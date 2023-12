El modelo público ‘Vías del Samán’ es un ejemplo para el país

El proyecto vial ‘Vías del Samán’ se convirtió en un hecho histórico para el país, la región cafetera y el norte del Valle, por constituirse en la primera estructuración de un modelo público, novedoso que contó con el apoyo de la Nación, la clase parlamentaria, los gobernadores, los alcaldes, la comunidad y los gremios de Risaralda y Valle del Cauca; para la construcción en poco más de cuatro años de grandes soluciones viales para estos departamentos que comparten frontera y en el que se invertirán recursos por 1,2 billones de pesos.

Esta iniciativa ya genera más de 140 empleos, de los cuales el 87 por ciento son para habitantes de la región y proyecta generar más de 7.000 puestos de trabajo durante su ejecución, para contribuir así a la reactivación económica de Risaralda y Valle del Cauca. Así mismo, el programa maximiza los recursos del peaje Cerritos II en obras de infraestructura para el mejoramiento y mantenimiento de 347 kilómetros de siete corredores estratégicos para la conexión entre estos departamentos.



Este programa proyecta invertir $ 1,2 billones en obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento como lo son la doble calzada La Romelia - El Pollo, los estudios y diseños para la doble calzada Cerritos - La Virginia, las intersecciones de Galicia y de Tacurumbí, entre otras grandes obras que se ejecutarán en el transcurso de cuatro años y en mantenimiento integral durante 20 años.

¿Cómo funciona el modelo propuesto por el Gobernador?

Según lo manifestado por el Gobernador de Risaralda, uno de los promotores de este modelo público de ejecución, es importante aclarar que el peaje de Cerritos no lo recauda la Gobernación, y la licitación de la obra tampoco la hace la administración departamental.



Este es un modelo de trabajo donde el recaudo entra a Findeter y Findeter busca recursos a través de la banca y contra la garantía del recaudo, que es de unos 60.000 millones de pesos por año, la banca le presta y no espera 10 años o más para que, en el caso de un concesionario, tenga la caja para ejecutar la obra; sino que se ejecuta en unos 48 meses. Un periodo mucho más corto que si hubiese sido por concesión y lo que se hace es que el crédito se sigue pagando con el recaudo del peaje, y también existen recursos de parte del Estado.

Gobernación de Risaralda

¿Qué se construirá en Risaralda y cuál es la inversión?

De acuerdo con los avances del proyecto y lo previamente definido se invierten más de $ 303.000 millones en ‘Vías del Samán’, en obras de mejoramiento y mantenimiento en las vías del departamento.



De igual manera, se iniciaron las obras de construcción de la intersección de Galicia por un valor de $ 34.000 millones, generando 140 empleos aproximadamente.

Segunda calzada Cerritos - La Virginia

Se encuentra en marcha la licitación para realizar los estudios y diseños de la doble calzada Cerritos – La Virginia.



Desde hace varios años se habla de la necesidad de contar con una segunda calzada entre el corregimiento Cerritos (Pereira) y el municipio de La Virginia. Esta es una de las intervenciones incluidas dentro del programa ‘Vías del Samán’.



En este tramo, que se ejecutaría en el mismo periodo de la obra en La Romelia - El Pollo, se construirá una doble calzada con una longitud de 10 kilómetros. También contaría con cuatro puentes menores, dos intersecciones viales, cuatro retornos y tres puentes peatonales.



En estos trabajos la inversión será de $ 314.000 millones, teniendo en cuenta que también se incluirían otras intervenciones como el mantenimiento integral de la vía Cartago - Ansermanuevo y la construcción de una calzada vial entre Zaragoza y el aeropuerto Santa Ana, en Cartago (Valle del Cauca).

Gobernación de Risaralda

Segunda calzada La Romelia - El Pollo

También se encuentra en marcha la licitación para la construcción de la segunda calzada La Romelia – El Pollo, con una inversión de $ 215.000 millones.



Es importante señalar que a finales de noviembre de 2023, salió a la luz pública la apertura de la licitación por parte de Invías y Findeter y se presentaron seis consorcios a licitar para la construcción de la doble calzada La Romelia - El Pollo, hecho calificado como de suma importancia y de gran avance, por parte del gobernador Tamayo Vargas, si se tiene en cuenta que los seis consorcios están integrados por al menos 17 empresas y son las mismas que ejecutan obras viales en el país, con el modelo privado.



Entre los trabajos a efectuarse en este tramo vial, donde la segunda calzada tendrá una extensión de 13 kilómetros, están la construcción de cinco viaductos, nueve puentes viales de menor tamaño, dos intersecciones viales, dos retornos y siete puentes peatonales.

Un proyecto viable y transparente

Según el Gobernador, el hecho de que haya seis consorcios licitando, demuestra y ratifica la confianza, la transparencia y seguridad para que estas empresas se hayan presentado. El proceso avanza a pesar del escepticismo que hubo en algún momento.



“Al principio no fue fácil, muchas personas no estuvieron de acuerdo, fue válido que le apostaran a otro modelo; sin embargo, fuimos poco a poco avanzando y se fueron cumpliendo las instancias respectivas y hoy, adportas de terminar nuestra administración, este es otro gran logro: poder entregar en pleno desarrollo las ‘Vías del Samán’”, señaló.



En cuanto al impacto de esta obra, el Gobernador expresó que desde hace muchos años se requería este proyecto vial, y que no es un secreto la congestión vial en Pereira - Dosquebradas, el tránsito de vehículos entre Caldas, el norte del Valle; y con la ejecución de este gran proyecto se va a generar un gran impacto económico y social.