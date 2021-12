Durante la pandemia que llegó al país en marzo de 2020, las compañías fueron las más afectadas, pero es innegable que también se dio el espacio perfecto y la oportunidad única para que la gente se arriesgara a emprender y cumplir sus más ambiciosos sueños.

Este es el caso de Catalina Uribe quien empezó su marca de zapatos durante la época en la que el Covid-19 fue el protagonista, lo que la llevó a realizar una transición de trabajar con las mejores y más reconocidas marcas de moda como Steve Madden, Calvin Klein y Phillip Lim a entender que lo que quería era crear su propia empresa ‘For Shoe Lovers’.



Esta empresaria de Medellín que vive su sueño todos los días viene de una familia de emprendedores. “Uno no empieza un negocio como un juego, sin ganas y sin poder superar el rechazo porque vas a vivir de lo que la gente de va a decir, siempre habrá una forma de solucionarlo y otra forma de enfocarse, pero al fin y al cabo es más como persistir y saber diferenciar que es lo que tiene tu producto que no tiene el otro”, dijo finalmente.



Hoy, desde el exterior, maneja su compañía y también trabaja freelance para las más icónicas empresas de moda en todo el mundo, “estando fuera de Colombia también tengo todo a la mano y los insumos muchas veces son de otros países como el ejemplo de un diseño que agregamos el toque de Italia. Lo hago todo desde acá pero mi marca nació y continúa vigente en Colombia”, comentó Catalina.



Vivir feliz y ejercer el sueño, es vida



Trabajar cada día un sueño sí sucede y sucedió en Medellín, Colombia, cuando esta emprendedora se arriesgó y creó estilos de zapatos únicos con la premisa de que no le gustaba ni le asombraba el calzado de las marcas usuales.



Y como una emprendedora, el sueño de Catalina Uribe se fue tejiendo con el lema de insistir, persistir y nunca desistir, teniendo de precedente que los objetivos se logran en la medida de la intensidad que cada persona le agregue.



Ahora, su sueño va más allá pues a largo plazo, se ve como la creadora de una plataforma incubadora de emprendimientos que agrupe a los creativos de Colombia que todavía no tienen el reconocimiento que merecen.



“Me gustaría tener las empresas con historias, las que tocan el corazón, para nadie es un secreto que en Europa e Inglaterra hay muchos productos que venden en Colombia que a los extranjeros les encanta”, añadió.



Por ello, parte de sus planes es tener un espacio donde las marcas que tienen una historia única en Colombia estén todas en una plataforma dándole énfasis a la gente emprendedora con marcas pequeñas.

Catalina Uribe creando. Foto: Catalina Uribe

La transformación de la moda con la pandemia



Sobre su marca, Catalina develó que trabaja con productos orgánicos y que cada diseño es seguir viviendo su sueño de niña, de convertirse en una diseñadora, en este caso, dándole todo el protagonismo a los zapatos.



Y es que con la pandemia también vinieron cambios en la consciencia de las personas que están dejando de lado el consumo de las marcas que producen en masa y de forma poco amigable con el planeta. Por ello, tiene muy claro que el producto que se ofrece debe ser coherente con lo que la esencia de la marca es.



“A la gente ya no le importa tanto pagar un poco más con tal de que no dañe el medio ambiente. Hoy el concepto de la moda indudablemente está cambiando, la gente ya no piensa en comprar al por mayor, aunque no es en todos los casos pues inconscientemente siempre se buscará un precio un poco más bajo”, puntualizó.



Para Catalina, ser emprendedor colombiano es igual a ser un emprendedor único porque se tienen los materiales e insumos para iniciar un negocio, por lo que asegura que su marca continuará en el país, así como la manufacturación. También hizo una invitación a que los pequeños negocios le den una mirada a sus marcas desde el exterior, teniendo en cuenta que el mercado nacional es pequeño y que sí es posible internacionalizar los emprendimientos.