Si está buscando rejuvenecer su rostro para lucir más joven, el lifting facial es una de las opciones más populares para combatir los signos del envejecimiento y mejorar la apariencia de la piel de la cara y el cuello. Es un procedimiento que puede realizarse de manera quirúrgica o no quirúrgica.

La opción quirúrgica del lifting facial se conoce como ritidectomía y consiste en estirar el exceso de piel en el rostro y en el cuello con cirugía e incluso se podría extraer grasa en algunas áreas. Este tipo de estiramiento facial debería ser uno de los últimos recursos para rejuvenecer la cara del paciente y tampoco está indicado para cualquier persona. Por ello, la mejor opción es el lifting facial no quirúrgico.

Sin cirugía: el lifting facial más recomendado para rejuvenecer tu rostro

¿Qué es el lifting facial sin cirugía? Es un procedimiento que consiste en el estiramiento facial que tiene como objetivo mejorar la apariencia de las arrugas, líneas de expresión, surcos y descolgamiento de la piel, entre otras imperfecciones que puedan aparecer con el tiempo.



Es una alternativa no invasiva al lifting facial tradicional que se realiza bajo cirugía. En lugar de una intervención que deja cicatrices, los pacientes pueden mejorar el aspecto de su rostro sin tener que pasar por una operación.

¿En qué consiste el lifting facial?

Mientras que he lifting facial tradicional supone un procedimiento quirúrgico que consiste en realizar incisiones en el cuero cabelludo y detrás del lóbulo de las orejas para estirar la piel del rostro para mayor firmeza, el lifting facial sin cirugía consiste en una serie de procedimientos no invasivos que varían en función de cada caso y necesidades del paciente.

Estos son los tipos de lifting facial no quirúrgico más comunes

● Tratamientos con láser: actúa sobre las capas superficiales de la piel para eliminar la epidermis, dando paso a la regeneración de piel. Como resultado, las nuevas capas tendrán mejor textura y tono de la piel, así como menos arrugas y manchas.



● Terapias con luz intensa pulsada (IPL): esta técnica emplea luz intensa para estimular la producción de colágeno y hacer que la piel tenga un mejor aspecto. Es ideal para eliminar el envejecimiento de la piel del paciente con el cual se logra el rejuvenecimiento facial total.



● Inyecciones de toxina botulínica: están indicadas para reducir las de arrugas y líneas de expresión en el rostro. Al tratarse de microagujas, es un procedimiento poco invasivo y casi indoloro con resultados muy positivos.

● Inyecciones de relleno: los rellenos dérmicos se utilizan para llenar las arrugas y las líneas de expresión, proporcionando un aspecto más juvenil y radiante. Contienen materiales reabsorbibles —como el colágeno, ácido hialurónico y el ácido poliláctico—.



● Hilos tensores: es uno de los tipos de lifting facial más populares y consiste en la aplicación de tensores dérmicos para reducir la flacidez ejerciendo tensión en el exceso de piel. No requiere de ningún tipo de incisión, por lo que no deja cicatrices.



● Radiofrecuencia facial: esta intervención no quirúrgica se ha vuelto muy popular por sus resultados. Es una técnica que permite eliminar arrugas y la flacidez, rejuvenecer, y devolver la luminosidad a la piel del rostro. Es uno de los procedimientos más indicados para lidiar con el doble mentón.

¿Cuánto tiempo dura el efecto de un lifting facial?

Puede variar según el tipo de tratamiento que se realice. Algunos tratamientos pueden durar solo unas semanas, mientras que otros pueden durar hasta un año y medio. Es importante seguir las recomendaciones del dermatólogo y mantener un estilo de vida saludable para prolongar el efecto del lifting.

Entre los principales cuidados que debe adoptar en la recuperación de tu piel después de la intervención en su rostro te recomendamos:



● Proteja su piel del sol, ya que este puede causar daños en la piel y acelerar el envejecimiento. Aplica protector solar de alto espectro en tu cara, cuello y escote.



● Optar por una alimentación saludable, rica en antioxidantes, vitaminas y minerales para mantener la piel sana y radiante.



● Evite el consumo de alcohol y de tabaco, estos provocan un envejecimiento acelerado y que aparezcan arrugas prematuras y pliegues en la cara.



● Hidrate su piel tanto con productos especiales para mantenerla humectada y tome agua regularmente.



● Dormir es un excelente tratamiento para rejuvenecimiento facial. La falta de sueño tiene efectos negativos en nuestro cuerpo, no solo a nivel estético, sino también a nivel interno.

¿Cuáles son los beneficios de un estiramiento facial sin cirugía?

Existen muchas ventajas para el lifting facial no quirúrgico que lo hacen el tratamiento ideal para cualquier paciente que desea lidiar con la pérdida de elasticidad y descolgamiento de su dermis.

Es un procedimiento menos invasivo

Es una alternativa menos invasiva con baja o nula posibilidad de dejar cicatrices en el paciente cuyos efectos son altamente positivos para devolver la elasticidad y firmeza.

Sin anestesia general

Como no es necesaria una operación, no se requiere anestesia general. Por esta razón es una opción más segura y apta para más personas. Además, no hay necesidad de un período de recuperación prolongado después de la intervención.

Rápida recuperación

En respuesta al punto anterior, la mayoría de las personas que optan por un lifting facial no quirúrgico pueden volver a sus actividades normales en 24 horas o menos.

Menos riesgos y complicaciones

Al no requerir ningún tipo de intervención quirúrgica, no hay riesgo de infección o cicatrices visibles. Por eso su recuperación es prácticamente inmediata y con mayor seguridad.

Costo menor

Este tipo de lifting facial es mucho menos costoso que la tradicional, por eso es más accesible a un público más amplio.

Mejora gradual y efecto más natural

En lugar de un cambio drástico en un solo día, el paciente experimenta una mejora gradual en el tono y la textura de su piel. En consecuencia, el efecto es más natural y sin riesgo de lucir "operado".

