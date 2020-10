El mejor mundial de Colombia

La selección colombiana ha participado hasta la fecha en seis ediciones de la Copa del Mundo. La primera en Chile 1962 y la última hasta la fecha en Rusia 2018. James Rodríguez con seis goles es el máximo goleador cafetero en un Mundial y que además le permitió llevarse el Pichichi de Brasil 2014. Copa del Mundo que ha significado para el combinado nacional su mejor participación en una fase final, concluyendo su participación en quinta posición.

A pesar de contar a principios de los noventa con una generación de jugadores asombrosos y ser de las favoritas especialmente en Estados Unidos 94 donde llegó como clara favorita tras su brillante clasifiación, su participación en aquel mundial acabó de forma abrupta en primera fase tras perder los dos primeros partidos y con el trágico episodio del asesinato de Andrés Escobar una vez de vuelta a Colombia tras la eliminación del equipo. Escobar marcó en propia puerta en el segundo partido contra la anfitriona, Estados Unidos, partido que acabaría 2-1. Con la situación que se vivía en Colombia, aquel gol fue el detonante de una discusión a la salida de una discoteca que acabó con la muerte por disparos del prometedor central.

En 2014 y tras 16 años sin clasificarse para la fase final de un Mundial, Colombia, de la mano de José Pekerman acabó las eliminatorias de la Conmebol en segundo lugar solo superado por Argentina, esto sumado a su cuarto puesto en el ranking FIFA le permitió a los cafeteros ser por primera vez cabeza de serie en el sorteo acabando encuadrada en el grupo C con Grecia, Costa de Marfil y Japón.



La lesión a última hora de Radamel Falcao hizo creer al país y a la prensa que perder a su máximo goleador y referente en ataque iba a complicar el papel de la selección y no había muchas esperanzas depositadas en el combinado nacional.



Sin embargo, en el primer partido el equipo despejó toda duda que se cernía sobre ellos ganando a Grecia por 3 a 0 con goles de Pablo Armero, Teófilo Gutierrez y James Rodríguez. En el segundo partido, Colombia certificó su clasificación a octavos de final tras vencer por 2 a 1 a Costa de Marfi con goles de James y Quintero.



El 4 a 1 contra Japón en la última jornada certificó el primer puesto del grupo para Colombia de forma brillante con nueve goles a favor y tan solo dos en contra. Cuadrado, Jackson Martínez en dos ocasiones y otra vez más James anotaron los goles colombianos. Falcao estaba completamente olvidado y James, con tres goles en tres partidos, se convertía en el nuevo referente del equipo y daba al combinado nacional un nuevo aire como favorito para alzarse con el Mundial.



A diferencia de la selección colombiana, en Reino Unido la decepción fue mayúscula ya que su selección no fue capaz de ganar ni un solo partido, acabando última de grupo con un punto.

Los octavos de final frente a Uruguay no hicieron más que confirmar que James se había convertido en el jugador a seguir y en una nueva estrella mundial. Dos goles suyos, especialmente el primero con una volea a la media vuelta desde la media luna del área que se coló por la escuadra, y el segundo tras una gran jugada colectiva dieron a su selección una histórica clasificación para cuartos de final dónde se enfrentarían a la anfitriona y siempre temible Brasil.



El partido frente a la “canarinha” fue muy disputado, Brasil temía la alegría de Colombia y Scolari no tuvo reparos en plantear un partido agresivo para que los colombianos cometieran errores en la salida del balón y apretar en su propio campo. Fruto de esta intensa presión llegó el primer gol de Brasil tras un clamoroso error de “La roca” Sánchez, obra de Thiago Silva en el minuto 7 a la salida de un córner. Tras media hora de impresionante despliegue físico y con Colombia aguantando las embestidas brasileñas el cansancio empezó a hacer mella en los de Scolari y el partido se igualó. Colombia lo notó y Pekerman optó por buscar la igualada cambiando el sistema, sin embargo, en el minuto 68 David Luiz de falta directa puso el 2-0 en el marcador. El potente disparo del central acabó en la portería de un Ospina que pudo quizá haber hecho algo más.



A pesar del mazazo, Colombia no se rindió y ya sin nada que perder Carlos Bacca entró al campo en la búsqueda de algún balón y así llegó la jugada del penalti cometido por Julio César al propio Bacca. James no falló y Colombia se fue a por un empate que ya no llegó. Colombia quedó eliminada pero terminó en el quinto puesto del torneo, su mejor resultado en los Mundiales, además se le otorgó el premio al juego limpio y James con seis goles acabó como Bota de Oro del torneo, convirtiéndose además en el primer colombiano en lograrlo. El siguiente goleador del equipo fue Jackson Martínez con dos goles ante Japón pero a una distancia sideral de James.