‘El Gran Salto Tecnológico’: un mundo inteligente y mejor para todos

Colombia, Latinoamérica y el mundo atraviesan un salto tecnológico sin precedentes, caracterizado por la aceleración inusitada de la digitalización y la conectividad sin límites.



Durante los meses de julio y agosto, Huawei y el diario económico PORTAFOLIO se unieron para explorar junto a los colombianos uno de los cambios más impactantes y profundos que el mundo está experimentando en este momento: la aceleración tecnológica.



En tres sesiones distintas, voceros de Huawei Latinoamérica e importantes personalidades del sector público y privado del país se dieron cita en foros virtuales donde se analizaron al detalle los efectos, consecuencias, crisis, oportunidades y perspectivas de la aceleración tecnológica en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Estas son algunas de las lecciones que dejaron los conversatorios de Huawei y PORTAFOLIO. Así es ‘El Gran Salto Tecnológico’:

Conectividad sin precedentes

El uso de herramientas de comunicación virtual, el comercio y los pagos electrónicos o la necesidad de banda ancha en el hogar ya no son solo una tendencia -como efecto colateral de la pandemia del nuevo coronavirus- sino que pasarán a convertirse en un estándar.



Muestra de la disrupción de grandes dimensiones que hoy vive el mundo, es que operadores de telecomunicaciones han tenido que proveer a sus usuarios anchos de banda superiores y en horarios completamente distintos a los acostumbrados, gracias al teletrabajo. De ahí que una de las lecciones que nos deja esta difícil contingencia es que la banda ancha es un servicio esencial como lo son el agua, la energía eléctrica o el gas.



De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el tráfico total de Internet en Colombia aumentó 37,8 por ciento durante marzo de este año con respecto a febrero, y 25,1 por ciento en comparación con enero, con base en la información reportada por los principales operadores redes de telecomunicaciones en el país.

Era de nuevas oportunidades

Sumarse a la transformación digital es una necesidad dada la innumerable cantidad de oportunidades que trae consigo para las personas, empresas y gobiernos.



A través del desarrollo tecnológico y la innovación, sus dos grandes motores, hoy es posible acceder a servicios como Internet de las Cosas (IoT), conexiones ampliadas, servicios en la nube e inteligencia artificial que contribuye a la digitalización de sectores como el de la energía, la banca, la salud, el agro o la educación, entre muchos otros.



Por tanto, construir un mundo inteligente totalmente conectado y mejor para todos debe ser el mayor propósito en la actualidad. Ya sea en el sector empresarial, de educación o salud, es sabido que la tecnología contribuye a que las personas puedan tener una mejor calidad de vida a través de la tecnología y la innovación.



Huawei, precisamente, trabaja cada día para que sus socios de negocio no se queden atrás en su proceso de transformación digital. De acuerdo con Guillermo Solomon, director ejecutivo de Transformación Digital de Huawei en Latinoamérica, “estamos en una época donde la transformación digital puede dictaminar qué empresas van a seguir existiendo dentro de un año y el momento es ahora. Las decisiones que se tomaban en el pasado podían predecir una ventaja competitiva frente a otras empresas, pero ahora se trata de la forma en que se sobrevive a la crisis”.



“De esta forma, y comprendiendo los retos que conlleva una sociedad después del covid-19, es necesario anticiparse a ellos para lograr triunfar en el futuro. Estoy seguro de que veremos el surgimiento de nuevos gigantes a raíz de la disrupción que causó la pandemia. Colombia como país, debe ser uno de ellos”, añade Solomon.

Una transformación que parte de lo cotidiano

Al preguntarnos por los beneficios de la tecnología en la vida cotidiana, resulta evidente que la transformación ya es una realidad y tiene origen en el espacio más íntimo de las personas: sus hogares.



Hoy se tiene la oportunidad de recibir asistencia médica remota sin tener que desplazarse kilómetros hasta encontrar un centro médico. Por otra parte, la conectividad puede permitir que cada persona esté más segura con la utilización de cámaras de seguridad con reconocimiento facial; o bien, se tiene la posibilidad de identificar riesgos naturales para actuar con rapidez, lo que puede aumentar la seguridad en las ciudades.



