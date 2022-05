Entre los diferentes desafíos que trajo el COVID-19, no solo se encontraba el plan de prevención, control y asistencia a la población infectada, surgía un reto adicional: desplegar eficientemente el plan de vacunación gratuito para toda la población colombiana, al igual que el óptimo registro de todas las personas vacunadas. Es así, como surgió la necesidad de albergar la información por medio de un sistema que mejoraría la administración de la data por parte del Ministerio de Salud, a la vez en que la población pudiera acceder fácilmente a ella.

No obstante, la organización y la facilidad para acceder a esta información que permitieran certificar la vacunación contra COVID-19 no eran los dos puntos más álgidos de la fase de vacunación, también se encontraba garantizar la transparencia, seguridad, interoperabilidad y la interconsulta de la data. De esta manera, el Ministerio de Salud se embarcó en uno de los desafíos tecnológicos más innovadores de la región, implementar tecnología blockchain para la creación del CDV-COVID19 accedido desde Mi Vacuna: plataforma de almacenamiento, consulta y descarga de certificados digitales de vacunación contra el Covid-19, accesible para toda la población a través de internet.



Mi Vacuna permite contar con una estadística exacta del índice de penetración del programa de vacunación contra el COVID-19. Este aplicativo se conecta con la plataforma de Koibanx, donde se crea una identidad blockchain para cada ciudadano con las constancias o información de cada atención y/o interacción con el sistema de salud colombiano, por ejemplo: nombre de la persona vacunada, el lugar donde se atendió, marca de la vacuna, entre otros.



Colombia ha sido el primer país de Latinoamérica en tener una plataforma sobre blockchain que permita registrar y validar los certificados de vacunación de los ciudadanos, convirtiéndose en un modelo a seguir para la región. El certificado de vacunación expedido a través de Mi Vacuna cumple los estándares internacionales de seguridad, como es el caso de la Unión Europea, y es por esto que cada ciudadano que posea el certificado digital puede presentarlo en cualquier país de dicha comunidad de naciones donde será considerado válido.



Comenzando por los certificados de vacunación contra COVID-19, la plataforma sobre blockchain implementada permite registrar y validar todos los datos e interacciones con el sistema de salud de los ciudadanos colombianos creando una capa de datos seguros que permitirán, por ejemplo, implementar políticas de salud preventiva como la interoperabilidad clínica.

Tulio - Koibanx

¿Cómo funciona Mi Vacuna?

● Los certificados de vacunación se generan de manera digital en los distintos establecimientos en donde la población es vacunada, son transmitidos por las diferentes entidades privadas al gobierno y este a su vez vuelca la información a la cadena de bloques. Así mismo, quienes se vacunaron fuera del país y presentaron el certificado ante las autoridades correspondientes, han sido acogidos por la plataforma.



● Toda esta información queda encriptada en la blockchain y en poder del usuario, ya que es el único dueño de dicha información. Esta tecnología es incorruptible y deja rastro en su cadena en caso de realizarse cualquier cambio.



● De esta manera, el Ministerio de Salud, ha creado una capa de datos asegurados, dispuestos y transparentados en la blockchain que permiten la interoperabilidad y la interconsulta de los datos. Adicionalmente, en la práctica esta fuente de información segura terminó siendo consultada por múltiples organismos estatales ante la necesidad de validar información de los ciudadanos, más allá del objetivo que refería a salud.

Constanza Engativa, jefe Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación

“A través de esta plataforma, el Ministerio de Salud consiguió robustecer y organizar datos básicos de la población, una base de datos muy completa para todo el sistema de salud, lo cual ha mejorado significativamente la administración del Ministerio y su red”, agregó Constanza Engativa, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación - Ministerio de Salud y Protección Social.



Además de los claros beneficios relacionados con los aspectos de transparencia, confiabilidad y seguridad que ofrece la tecnología blockchain, herramientas integradas en Mi Vacuna tienen gran potencialidad para demostrar que es posible facilitar el relacionamiento del ciudadano con las instituciones que, a través de servicios digitales, pueden agilizar diferentes gestiones que impactan la vida cotidiana de las personas reduciendo costos, tiempo y ejecución de actividades burocrática: con una herramienta como esta se pueden diseñar e implementar políticas públicas programables, verificables e interoperables en cualquier ministerio y el beneficiario siempre será el ciudadano.



Hasta el momento ya se han generado más de 9 millones (9.562.813) de certificados digitales de vacunación en Colombia lo cual es, sin duda, un hito para la región, tanto por el alcance en cantidad de personas como por las características intrínsecas de la herramienta tecnológica.



Además de lo realizado junto al Ministerio de Salud, Koibanx lleva implementado a nivel regional plataformas como la del Centro Nacional de Registros de El Salvador en base blockchain (registros de marcas, patentes, propiedad inmueble, registro de sociedades, etc.), la implementación de billeteras de pago “Chivo” para el gobierno de El Salvador, la plataforma de crédito fiscal para el municipio de Marcos Paz y más de otros 20 productos que conectan al sistema financiero a nivel latinoamericano, el más importante de ellos con Banco Davivienda en Colombia.



“Una de las grandes bondades de la tecnología blockchain es que se puede implementar en cualquier industria, como lo fue y es internet. En este caso particular, la trazabilidad y transparencia de la Blockchain fue apalancada por el Ministerio de Salud Colombiano para eficientizar todo el manejo de identidad, datos y setear las bases para políticas de salud preventivas. El impacto del manejo de datos seguros y transparentes en la gestión de la salud pública y preventiva puede ser transformador para la región entera, no tengo dudas que es un modelo a imitar”. Concluyó, Leo Elduayen, cofounder & CEO de Koibanx.