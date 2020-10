Colombia siempre ha sido cuna de grandes futbolistas, imposible olvidarse de aquella generación de Estados Unidos 94 con el “Pibe” Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón o el “Tren” Valencia. Grandes jugadores que marcaron el camino a las nuevas generaciones que hoy destacan alrededor del mundo como, Radamel Falcao, Santiago Arias o el Cucho Hernández.

Sin embargo, el jugador colombiano más fuerte de hoy en día es sin lugar a dudas James Rodríguez.



El jugador nacido en Cúcuta, a sus 29 años ha jugado y marcado en cinco de las seis ligas más importantes del mundo. El más reciente en su segundo partido con la camiseta del Everton, donde no solo anotó un tanto, sino que participó directamente en 3 de los 5 goles del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Tan solo le falta anotar en Italia para firmar un registro histórico en el fútbol europeo y a su edad es bastante probable que pueda lograrlo ya que todavía le quedan años de fútbol por delante.



Los apostadores españoles saben de lo que es capaz el jugador cafetero tras su paso por el Real Madrid y en sus actuaciones con la selección colombiana.



James debutó como profesional en 2006 en el Envigado CF de su Colombia natal y ahí permaneció durante dos temporadas antes de irse cedido durante otros dos años al Club Atlético Banfield argentino. Con solo 17 años, James se convirtió en el delantero extranjero más joven en debutar y marcar un gol en la primera división argentina y además consiguió conquistar el torneo de apertura, a día de hoy único título del club de la provincia de Buenos Aires. Además resultó elegido el jugador revelación de la temporada.



El salto a Europa se produjo en 2010 y su destino fue el Oporto. Con el equipo portugués conquistó la Liga, la Copa, la Supercopa y la Europa League de 2011. Su primer gol con el club portugués se produjo en la Europa League contra el CSKA de Moscú. Tras vencer en la final de la Europa League al Braga tan solo cuatro días después logró conquistar la Copa Portuguesa, anotando además su primer hat-trick como profesional en la victoria por 6 goles a 2 contra el Vitoria Guimaraes.



Acabó su paso por Portugal con un total de 32 goles en 107 partidos que disputó con la camiseta de “los dragones”. Su siguiente equipo fue el Mónaco francés, y a pesar de que no empezó siendo titular acabó por convencer con su fútbol al entonces entrenador monegasco Claudio Ranieri y siendo incluido en el once ideal de final de temporada con tan solo 22 años ya que logró terminar el año como máximo asistente de la competición con un total de 14.



Antes de disputar el Mundial de 2014 en Brasil, se oficializó su fichaje por el Real Madrid. Su papel en aquella Copa del Mundo sin duda marcó un antes y un después en su carrera y lo puso en el mapa del fútbol mundial. Con seis goles se convirtió en el colombiano con más goles en una edición de la Copa del Mundo. Marcó en todos los partidos que disputó la selección. Pero hay que destacar especialmente su partido contra Uruguay en octavos de final. Colombia ganó aquel partido 2 a 0 gracias al doblete de James. Para el recuerdo queda su primer gol en aquel partido, una volea a la media vuelta imparable, ya en la segunda parte y tras una gran jugada colectiva tan solo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes. Colombia acabó en quinta posición del torneo tras caer eliminada en cuartos por la anfitriona Brasil, eso sí, complicando y mucho el partido a la “verde amarela”. James anotó un tanto de penalti a falta de diez minutos pero la remontada no fue posible.



Su papel en el Mundial no solo le valió a James para terminar como pichichi del torneo sino que además logró llevar a su selección a su mejor clasificación histórica en un Mundial y lograr el premio al juego limpio.



Su paso por el Madrid no fue tan destacado, a pesar de su calidad, con ningún entrenador logró consolidarse en el equipo blanco y su paso por la capital de España siempre estuvo repleta de altibajos, aún así logró conquistar una Liga, aunque luego el Real Madrid optó por cederlo al Bayern Munich durante dos temporadas en las que conquistó Liga, Copa y Supercopa alemana. Volvió al Madrid y con Zidane en el banquillo su temporada de vuelta a España volvió a ser irregular. Finalmente, este verano se desvinculó completamente del Madrid y fichó por el Everton que dirige Carlo Ancelotti y tras los primeros partidos de la Premier parece que por fin se vuelve a asomar el mejor James, con su mejor inicio en clubes en los últimos años. En el último partido de su equipo ante el Crystal Palace volvió a participar en los dos tantos con los que el Everton venció 2-1 logrando además su mejor arranque liguero en 27 años.