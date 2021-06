El iPad Pro llega para los que quieren más productividad en sus vidas

Las personas quieren cumplir todos sus sueños, tener más momentos tranquilos, disfrutar la vida y divertirse a su estilo. Para lograrlo, buscan tener dispositivos que las lleven más allá gracias a un rendimiento súper poderoso que les permitan ver el futuro (planear), cambiarle la vida a alguien más (trabajo colaborativo), volar (estudiar y tener una afición) y convertir cualquier espacio del hogar en un centro de entretenimiento (cine, juegos y diversión).

Y todo eso lo tiene ya disponible en Colombia con el nuevo iPad Pro.



Su primera característica destacada es el chip M1, que lo convierte en el equipo más rápido de su categoría. El M1 incluye tecnologías a medida, como el procesador de señal de imagen avanzado y la arquitectura de memoria unificada, con potencia y autonomía necesarias para todo el día.



El chip M1 dispone de un GPU de ocho núcleos: cuatro de alto desempeño y cuatro de alta eficiencia. Esos ocho núcleos son capaces de ejecutar casi 25.000 hilos de manera simultánea, ofreciendo hasta un 50 por ciento más de rendimiento total y un 40 por ciento más de rendimiento gráfico.



Así, el iPad Pro puede llevar a cabo, con extraordinaria facilidad, las tareas más exigentes, como crear modelos de realidad aumentada o jugar con gráficos de nivel consola a una frecuencia de fotogramas descomunal, entre mil cosas más.



Pantallas brillantes y de gran respuesta



El iPad Pro de 12 pulgadas cuenta con pantalla Liquid Retina XDR, que muestra imágenes con un destacado nivel de detalle y contraste de 1.000.000:1. Esto se hace evidente al ver y editar fotos y vídeos HDR, y durante la reproducción de películas y series.



También, tiene brillo a pantalla completa de 1.000 nits y un pico de brillo de 1.600 nits, junto con gama cromática amplia (P3) y tecnologías True Tone o ProMotion.



El iPad Pro Liquid Retina de 11 pulgadas destaca por su gran diseño y ser ultraportátil. No por eso deja de lado las tecnologías de punta, como ProMotion o True Tone, más gama cromática amplia P3 y reflectividad extremadamente baja.



Conectividad más veloz



El iPad Pro llega con Wi-Fi de sexta generación y opción de datos móviles, y es compatible con tecnología 5G, para conexión a las redes inalámbricas más rápidas



cada vez que se quiera subir o descargar archivos, ver series o trabajar en equipo, no importa desde dónde se haga.



Otra ventaja de este dispositivo es que se convierte en el que más bandas 5G admite, destacándolo de los demás equipos que están en su categoría y dándole la tranquilidad al usuario de que gozará de la mayor velocidad de acceso en cualquier parte.



Ojo con estas cámaras



Apple ha incluido en el iPad Pro un ultra gran angular con sensor de 12 megapíxeles y un campo de visión de 122 grados, una combinación de características ideal para comunicarse por FaceTime, usar la nueva prestación “Encuadre centrado” y tomar mejores ‘selfies’ en modo “Retrato”. En funcionamiento con la cámara TrueDepth, permite desbloquear el iPad Pro de forma segura haciendo uso de Face ID.



¿En qué consiste “Encuadre centrado”? Esta función aprovecha el ultra gran angular y el aprendizaje automático para que la persona se ubique en el centro de la imagen durante las videollamadas. Si el usuario se mueve, la cámara ajusta el encuadre automáticamente y aleja o acerca el ‘zoom’ cuando se sumen más personas a la reunión o la dejen.



Otra novedad en este apartado es el escáner LiDAR, que mide cuánto tarda la luz en reflejarse desde los objetos y crea un mapa de profundidad del espacio para disfrutar la realidad aumentada. Además, y con el potente procesador de señal de imagen, reduce el tiempo de captura y enfoca imágenes y videos con mayor precisión, aunque haya poca luz.



Llegando a buen puerto



Tampoco hay que dejar pasar el hecho de que el iPad Pro incluye puerto Thunderbolt, el más rápido y versátil que jamás haya tenido un iPad.



Thunderbolt es compatible con los conectores USB‑C y da acceso a todo un ecosistema de accesorios de alto rendimiento para el iPad Pro, como discos duros externos, monitores y bases Dock.



Así mismo, posibilita la transferencia de archivos de gran tamaño e, incluso, utilizar el Pro Display XDR a una resolución 6K real.



Finalmente, Apple ha diseñado una completa gama de accesorios opcionales para el iPad Pro: Apple Pencil, Magic Keyboard y Smart Keyboard Folio, que multiplican el potencial del dispositivo y que puedes comprar por separado El iPad Pro está disponible en Colombia en iShop www.tiendasishop.com/co



Para que más colombianos puedan acceder a este equipo, iShop ofrece el plan virtual de financiación 0es3, que puede ser solicitado y aprobado en 20 minutos a través de su sitio ‘web’, y en un pago diferido a 24 cuotas desde 175.792 pesos, con cero por ciento de interés.



Los envíos en Bogotá se realizan en dos días y en ciudades regionales en cinco días hábiles.



¿Un iPad nuevo cada dos años?



Con “iPad for Life”, programa de iShop, los colombianos podrán estrenar iPad cada dos años pagando 25% menos en sus cuotas, gracias al financiamiento a 24 meses, pueden adquirir el iPad Pro de 128GB en cuotas desde 124.969 pesos y cero por ciento de interés , pagando el 75 por ciento del equipo. El 25% restante se congela como una última cuota.



El plan permite, luego de dos años, entregar el dispositivo actual y estrenar iPad, o conservar el equipo y pagar el restante 25 por ciento en doce cuotas con interés o de contado.



Más información acerca de “iPad for Life”, cómo inscribirse y calcular las cuotas dependiendo del modelo, en https://tiendasishop.com/co/landing-ipad-for-life#como-funciona



Otra opción que les ofrece iShop a los consumidores colombianos es “el plan Cámbiate”, plan de retoma que permite que los iPhone, iPad o ‘smartphones’ puedan ser usados como parte de pago de dispositivos Apple más recientes. En https://tiendasishop.com/co/programa-buyback puedes conocer todo acerca de este plan.