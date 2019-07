El dominio '.CO' está de cumpleaños

Este mes se cumplen 9 años de la liberación del dominio '.CO'. Desde entonces, cualquier persona puede tener una dirección de Internet .CO en tan solo unos minutos. Miles de empresas y proyectos han encontrado en el dominio del país, el lugar para establecer su presencia en internet. Empresas como Twitter, Google, Amazon, WeWork etc. utilizan el .CO para algunas de sus direcciones y estrategias online.

Con motivo del aniversario, Mi.com.co, distribuidor de .CO en Colombia, está ofreciendo a personas y empresas en el país, registros de dominios .CO por solo 7.990 pesos durante el primer año. Con este incentivo, el comercializador colombiano busca que cada vez más locales decidan utilizar el .CO como su nombre preferido en internet. Además de estas campañas, la empresa se encuentra programando talleres para que las personas puedan desarrollar su propia página web y sus correos electrónicos. La compañía ha realizado más de 100 jornadas de capacitación por todo el país en cámaras de comercio, universidades y con todo tipo de comunidades, e invitan a que los interesados los contacten para agendar estos talleres.​