como adobe rush. Al mismo tiempo tengo que mencionar que la calidad y nitidez del 8k es increíble, la textura y el color de la imagen no tiene nada envidiarle a las cámaras profesionales, convirtiéndolo no solo en un extraño espécimen tecnológico, sino en una herramienta real para creadores de contenido, subiendo la calidad de sus producciones a niveles profesionales sin necesidad de tener un equipo grande y pesado en sus viajes y salidas.

Video profesional

En este aspecto del video se destaca claramente la opción de video profesional. De igual manera que sucede en la opción Pro de fotografía, en video podemos manipular de forma manual cada ítem de la cámara, obturación, apertura, temperatura de color y hasta seleccionar cuál micrófono vamos a usar, teniendo además las barras para monitoreo de sonido dando la seguridad de que cada clip será perfecto.



Ahora pueden ver porqué este celular es todo lo que esperábamos tener en el bolsillo, la posibilidad de capturar las mejores imágenes en cualquier momento con la felicidad de ver un resultado final con la calidad esperada, es tener el mundo en mi bolsillo.



JUAN DIEGO CANO

Fotógrafo EL TIEMPO