El estilo y cuidado de las uñas evoluciona a un nuevo nivel

La sociedad ha evolucionado y, hoy, las mujeres cuentan con un rol determinante. Esto ha representado un nuevo reto para las marcas, que deben satisfacer las expectativas de un público cada vez más empoderado y consciente de la calidad y la responsabilidad de los productos que adquiere.

Masglo es el caso ejemplar de una marca que ha sabido interpretar a la perfección las necesidades de las mujeres con productos innovadores, prácticos y responsables. Muestra de ello es Masglo Gel Evolution, que se encuentra en su etapa de lanzamiento, en un evento el próximo martes 3 de agosto, a las 2:30 p.m.



Masglo Gel Evolution es un sistema profesional de tres pasos, de última tecnología, que incluye base, tono y brillo. Cuenta con una duración de hasta 12 días, secado extra rápido, efecto gel sin lámpara y brillo intenso desde la primera aplicación.



Con su innovadora tecnología, Masglo Gel Evolution ofrece secado en 5 minutos, lo que lo convierte en un producto ideal para aquellas mujeres que se adaptan sin problema a la velocidad del mundo actual y que no tienen tiempo que perder, ya sea en sus casas o en el salón de belleza.



Masglo Gel Evolution es un producto responsable con el bienestar de las mujeres al ser 13 free para proteger y cuidar las uñas. Masglo es una marca cada vez más consciente no solo con productos libres de componentes que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud sino además promoviendo el no testeo en animales.



Encuéntrelo en puntos de venta de Masglo, la página web www.masglo.com, en su salón de belleza favorito o con su manicurista de confianza para obtener un manicure de otro nivel.

Facebook Twitter Linkedin

Masglo Foto: Masglo

Masglo evoluciona junto con las mujeres

​

El tiempo de las mujeres es cada vez más valioso para cuidarse, consentirse y sentirse bien consigo mismas. Esta realidad ha inspirado a Masglo Gel Evolution a convertirse en el gran aliado de las mujeres de hoy.



Por ello, en el marco del lanzamiento del producto, Masglo presenta “Mujeres que evolucionan”. Este será un espacio ideal para hacer un homenaje a las mujeres de hoy y para reflexionar sobre sus necesidades actuales, sus preferencias y, sobre todo, sus capacidades.



Así, además de hablar de las últimas tendencias en estilos de esmaltes y en cuidados para las uñas, también se ha programado un conversatorio sobre la importancia del poder femenino en la post-pandemia.



El evento, que se llevará a cabo el martes 3 de agosto, a las 2:30 p.m., contará con la presencia de grandes invitados. Asistirán reconocidas personalidades como Franklin Ramos y Julieta Piñeres.



También estará la doctora Olga Albornoz, médica psiquiatra con Ph. D. en Neurodesarrollo, y Jorge Bohórquez, gerente general de Masglo. La presentación correrá a cargo de Adriana Garzón, editora de la sección Vida de El Tiempo.

Para asistir y disfrutar en vivo del evento “Mujeres que evolucionan”, conéctese el próximo martes 3 de agosto, a las 2:30 p.m., en el canal de YouTube de El Tiempo.