El cuidado de la batería del carro en tiempos de cuarentena

La batería es un elemento indispensable para el correcto funcionamiento del automóvil. Su labor principal radica por un lado en aportarle la energía necesaria al vehículo para que este pueda moverse, y por el otro, en ayudar a que se lleven a cabo diferentes procesos como la puesta en marcha de la iluminación, el aire acondicionado, y los dispositivos de sonido y navegación, entre otros. La batería también genera y acumula energía a la vez. Cuando el motor está encendido, esta se recarga a través del alternador, el cual reacciona con el plomo de las celdas, y permite alimentar de energía al vehículo mientras está funcionando.

En una época como la que el país está viviendo a causa de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, y la respectiva restricción vehicular, es común que se presenten problemas con la batería por el poco uso que se le da al vehículo, y en ese sentido, ¿sabe cómo debe cuidarla? ¿Sabe qué debe hacer en caso de necesitar cambiarla? Ponga mucha atención y tome nota, seguramente los siguientes consejos le pueden servir ahora o más adelante.



Lo primero que recomiendan los expertos es no desconectar la batería, y confirmar que dentro del vehículo, no queden elementos electrónicos encendidos como el radio y las luces. De igual manera, aconsejan prenderlo mínimo una vez a la semana, por más de 15 minutos en aceleración mínima o ralentí. Y aunque en realidad la batería si está en buen estado, no debe presentar ningún inconveniente, y por el contrario, debe durar meses sin dificultad antes de descargarse, es posible que esto ocurra. Cuando una batería empieza a fallar, el encendido del vehículo se hace más lento de lo normal.



¨Cuando una batería se descarga, nosotros recomendamos inicialmente llamar a la aseguradora, ellos hacen el servicio de reiniciar un vehículo a domicilio, o como segunda opción, reiniciarlo con un vehículo donante, y cables que estén en perfectas condiciones, pero deben tener mucho cuidado con conectar positivos con positivos, y negativos con negativos para no agrandar el inconveniente, y una vez lo reinician, recomendamos al usuario acercarse a un punto de servicio al cliente del fabricante para que este revise el estado de su batería. Si es el caso, esta se pondrá en carga, ya que, si está descargada totalmente, y se reinicia, el mismo vehículo no logrará obtener el mínimo de carga que esta necesita, por lo que es muy probable que al otro día, se vare por batería nuevamente. La batería es de los pocos productos que se dañan por el no uso¨, comenta David Eduardo García, director nacional de Nuevos Mercados de Peláez Hermanos S.A.

Foto: Peláez Hermanos

Si por esta época de emergencia sanitaria, su batería ha empezado a fallar, y necesita cambiarla, Peláez Hermanos S.A. ha creado la solución perfecta, pensando en el bienestar de sus clientes y en satisfacer las necesidades de los mismos. Se trata de ´Peláez Express´, un servicio con técnicos expertos especializados que instalan baterías a domicilio en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Pereira, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y desinfección; le llevan la #BuenaEnergía a casa.



La instalación puede solicitarla por medio de varios canales: llamando gratis al #573, ingresando a https://pelaezhermanos.com, comunicándose por WhatsApp al número asignado para cada ciudad que también se encuentra en la página web anteriormente mencionada, a través del chat habilitado en la web, o en las redes sociales de Instagram y Facebook de Peláez Hermanos S.A. Tenga en cuenta que durante la emergencia, la atención se realiza de acuerdo a un agendamiento previo, y a unos horarios establecidos, pero muy oportunos.

Foto: Peláez Hermanos

¨Instalamos baterías para cualquier tipo y gama de vehículo automotor. Contamos con todos los equipos electrónicos para prevenir cualquier contratiempo, dependiendo de si son computarizados o no. Nuestros técnicos cuentan con todos los elementos, herramientas, y equipos para conservar el buen estado de las otras partes del auto, principalmente las electrónicas y la memoria del computador¨, agrega García.



En cuanto a las formas de pago, se realiza contra entrega cancelando en efectivo o con cualquier tarjeta débito o crédito, sin embargo, Peláez Hermanos S.A. promueve el pago con tarjeta en la medida de lo posible, para ayudar a mitigar la propagación del virus. Usted obtiene un descuento en su batería nueva al entregar como parte de pago, la batería que ha sido retirada de su vehículo.

Foto: Peláez Hermanos

Hablando acerca del respaldo y la garantía que Peláez Hermanos S.A. ofrece, sus baterías WILLARD vienen con una garantía de 12 y 15 meses. La compañía, orgullosamente colombiana, y apostándole más de 90 años a la calidad, tiene la única batería del mercado con 15 meses de garantía cambio inmediato, lo que quiere decir, que en el momento en que usted la lleve, y se acerque a uno de los puntos de venta de Peláez Hermanos S.A., un equipo revisará que se encuentre en buen estado externamente, al no tener golpes o daños, y de inmediato le hará el cambio. Además, al ser de esta reconocida marca, usted tendrá acceso a las respectivas revisiones de manera gratuita a nivel nacional. Recuerde que lo recomendable es hacerlo cada dos meses; la duración de la batería depende de diferentes aspectos como el estado del sistema eléctrico del vehículo, y el uso del mismo, en donde hay un promedio de duración para vehículos particulares de 18 a 24 meses, y en públicos, de 10 a 14 meses.



En Peláez Hermanos S.A, ¨vendemos #BuenaEnergía, y queremos llevarla a la casa de los colombianos¨, finaliza García.