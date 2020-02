El idioma inglés le permite hablar con las oportunidades

Aprender una segunda lengua, además de la materna, se ha convertido en una necesidad real para las personas vistas las oportunidades que se están creando en Colombia y el exterior para quienes tienen conocimiento y dominio de un segundo idioma.

Es de tal importancia el aprendizaje del inglés en nuestro país que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha planteado en su programa nacional de bilingüismo tres razones por las cuales es importante que cada vez más colombianos hablen inglés: la comunicación intercultural, el desarrollo humano, y porque es un derecho.



Alienado con esta política gubernamental, American School Way entiende que el inglés se convierte en esa llave que abre las puertas necesarias para acceder al mundo laboral, crecer como profesional, aspirar a ascensos y desenvolverse con naturalidad en otras regiones del planeta.

fachada de la sede Plaza de las Américas. Foto: AMERICAN SCHOOL WAY

“Cuando las personas ingresan a nuestra institución les preguntamos cuáles son los motivos o los objetivos que se han planteado y que los llevan a aprender inglés. En su gran mayoría afirman que superación personal, progreso en sus carreras profesionales o viajar al exterior. Definitivamente, en Colombia se le ha dado una mayor importancia al aprendizaje de este idioma”, dice Christian Hernández, director académico de American School Way.



Este derecho es para todos, no importa la edad del estudiante. “La educación bilingüe depende de muchos factores, comenzado por la capacidad pedagógica que tenga la institución que enseña el inglés para la adquisición del idioma, pero también del nivel de compromiso y de disposición de las personas”, agrega Hernández.



Considerando estos factores, American School Way cuenta con un servicio académico de primer nivel basado en la aplicación de un proyecto educativo flexible e innovador, pero también presencial, guiado por el docente tanto en su instrucción como en la práctica y la producción del estudiante, haciendo que éste no solo obtenga unas calificaciones, sino también la retroalimentación necesaria y, de ser necesario, acceda a tutorías que le permitan superar sus falencias.

“Una de nuestras grandes ventajas de este programa presencial es que cuenta con el aval del MEN y el respaldo de Pearson, compañía multinacional británica líder en servicios y contenidos educativos a nivel mundial, que certifica, a través de estándares internacionales, a nuestros estudiantes”, explica el director académico de American School Way.



Y advierte que este tipo de certificación, que las empresas solicitan frecuentemente al momento de seleccionar a sus nuevos trabajadores, no está disponible para cursos online de inglés. Un detalle que es necesario tener en cuenta al momento de elegir la escuela de idiomas en que se va a estudiar y la modalidad de formación que ofrece.

Viaje de los estudiantes a Silicon Valley. Foto: AMERICAN SCHOOL WAY

Inglés para el trabajo

American School Way sabe que tiene una gran responsabilidad social y, por eso, viene realizando una campaña que conlleva el compromiso de matricularse en la institución para poder acceder a mejores oportunidades laborales.



“Nuestro objetivo es ir más allá de la enseñanza del inglés para ofrecer la oportunidad de trabajar en un ambiente en donde se aplique lo adquirido en nuestra academia de idiomas. Es una promesa con la que estamos realmente comprometidos”, asegura Christian Hernández.



Muestra de eso son los convenios que American School Way tiene con diversas empresas a nivel nacional que piden trabajadores bilingües.



“Por eso, tenemos una campaña en la que se ofrecen 800 vacantes para todos los estudiantes de nuestra institución con Nivel B2 o superior en inglés. Esto responde a nuestro compromiso con los estudiantes y al cumplimiento de nuestra promesa de MATRICÚLATE Y EMPIEZA A HABLAR CON LAS OPORTUNIDADES”, destaca Hernández.

Pero, a quienes no cuenten con ese nivel en el idioma inglés, American School Way les ofrece la posibilidad de alcanzarlo gracias a su método flexible e innovador, sumado a precios asequibles para todos.



“Desde un monto alcanzable, cualquier persona puede acceder al aprendizaje del inglés - indica el director académico de American School Way -. Para eso, tenemos una campaña vigente en la que, desde 258.000 pesos mensuales, se puede acceder a las clases y alcanzar el nivel de bilingüismo necesario para acceder a las oportunidades que brinda el mercado laboral”.



De esta manera, y junto con la certificación entregada por Pearson, American School Way hace realidad su compromiso de abrirles las puertas antes cerradas de las oportunidades de trabajo a los estudiantes que han apostado por matricularse en esta academia de idiomas.

Para más información, visite el sitio web https://www.americanschoolway.edu.co/800