En últimas, la transformación digital tiene el poder de cambiar realidades de la mano de herramientas que permiten tomar mejores decisiones en todo tipo de contextos.

El comercio electrónico 2.0 ya está aquí

Muy probablemente, el comercio en línea será uno de los sectores que más se fortalecieron al término de la pandemia. A la fecha, ese sector registra crecimientos históricos de hasta el 11 por ciento cada semana, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.



Así pues, estamos ante una nueva del ‘e-commerce’, a la cual se le ha llamado “comercio electrónico 2.0”. La clave para entender esta era 2.0 es que hay una interacción de doble vía entre el negocio y el consumidor y, por supuesto, también existe una experiencia más intuitiva para el usuario.

La necesidad de cerrar brechas

La tecnología no se detiene y su desarrollo es cada vez más acelerado. La gran velocidad con la que se crean nuevos servicios o aplicativos implica un problema que es urgente solucionar: la brecha digital.



A pesar de que cada día hay más personas conectadas al universo informativo, aquellos que no han logrado acceder al mundo digital se ven cada vez más rezagados en su desarrollo. Además, no solo basta con proveer tecnología.



Y es que un verdadero ecosistema de transformación digital debe ir acompañado de componentes como la educación TIC, la formación de una nueva fuerza laboral y agendas digitales ambiciosas que permitan contribuir al cierre de la brecha entre los países líderes en tecnología y aquellos que la están adoptando.



Según explica Zhou Cong, secretaria general de Huawei, “a medida que los países más desarrollados en tecnología evolucionan, aquellos que están rezagados se quedan atrás. Esto está directamente relacionado con la educación TIC: aquellos países donde sus estudiantes tienen pocas oportunidades de interactuar con la tecnología, están cada vez más atrás de aquellos donde sí existe esta posibilidad”.



De esta manera, el fomento de la educación TIC se convierte en un objetivo necesario y en una condición para impulsar el avance y el crecimiento económico de los países en el mundo.



Por ejemplo, la apuesta social de Huawei se enfoca en el cierre de las brechas de educación TIC a nivel nacional. Con miras a lograr este objetivo, los programas de responsabilidad de la compañía han capacitado a cerca de 80 estudiantes de carreras TIC en la casa matriz de Huawei, en China, y a más de 500 de manera virtual, para convertirlos en los futuros líderes del sector.

Investigación y Desarrollo (I+D)

Así mismo, la Investigación y Desarrollo han cobrado importancia en la actualidad ya que son el camino para que los países formen un ecosistema TIC sólido y colaborativo, el cual potencialice al máximo las capacidades de las nuevas tecnologías, convirtiéndolas en un motor generador de productividad, seguridad y bienestar.



En el marco de la transformación digital, las alianzas con mercados de mayor desarrollo en conectividad harán se desarrollen nuevas habilidades para que la fuerza laboral pueda alcanzar estándares de calidad global y generar servicios innovadores que incluyan la automatización de procesos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, tecnologías cognitivas y aprendizaje profundo.



“No se trata solo de continuar vigentes, sino fortalecerse y poder, incluso, ponerse a la vanguardia gracias a la innovación. Desde Huawei tenemos el propósito de construir un mundo más inteligente y mejor conectado”, acota el director ejecutivo de Transformación Digital de Huawei en Latinoamérica.

Una cuestión de desarrollo

En últimas, las tecnologías que ofrezcan eficiencias para todos los sectores empresariales, más y mejores servicios de conectividad para la gente e, incluso, signifiquen avances en la calidad de vida de la población son aquellas que marcarán el Gran Salto Tecnológico.



“Hoy, el mensaje principal es a confiar en la tecnología. Ya sea en el sector empresarial, de educación o salud, nos motiva contribuir a que las personas puedan tener una mejor calidad de vida a través de la tecnología y la innovación”, puntualiza Guillermo Solomon.