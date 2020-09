El futuro del gas en Colombia está lleno de buena energía

De explotar responsablemente los yacimientos no convencionales de gas que existen, Colombia se haría con reservas que garantizarían la autosuficiencia hasta por 130 años; esta fue una de las noticias más positivas que Promigas reveló en su Informe del Sector Gas Natural 2020.

A través de un conversatorio ‘online’ que contó con la presencia de Eric Flesch, presidente de Promigas, junto con las intervenciones de un nutrido grupo de directivos de entidades como el Ministerio de Minas y Energía, Naturgas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), entre otras, la compañía dio su visión en torno a los más importantes proyectos, oportunidades e iniciativas sostenibles que hoy se contemplan para el sector gasífero colombiano.



Un futuro promisorio



En primer lugar, el informe resaltó que Colombia cuenta con un potencial de 54 terapies cúbicos de reservas en yacimientos no convencionales (YNC), “30 de estos son ‘costa afuera’ y 24 están ubicados en el Magdalena. La realidad es que hoy el país cuenta con unos 3,2 terapies, lo cual nos daría autosuficiencia para un poco más de ocho años. Por tanto, se trata de una noticia fantástica para el país”, destacó el presidente de Promigas.



Cabe resaltar que las inversiones proyectadas en la convocatoria de la ANH para los cuatro pilotos de YNC representan unos US $100 millones cada uno. De acuerdo con el informe, este potencial energético equivaldría a 16 veces las reservas probadas actuales, lo que equivale a 130 años de autosuficiencia de gas natural para el país.



Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, señaló que “este anuncio hay que ponerlo en contexto para que la gente entienda la importancia de seguirse abasteciendo de gas doméstico: ocho de cada 10 personas usan este energético en sus hogares, además del comercio y la industria. Además, pensando en la transición energética, el gas es indispensable para alcanzar las metas en reducción de emisiones de CO2 y para brindarle respaldo a la generación de energía eléctrica”.



Y es que, según el plan de abastecimiento de la UPME, los niveles de producción actual de gas natural estarían apuntando a un desabastecimiento en 2024. Lo anterior, sumado al alto costo que representaría tener que recurrir a la importación (cuyo suministro se tasa en dólares), derivaría en alzas en la tarifa para los usuarios finales.



De ahí la importancia de que el país habilite las reservas de gas mencionadas en el informe de Promigas para aumentar la competitividad del sector gasífero nacional, que este año llegó a más de 10 millones de usuarios conectados.



Obstáculos están en la superficie



A pesar de que las condiciones están dadas para que se lleven a cabo actividades de exploración y producción (E&P) en estos yacimientos no convencionales (de hecho, ya se están adelantando cuatro pilotos), aún es necesario trabajar junto con la sociedad para demostrar que el aprovechamiento responsable de los YNC es posible desde el punto de vista ambiental, social y de infraestructura.



Al respecto, Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, declaró que “es necesario hacer un trabajo para ponernos de acuerdo como sociedad en si queremos explotar ese potencial geológico que existe. Debemos tener claridad el balance entre costo, riesgo y beneficio para tomar una posición en torno a este recurso que tenemos. No solo verlo desde la transición energética o el abastecimiento, sino como la necesidad de tener que importar”.



Proyectos en el horizonte



Es claro que Promigas es un jugador a largo plazo para el desarrollo del sector energético de Colombia, teniendo en cuenta que transporta el 50 por ciento del gas de nuestro país (a lo largo de 3.200 km de gasoductos) y ya suma 4,8 millones de usuarios aquí y en Perú.



Con miras a robustecer el sistema de transporte de gas y, con ello, conectar de mejor manera la producción con la demanda, Promigas anunció el nuevo proyecto de Gasoducto Jobo (en el sur de Córdoba)-Transmetano (en Medellín), mediante un esquema regulatorio denominado ‘Open Season’.



De acuerdo con Promigas, este esquema permitiría desarrollar una robusta infraestructura para la interconexión de nuevas fuentes de gas natural ubicados en la costa con los mercados del interior del país, aportando mayor confiabilidad al sistema de transporte de gas natural.



Cabe destacar que el proyecto se convertiría en una gran autopista para transportar futuros desarrollos de gas natural, teniendo en cuenta que los prometedores yacimientos no convencionales están ubicados en la costa Caribe y, en un momento dado, el gas tendría que ser transportado al interior del país, donde se halla gran parte de la demanda de este energético. Este proyecto permite la interconexión directa de éstos nuevos campos con el mercado del interior del país, brindando una solución confiable, eficiente y oportuna al déficit de suministro de gas que se prevé en el interior del país a partir de 2024.



“El Gasoducto Jobo-Transmetano es una infraestructura necesaria, que brindará al país una solución confiable, eficiente, estable, oportuna y de largo plazo para fortalecer la infraestructura de transporte al interior -donde se encuentra el 62 por ciento de la demanda nacional- a través de un gasoducto de acceso abierto”, afirmó Eric Flesch.



Colombia, un país resiliente



Según el informe presentado por Promigas, el principal impacto de la pandemia de covid-19 ha recaído en los sectores de transporte y distribución, en materia de volumen de contratos, precios, cartera, recaudos, provisiones y subsidios.



Ante este panorama, el presidente de Promigas instó al país a superar este desafío mientras se dirigen los esfuerzos necesarios para mantener la autosuficiencia energética.



“Tenemos confianza en Colombia y seguimos comprometidos para seguir invirtiendo, con el fin de que el gas natural llegue a más usuarios, industrias y regiones”, puntualizó Eric Flesch.